Nueva ola de arrestos en Turquía: el gobierno detuvo a 44 opositores, entre ellos el alcalde de uno de los distritos de Estambul

Entre los apresados hay varios empleados municipales y otros parientes del alcalde que, según la Fiscalía, son sospechosos de “dirigir una organización criminal con fines lucrativos, extorsión, y soborno”

Inan Güney, alcalde socialdemócrata
Inan Güney, alcalde socialdemócrata de Beyoğlu, un distrito de Estambu (@guneyyinan)

Inan Güney, alcalde socialdemócrata de Beyoğlu, un distrito de Estambul, ha sido detenido este viernes durante una investigación por corrupción, dentro de la serie de arrestos de políticos opositores en todo el país.

Durante la operación fueron detenidas otras 44 personas, algunos empleados municipales y otros parientes del alcalde que, según la Fiscalía de Estambul, son sospechosos de “dirigir una organización criminal con fines lucrativos, extorsión, soborno, fraude en perjuicio de una institución pública y obtención ilegal de datos personales”.

Burhanettin Bulut, vicepresidente del CHP, el principal partido de la oposición, calificó los arrestos de “operación política dirigida por el Gobierno” y de un acto “vergonzoso del régimen represivo”.

Güney ganó con el 49,2 % de los votos en las elecciones locales del 31 de marzo de 2024, en las que el CHP se impuso al partido islamista AKP del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Esa fuera la primera derrota de Erdogan en los 22 años que lleva en el poder, bien como primer ministro o como jefe del Estado.

28/05/2025 El presidente de Turquía,
28/05/2025 El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan POLITICA INTERNACIONAL -/Turkish Presidency/dpa

Con la detención de Güney, son ya 11 los alcaldes del CHP detenidos en Estambul, incluido el alcalde de la ciudad, Ekrem Imamoglu, que era considerado el candidato con más opciones de vencer a Erdogan en las elecciones presidenciales previstas para 2028.

También han sido arrestado en los últimos meses los alcaldes socialdemócratas de Adana y Antalya, así como los tres regidores de distritos en esas ciudades, acusados de corrupción, soborno y manipulación de licitaciones públicas, entre otros cargos.

El CHP ha acusado a Erdogan de utilizar a la Justicia como arma política y de tratar de silenciar a la oposición.

Nueve alcaldes, entre ellos una histórica figura del CHP, el mayor de la oposición, se afiliaron ayer al AKP, entre acusaciones del propio CHP de que lo hacen condicionados por un supuesto chantaje para evitar la cárcel.

El año pasado, el Gobierno destituyó a 8 alcaldes del partido izquierdista prokurdo DEM, interviniendo sus alcaldías.

Entre los arrestados hay varios de los asesores del alcalde Güney, informaron medios turcos.

Esta nueva oleada de detenciones por “corrupción” hace parte de una serie de arrestos llevados a cabo durante meses contra el Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), el principal partido de la oposición turca.

El alcalde de Estambul, Ekrem
El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, habla con reporteros en la mezquita de Kocatepe, en Ankara, Turquía. (AP Foto/Burhan Ozbilici)

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, considerado el principal opositor del presidente Recep Tayyip Erdogan, fue arrestado y encarcelado en marzo.

Su arresto desató protestas sin precedentes en los últimos años en el país.

Además de Imamoglu, nueve de los 26 alcaldes de distrito pertenecientes al CHP han sido arrestados y encarcelados desde octubre, la mayoría por corrupción, acusación que niegan.

Según los analistas, el gobierno intenta debilitar al CHP, claro vencedor de las elecciones locales de la primavera de 2024, a costa del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista-conservador) del presidente Erdogan.

(Con información de EFE y AFP)

