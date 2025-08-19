Mundo

Rusia intensifica su presencia amenazante en el mar de Japón y en el de Barents: patrullajes aéreos con cazas y ejercicios con China

Los bombarderos estratégicos de Putin realizaron vuelos de larga duración cerca de la isla nipona y Alaska en medio de crecientes ejercicios militares conjuntos con el régimen de Xi Jinping y advertencias de seguridad regional

Bombarderos estratégicos rusos sobrevuelan el Mar de Japón, dice el Ministerio de Defensa ruso

Bombarderos estratégicos Tu-95MS de las Fuerzas Aeroespaciales rusas efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales del mar de Japón, informó este martes el Ministerio del Defensa de Rusia, sin informar el número preciso de aeronaves.

“Portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo en el espacio aéreo sobre aguas neutrales del mar de Japón”, señaló Defensa en un comunicado publicado en Telegram, que acompañó con un vídeo de la misión.

Los bombarderos fueron escoltados por cazas Su-35 y Su-30sm, añade el parte castrense, que precisa que la misión se prolongó durante más de seis horas.

“Todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo”, subrayó Defensa.

Una imagen fija, tomada de
Una imagen fija, tomada de un material publicado por el Ministerio de Defensa ruso, muestra lo que se dice que es un bombardero estratégico con capacidad nuclear Tu-95MS durante un vuelo programado sobre aguas neutrales en el Mar de Japón, visto desde la cabina de un avión militar ruso, en esta imagen de un video publicado el 19 de agosto de 2025. Ministerio de Defensa ruso/Folleto vía REUTERS

La misión de patrullaje de la que se informó hoy es la segunda en menos de 24 horas: la víspera, bombarderos estratégicos rusos realizaron una sobre las aguas del mar de Barents.

Presión militar en Asia

Bajo la denominación Joint Sea‑2025, los ejercicios entre China y Rusia fueron cerca de Vladivostok hace 2 semanas y se extendieron durante al menos cinco días, según informó la agencia Interfax citando a la Flota del Pacífico rusa.

Las maniobras incluyeron ejercicios de artillería y antisubmarinos, rescate de submarinos, operaciones conjuntas antisubmarinas, defensa aérea, antimisiles y combates marítimos simulados. Participaron dos destructores chinos —entre ellos el Shaoxing y el Urumqi— junto con un gran buque antisubmarino ruso, submarinos diésel‑eléctricos y un buque de rescate submarino chino.

El Ministerio de Defensa chino explicó que el ejercicio buscó la “profundización de la asociación estratégica integral” entre ambos países, y subrayó que no estaba dirigido contra ningún país tercero. Asimismo, recalcó que forma parte de su cooperación bilateral regular.

El presidente ruso, Vladímir Putin,
El presidente ruso, Vladímir Putin, observa tras una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, EE. UU., el 15 de agosto de 2025. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS

La elección del Mar del Japón (o mar del Este) como escenario no es casual. En su último informe anual, el Ministerio de Defensa de Japón advirtió que la creciente cooperación militar entre Beijing y Moscú representa una “seria preocupación de seguridad” para la región.

Patrullaje en Alaska

Los bombarderos efectuaron una misión de patrulla sobre aguas neutrales del mar de Barents, frontera con Alaska, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia, sin informar del número preciso de aeronaves.

“Los portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar de Barents”, señaló el ministerio en un comunicado publicado en Telegram junto a un vídeo de la misión.

Los bombarderos fueron escoltados por aviones Su-33 de la Armada Rusa, añade la nota y precisa que la misión se prolongó durante más de 4 horas.

Un bombardero estratégico ruso Tu-95MS
Un bombardero estratégico ruso Tu-95MS con capacidad nuclear recibe combustible en el aire durante una patrulla sobre el mar de Bering, en un lugar desconocido, en esta imagen fija tomada de un video publicado el 23 de julio de 2025. Ministerio de Defensa ruso/Folleto vía REUTERS

Durante algunos tramos de la ruta “los bombarderos estratégicos fueron seguidos por cazas de países extranjeros”.

“Todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo”, concluyó Defensa.

La aviación estratégica rusa (Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3) efectúa regularmente patrullas sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros, vuelos que no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania.

(con información de EFE)

