Mundo

Analizan si una niña de 7 años murió por tortura en República Dominicana

Las autoridades solicitaron prisión preventiva para los acusados

Vanshika Jagtap

Por Vanshika Jagtap

Guardar
Murió por tortura una niña
Murió por tortura una niña de 7 años en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de la República Dominicana están investigando la muerte de una niña de siete años, presuntamente a causa de tortura. La pareja de tutores de la menor, Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina, está siendo acusada por el Ministerio Público de homicidio, tortura, barbarie y maltrato infantil. Este martes, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para ambos.

La niña falleció el fin de semana en el sector Los Guandules, en la capital dominicana. Según la información oficial, los acusados cometieron los abusos entre julio y agosto de este año. En particular, se señala que Coronado de la Cruz infligió maltrato a la menor, mientras que Montero Medina, a pesar de conocer la situación, no denunció los hechos, lo que culminó en la tragedia.

El 16 de agosto de 2025, alrededor de las 6:30 p.m., Coronado de la Cruz llamó a sus familiares, Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco de la Cruz, para informarles que la niña estaba teniendo convulsiones. Una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien acudió al domicilio tras recibir una llamada de Rodríguez Polanco al Sistema Nacional de Emergencias, confirmó el fallecimiento de la menor debido a “un cuadro de maltrato reiterado”.

La pareja de tutores de
La pareja de tutores de la menor, Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina, está siendo acusada por el Ministerio Público de homicidio, tortura, barbarie y maltrato infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión de Coronado de la Cruz sobre las causas de la muerte de la niña no coincidió con los hallazgos forenses, lo que motivó su arresto. Posteriormente, Jeider Montero Medina también fue detenido, ya que se considera que, como pareja y tutor de la niña, tenía la responsabilidad de cuidarla y protegerla.

Se espera que en las próximas horas se fije una audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

Este caso trae a la memoria otro ocurrido en enero de 2024 en la provincia La Altagracia, donde un niño de ocho años murió a manos de su tía, quien ya fue condenada a treinta años de prisión. El menor fue brutalmente torturado hasta la muerte, y el cadáver presentó 147 heridas de diferentes tipos. Este caso causó gran conmoción en la República Dominicana, un país donde, según la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), uno de cada cinco niños entre uno y catorce años sufre violencia como forma de disciplina en sus hogares.

El fallecimiento del niño, de acuerdo con los expertos, se produjo por shock hemorrágico, hipovolémico y séptico. A causa de los golpes, el menor perdió seis dientes y, además, presentaba traumas de diferentes tipos en todo el cuerpo, como se evidencia en un video grabado en la clínica adonde llegó ya sin signos vitales y que fue difundido por redes sociales. La mujer finalmente confesó el crimen y dijo que lo hizo porque el niño tenía un mal comportamiento.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

República Dominicanamaltrato infantiltorturahomicidioUltimas noticias America

Últimas Noticias

Sanciones contra Rusia y garantías de seguridad: tras la reunión con Trump, Ucrania y la Unión Europea ratifican su vínculo

Crecen los esfuerzos diplomáticos entre aliados para articular respuestas comunes, profundizando el diálogo y la cooperación en un contexto marcado por desafíos internacionales

Sanciones contra Rusia y garantías

Cumbre Zelensky-Putin: Suiza no ejecutará la orden de arresto del TPI contra el ruso si la reunión es en Ginebra

El país, conocido por su neutralidad, se prepara para ser el escenario de este encuentro clave

Cumbre Zelensky-Putin: Suiza no ejecutará

La OTAN confirmó que su próxima cumbre se celebrará en julio de 2026 en Ankara

Será la segunda vez que Turquía albergue este importante encuentro de líderes aliados

La OTAN confirmó que su

Estados Unidos acusó a India de beneficiarse de las compras de petróleo ruso

Washington denunció que Nueva Delhi practica un “arbitraje” al comprar crudo ruso barato y revenderlo como producto, una maniobra que el secretario del Tesoro Scott Bessent calificó de “inaceptable”

Estados Unidos acusó a India

Por el abuso a los uigures, Estados Unidos amplía su revisión de importaciones chinas: “El uso de mano de obra esclava es repulsivo”

La administración de Donald Trump amplió la lista de productos bajo escrutinio en virtud de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur. Washington acusa a Beijing de someter a la minoría musulmana a condiciones de esclavitud en Xinjiang

Por el abuso a los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diez postulantes extranjeros ingresan a

Diez postulantes extranjeros ingresan a la UNI en el examen de admisión 2025-2

Cabalgata con caballos inflables: la alternativa a la actividad sin maltrato animal que realizaron en Norte de Santander

La poderosa hierba que ayuda a desintoxicar el hígado, desinflamar y bajar de peso de forma rápida con seguridad

Inaugurado por Calderón y con “medidas extremas”: así es el penal donde Julio César Chávez Jr. está recluido

Asesinato en un billar el sur de Bogotá quedó captado en cámaras de seguridad: sicario atacó por la espalda a la víctima

INFOBAE AMÉRICA
Cruz Roja Etiopía denuncia la

Cruz Roja Etiopía denuncia la muerte de uno de sus trabajadores días después de haber sido secuestrado

La OTAN convoca a los jefes de Estado Mayor para tratar Ucrania en medio de los esfuerzos diplomáticos

Un procedimiento mínimamente invasivo consigue aliviar los síntomas dolorosos de la artrosis de rodilla

Suecia traslada una simbólica iglesia por el peligro de derrumbe ante la expansión de las actividades mineras

Costa llama a "acelerar" el trabajo para diseñar garantías de seguridad para Ucrania y poner fin a la guerra

ENTRETENIMIENTO

Aubrey Plaza relató cómo vive

Aubrey Plaza relató cómo vive un duelo permanente tras la muerte de su esposo Jeff Baena

Chris Martin se pronuncia por primera vez sobre el incidente viral de la “kiss cam” en el show de Coldplay

Caos en The Who: Pete Townshend admite que no hay buena comunicación en la banda desde hace tiempo

Pierce Brosnan reveló que está dispuesto a regresar como James Bond “sin pensarlo dos veces”

Estos son los actores que le darán vida a los nuevos Weasley en la serie de “Harry Potter”