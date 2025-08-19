Analizan si una niña de 7 años murió por tortura en República Dominicana

Murió por tortura una niña de 7 años en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de la República Dominicana están investigando la muerte de una niña de siete años, presuntamente a causa de tortura. La pareja de tutores de la menor, Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina, está siendo acusada por el Ministerio Público de homicidio, tortura, barbarie y maltrato infantil. Este martes, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para ambos.

La niña falleció el fin de semana en el sector Los Guandules, en la capital dominicana. Según la información oficial, los acusados cometieron los abusos entre julio y agosto de este año. En particular, se señala que Coronado de la Cruz infligió maltrato a la menor, mientras que Montero Medina, a pesar de conocer la situación, no denunció los hechos, lo que culminó en la tragedia.

El 16 de agosto de 2025, alrededor de las 6:30 p.m., Coronado de la Cruz llamó a sus familiares, Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco de la Cruz, para informarles que la niña estaba teniendo convulsiones. Una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien acudió al domicilio tras recibir una llamada de Rodríguez Polanco al Sistema Nacional de Emergencias, confirmó el fallecimiento de la menor debido a “un cuadro de maltrato reiterado”.

La pareja de tutores de la menor, Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina, está siendo acusada por el Ministerio Público de homicidio, tortura, barbarie y maltrato infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión de Coronado de la Cruz sobre las causas de la muerte de la niña no coincidió con los hallazgos forenses, lo que motivó su arresto. Posteriormente, Jeider Montero Medina también fue detenido, ya que se considera que, como pareja y tutor de la niña, tenía la responsabilidad de cuidarla y protegerla.

Se espera que en las próximas horas se fije una audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

Este caso trae a la memoria otro ocurrido en enero de 2024 en la provincia La Altagracia, donde un niño de ocho años murió a manos de su tía, quien ya fue condenada a treinta años de prisión. El menor fue brutalmente torturado hasta la muerte, y el cadáver presentó 147 heridas de diferentes tipos. Este caso causó gran conmoción en la República Dominicana, un país donde, según la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), uno de cada cinco niños entre uno y catorce años sufre violencia como forma de disciplina en sus hogares.

El fallecimiento del niño, de acuerdo con los expertos, se produjo por shock hemorrágico, hipovolémico y séptico. A causa de los golpes, el menor perdió seis dientes y, además, presentaba traumas de diferentes tipos en todo el cuerpo, como se evidencia en un video grabado en la clínica adonde llegó ya sin signos vitales y que fue difundido por redes sociales. La mujer finalmente confesó el crimen y dijo que lo hizo porque el niño tenía un mal comportamiento.

(Con información de EFE)