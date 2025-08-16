Israel reanudará el suministro de tiendas de campaña y material de refugio en la Franja de Gaza

Vista general de tiendas de campaña que albergan a palestinos desplazados en la ciudad de Gaza (Foto: Daoud Abu Alkas/Reuters)

Mientras se prepara para la nueva fase de la ofensiva contra el grupo terrorista Hamas, Israel anunció este sábado que reanudará el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a la Franja de Gaza, tras más de cinco meses. Esta medida, que entrará en vigor este domingo 17 de agosto, también coincide con el inicio del desplazamiento de la población civil desde la ciudad de Gaza hacia el sur del territorio.

El organismo militar israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos, COGAT, comunicó que el envío de tiendas y refugios se realizará a través del cruce de Kerem Shalom, en el sur de Gaza.

“De conformidad con las directrices de la cúpula política, y como parte de los preparativos de las FDI para trasladar a la población de las zonas de combate al sur de Gaza para su protección, mañana domingo se reanudará el suministro de tiendas de campaña y material de refugio a Gaza”, señaló el COGAT en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Antes de su entrega, la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa de Israel llevará a cabo “una inspección de seguridad exhaustiva”, afirmó el portavoz militar Avichay Adraee. Una vez superado este control, la distribución quedará en manos de equipos de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, que gestionarán la entrega a la población civil.

El envío de tiendas y refugios se realizará a través del cruce de Kerem Shalom (REUTERS/Amir Cohen)

“Seguiremos actuando de conformidad con el derecho internacional para facilitar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza”, concluye el comunicado de COGAT.

La reanudación del suministro de refugios se enmarca en el inicio de una nueva fase de la ofensiva israelí. Adraee confirmó que, siguiendo las órdenes del gobierno, el Ejército comenzará el protocolo de desplazamiento de los residentes de la ciudad de Gaza hacia el sur del enclave. Este movimiento, presentado públicamente por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha generado tensiones dentro del propio gobierno israelí. El jefe del Estado Mayor, general Eyal Zamir, advirtió a Netanyahu sobre el desgaste de las fuerzas armadas y la falta de preparación para una operación de tal magnitud.

Las reacciones a esta estrategia han sido diversas y, en muchos casos, críticas. Sectores aliados del primer ministro consideran que la operación no va lo suficientemente lejos, al no imponer un control total sobre la Franja ni contemplar la expulsión definitiva de la población palestina. Por su parte, las familias de los rehenes israelíes en manos de las milicias palestinas temen que una ofensiva terrestre y la ocupación de la ciudad puedan poner en peligro la vida de sus seres queridos.

Naciones Unidas, a través de expertos en el Consejo de Seguridad, advirtió que el desplazamiento de un millón de personas al sur del enclave podría incrementar la crisis humanitaria ya existente. Además, la jornada de inicio de este protocolo coincide con una huelga general en Israel, convocada por familiares de rehenes y respaldada por decenas de organizaciones y universidades, en rechazo a la nueva estrategia militar.

El ejército israelí se prepara para la nueva fase de su operación militar contra Hamas en Gaza (REUTERS/Amir Cohen)

Obstáculos y desafíos en la ayuda humanitaria a Gaza

En cuanto a la asistencia humanitaria, fuentes militares israelíes indicaron a Infobae que el país está realizando un esfuerzo sin precedentes en la provisión de ayuda a Gaza, al remarcar que no hay otra nación que esté haciendo más que la israelí para asistir a los civiles en el enclave palestino.

Según esta fuente, Israel no impone límites a la cantidad de asistencia enviada y facilita tanto centros de distribución como soporte logístico a través de camiones. Actualmente, más de 50 organizaciones no gubernamentales operan en Gaza, de las cuales 19 pertenecen a la ONU.

Sin embargo, la distribución de la ayuda enfrenta obstáculos significativos. De acuerdo con esas declaraciones, el principal factor detrás de los episodios de hambre detectados en Gaza reside en el control y secuestro de la ayuda humanitaria por parte de Hamas. Datos de la ONU señalan que, de 1.123 camiones con ayuda recolectados por el organismo internacional, sólo 73 llegaron a destino, mientras que 1.055 fueron interceptados por los terroristas.

El grupo extremista palestino se apropia de la asistencia para obtener beneficios económicos, imponer impuestos a los civiles y fomentar el contrabando, especialmente de tabaco. Además, atacan a los civiles en los centros de ayuda y buscan generar caos en esos puntos de distribución. El Ejército israelí, no obstante, investiga los incidentes en los que se han producido muertes de civiles en estos lugares.

Extremistas palestinos toman el control de un camión con ayuda humanitaria en el norte de Gaza (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

En este contexto, 12 trabajadores humanitarios de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) fueron asesinados por los terroristas.

A pesar de las dificultades, las autoridades israelíes afirman que en Gaza existe acceso a alimentos, agua, atención sanitaria, combustible, comunicaciones y refugios. El envío de ayuda humanitaria, según la fuente militar israelí, representa un coste de decenas de miles de millones de dólares para el país y hasta ha generado un intenso debate interno desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

Denunció, además, que es Hamas el que impone una política de hambruna contra los rehenes israelíes. La fuente militar reconoció que hay varios casos de hambre en el enclave en medio de la guerra con Hamas, pero negó que se trate de una campaña planificada por Israel.

Según adelantó la fuente israelí a este medio, la nueva fase de la operación militar se prolongará varias semanas, con el objetivo de que toda la estructura de ayuda humanitaria quede completamente lista y desplegada para la población.