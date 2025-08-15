Científicos descubrieron una antigua ballena con cara de Pokémon y mordedura de depredador

En esta ilustración proporcionada por Ruairidh Duncan se representa a un Janjucetus dullardi persiguiendo un pez. (Ruairidh Duncan vía AP)

Mucho antes de que las ballenas fueran gigantes majestuosos y gentiles, algunos de sus ancestros prehistóricos eran diminutos, extraños y salvajes. El descubrimiento fortuito de un fósil de 25 millones de años en una playa australiana ha permitido a los paleontólogos identificar una especie rara y completamente nueva que podría desvelar los misterios de la evolución de las ballenas.

Esta semana, investigadores bautizaron oficialmente a Janjucetus dullardi, una criatura caricaturesca con ojos saltones del tamaño de pelotas de tenis, en la Revista Zoológica de la Sociedad Linneana. A diferencia de las ballenas actuales, el ejemplar juvenil era lo suficientemente pequeño como para caber en una cama individual.

Sin embargo, con dientes diabólicos y un hocico similar al de un tiburón, este bicho raro del océano era desagradable, cruel y estaba hecho para cazar.

“Era, digamos, engañosamente adorable”, comentó Erich Fitzgerald, curador principal de paleontología de vertebrados del Instituto de Investigación de los Museos Victoria y uno de los autores del artículo.

“Podría haber parecido una extraña mezcla entre una ballena, una foca y un Pokémon, pero eran muy diferentes”.

Una especie extinta fue una rama peculiar en el árbol genealógico de las ballenas

El inusual descubrimiento del cráneo parcial, que incluye los huesos del oído y los dientes, se realizó en 2019 en un tramo costero rico en fósiles a lo largo del estado australiano de Victoria. La playa Jan Juc, cuna de algunas de las ballenas más extrañas de la historia, se está convirtiendo en un punto clave para comprender la evolución temprana de las ballenas, afirmó Fitzgerald.

Pocos árboles genealógicos parecen más extraños que el de Janjucetus dullardi, la cuarta especie jamás identificada de un grupo conocido como mamíferodóntidos, ballenas primitivas que vivieron solo durante el Oligoceno, hace entre 34 y 23 millones de años. Este hecho marcó aproximadamente la mitad de la historia conocida de las ballenas.

En esta fotografía proporcionada por Museums Victoria, Ruairidh Duncan (izquierda) y Erich Fitzgerald examinan un cráneo fosilizado parcial en el laboratorio de paleontología del Museo de Melbourne, en Melbourne, Australia, el 5 de agosto de 2025. (Tom Breakwell/Museums Victoria vía AP)

Estos diminutos depredadores, que se cree que alcanzaron los 3 metros de longitud, fueron una rama temprana en la línea que dio origen a las grandes ballenas barbadas actuales, como las jorobadas, las azules y las minke. Sin embargo, sus ancestros dentados, con poderosas mandíbulas, habrían tenido un aspecto radicalmente diferente al de cualquier especie moderna.

“Es posible que tuvieran diminutos nódulos de patas que sobresalían como muñones de la pared del cuerpo”, dijo Fitzgerald.

Ese misterio seguirá siendo tentadoramente sin resolver a menos que se descubra un espécimen con más esqueleto intacto, lo que sería casi un milagro. Incluso el cráneo parcial que permitió la identificación inicial esta semana fue un descubrimiento asombroso.

Para un paleontólogo aficionado, una obsesión de toda la vida dio sus frutos

Janjucetus dullardi fue bautizado por los investigadores en honor a un cazador de fósiles aficionado a quien no le importa en absoluto su aspecto.

“Han sido literalmente las mejores 24 horas de mi vida”, dijo Ross Dullard, quien descubrió el cráneo mientras buscaba fósiles en la playa de Jan Juc. Tras la confirmación del miércoles de la nueva especie, el director de la escuela entró al campus como una estrella de rock, con “chocando los cinco a diestro y siniestro”, dijo.

Sus amigos y familiares probablemente estén aliviados de que haya terminado.

“Eso es todo lo que han sabido de mí en los últimos seis años”, dijo.

Dullard estaba cazando regularmente durante la marea baja en Jan Juc el día que vio algo negro que sobresalía de un acantilado. Al tocarlo, se le desprendió un diente.

Sabía lo suficiente como para reconocer que era improbable que perteneciera a un perro o una foca.

“Pensé: ‘¡Caramba! Tenemos algo especial aquí’”, dijo. Dullard envió fotos al Museo Victoria, donde Fitzgerald las vio e inmediatamente sospechó que se trataba de una nueva especie.

Los hallazgos de ballenas antiguas son raros, pero significativos

Confirmar el hallazgo fue otra cuestión. Este fue el primer mamíferodóntido identificado en Australia desde 2006 y solo el tercero registrado en el país.

En esta fotografía proporcionada por Museums Victoria, Ruairidh Duncan examina un diente y un cráneo fosilizado parcial, a la izquierda, en el laboratorio de paleontología del Museo de Melbourne en Melbourne, Australia, el 5 de agosto de 2025. (Tom Breakwell/Museums Victoria vía AP)

Los fósiles de suficiente calidad, con suficientes detalles preservados como para confirmar su singularidad, no son comunes.

“Los cetáceos representan una población bastante minúscula de toda la vida”, dijo Fitzgerald. Millones de años de erosión, carroñeros y corrientes oceánicas también afectan a los esqueletos de ballenas.

“Solo unos pocos elegidos, la gran minoría de todas las ballenas que han vivido y muerto en los océanos durante millones de años, se conservan como fósiles”, añadió.

Hallazgos como el de Janjucetus dullardi pueden revelar información sobre cómo comían, se desplazaban, se comportaban y evolucionaron las ballenas prehistóricas. Los investigadores afirmaron que los descubrimientos también ayudaron a comprender cómo las antiguas especies de cetáceos se adaptaron a océanos más cálidos, al tiempo que estudian cómo la vida marina actual podría responder al cambio climático.

Mientras tanto, Dullard planeaba organizar una fiesta de fósiles este fin de semana, con juegos con temática de cetáceos y golosinas con forma de ballena en gelatina, para celebrar su hallazgo de pesadilla de los Muppets, finalmente confirmado.

“Eso me ha quitado la concentración durante seis años”, dijo. “He tenido noches sin dormir. He soñado con esta ballena”.

(Con información de AP)