La Unión Europea afirmó que Rusia “no tiene intención” de acabar pronto con la guerra en Ucrania

La Alta Representante del bloque, Kaja Kallas, sostuvo que la estrategia del Kremlin busca extender el conflicto, aplazando acuerdos y evitando compromisos reales hacia el cese de hostilidades

Por Francisco González Tomadin

Kaja Kallas advirtió que Moscú no muestra señales de querer finalizar el conflicto en el corto plazo (Europa Press)

La reciente cumbre en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha generado interpretaciones diversas en el ámbito internacional, especialmente en Europa.

Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y jefa de la diplomacia europea, valoró de forma positiva la celebración del encuentro, aunque reconoció que no se vislumbra una solución próxima al conflicto en Ucrania.

Según declaraciones recogidas por Europa Press, Kallas recalcó la postura del bloque comunitario respecto al papel del Kremlin en la prolongación de la guerra: Rusia “no tiene intención de poner fin a esta guerra pronto”, afirmó Kallas. Esta conclusión refuerza la percepción predominante en Europa sobre la estrategia rusa, a pesar de los esfuerzos diplomáticos recientes.

Kaja Kallas valoró positivamente la cumbre en Alaska, pero descartó avances inmediatos hacia la paz (Reuters)

Putin sigue prolongando las negociaciones y espera salirse con la suya. Se fue de Anchorage sin comprometerse a poner fin a la matanza”, explicó Kallas, evidenciando la falta de avances concretos que permitan anticipar un desenlace positivo en el corto plazo.

La jefa de la diplomacia europea sostuvo que la estrategia del Kremlin busca extender el conflicto, aplazando acuerdos y evitando compromisos reales hacia el cese de hostilidades.

Ante la falta de compromisos claros de Putin para poner fin a la agresión, Kallas dirigió un llamado explícito a la administración de Trump. Solicitó a Estados Unidosobligar a Rusia a negociar seriamente”, remarcando el peso y la influencia de Washington en el tablero global.

De acuerdo con Kallas, Estados Unidos tiene el “poder” para incidir en el rumbo de las negociaciones y canalizar la presión internacional hacia una resolución efectiva del conflicto.

“La UE trabajará con Ucrania y EEUU para que la agresión rusa no triunfe y para que la paz sea sostenible”, subrayó Kallas, confirmando el alineamiento estratégico entre las potencias occidentales ante la crisis.

Kaja Kallas remarcó que, mientras continuaban las negociaciones, persistieron los ataques en territorio ucraniano (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert)

Este planteamiento muestra la convicción de Bruselas de que solo una presión internacional constante y coordinada puede alterar los cálculos de Moscú sobre la continuación de la guerra. Kallas insistió en que la clave para lograr un desenlace depende de la capacidad estadounidense y europea para ejercer influencia sobre el Kremlin.

Previo a la cumbre, los principales líderes de la Unión Europea celebraron consultas con Trump para coordinar posiciones, explicó Kallas. Ese esfuerzo buscó cimentar una respuesta occidental sin fisuras y fortalecer la postura unificada frente a eventuales intentos rusos de obtener concesiones.

Sin embargo, el encuentro de Anchorage cerró sin anuncios sobre nuevos acuerdos o compromisos referidos al conflicto en Ucrania. Las partes no comunicaron avances sustanciales y, según el análisis de Kallas, esto confirma que Moscú aún no contempla alternativas inmediatas a la vía militar.

Además, Kallas reiteró el respaldo incondicional de la Unión Europea a Ucrania. En declaraciones a Europa Press, destacó que el bloque prepara nuevos paquetes de sanciones para aumentar la presión sobre Rusia. Desde el inicio del conflicto, Bruselas ha utilizado estas medidas restrictivas para limitar la capacidad bélica y financiera del Kremlin.

señaló que el principal obstáculo para un acuerdo es la estrategia dilatoria del Kremlin (Europa Press)

La diplomática estonia advirtió, además, que Moscú solo considerará un alto el fuego si se enfrenta a una situación insostenible en el terreno. “Moscú no pondrá fin a la guerra hasta que se dé cuenta de que no puede continuar”, señaló Kallas, haciendo énfasis en la lógica de resistencia en la que confía el liderazgo ruso.

Por otro lado, Kallas descartó modificaciones profundas en el esquema de seguridad europeo, pese a los debates mantenidos en Alaska. Trump y Putin exploraron eventuales medidas de seguridad para Ucrania al margen de la OTAN, pero atribuyó el conflicto a la “política exterior imperialista” de Rusia y negó que obedeciera a un desequilibrio del sistema de seguridad regional.

Así, desde Bruselas se rechaza la narrativa que asocia la guerra a las tensiones geoestratégicas en Europa. La atención de la diplomacia europea se centra en las acciones y motivaciones del Kremlin, mientras persiste la coordinación occidental para frenar las ambiciones rusas en Ucrania y avanzar en la búsqueda de una paz sostenible.

