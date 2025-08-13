Mundo

Harvard y la administración de Donald Trump están cerca de llegar a un acuerdo que incluye un pago de 500 millones de dólares

El pacto busca poner fin a meses de enfrentamiento entre la universidad y la administración republicana, tras recortes millonarios y acusaciones de antisemitismo

Guardar
La Universidad de Harvard y
La Universidad de Harvard y el gobierno de Donald Trump están cerca de alcanzar un acuerdo que obligaría a la institución de la Ivy League a pagar 500 millones de dólares. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La Universidad de Harvard y el gobierno de Donald Trump están próximos a sellar un acuerdo que implicaría el pago de 500 millones de dólares por parte de la institución para recuperar el acceso a fondos federales y cerrar las investigaciones abiertas, según una fuente con conocimiento de las negociaciones citada por The Associated Press.

El marco del entendimiento aún no está finalizado y quedan puntos pendientes, pero ambas partes ya habrían pactado la cifra económica. El cierre podría producirse en las próximas semanas. Harvard declinó hacer comentarios sobre el asunto.

Este posible arreglo pondría fin a un conflicto de meses que ha puesto a prueba la autoridad del gobierno sobre las universidades. Lo que comenzó como una investigación por antisemitismo en el campus derivó en un enfrentamiento directo cuando la administración Trump recortó más de 2.600 millones de dólares en fondos para investigación, suspendió contratos federales e intentó frenar la llegada de estudiantes internacionales.

En respuesta, Harvard presentó dos demandas alegando represalias ilegales luego de rechazar exigencias que, según sus autoridades, amenazaban la libertad académica.

El pago de 500 millones
El pago de 500 millones de dólares superaría cualquier acuerdo previo alcanzado por el gobierno con universidades de élite. (REUTERS/Brian Snyder/File Photo/File Photo)

El pago de 500 millones de dólares superaría cualquier acuerdo previo alcanzado por el gobierno con universidades de élite. La Universidad de Columbia aceptó pagar 200 millones de dólares para recuperar acceso a fondos federales y la Universidad de Brown, 50 millones para destinarlos a organizaciones de desarrollo laboral en Rhode Island. El destino de los fondos de Harvard aún no está definido.

El presidente republicano ha insistido en reformar las instituciones prestigiosas, a las que acusa de ser bastiones liberales, recortando recursos a varias de la Ivy League y condicionando su restitución a exigencias vinculadas a su agenda política. Harvard, con una dotación estimada en 53.000 millones de dólares, ha sido el principal blanco de esta presión.

Más de una docena de congresistas demócratas graduados en Harvard advirtieron el 1 de agosto contra un acuerdo de este tipo, alertando que podría requerir una “supervisión e investigación rigurosas del Congreso”. A su juicio, ceder a demandas políticas crearía un precedente riesgoso para el conjunto de la educación superior.

Varios demócratas famosos han estudiado en Harvard, incluyendo a Barack Obama, quien se graduó de la Escuela de Leyes de Harvard y fue editor de la revista “Harvard Law Review”. Otros ejemplos notables son el ex-vicepresidente Al Gore y el ex-senador Ted Kennedy, ambos graduados de Harvard. Además, varios miembros de la dinastía Kennedy, como Robert F. Kennedy Jr., también asistieron a Harvard.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Donald TrumpUniversidad de HarvardUltimas noticias AmericauniversidadesEstados Unidos

Últimas Noticias

El primer ministro del Líbano rechazó cualquier injerencia del régimen de Irán en la política del país

En un encuentro con el alto funcionario iraní Ali Larijani, Nawaf Salam advirtió que las decisiones del gobierno libanés se toman únicamente en el marco de sus instituciones y que no admitirá presiones externas, en medio de la disputa por el desarme de Hezbollah

El primer ministro del Líbano

La minería de coltan en Rubaya, Congo: precariedad, dominio del M23 y el rol de potencias extranjeras en la puja por recursos críticos

La extracción manual convive con abusos, intervención de actores armados y la mirada atenta de intereses internacionales

La minería de coltan en

Una ONG venezolana consideró como “grilletes invisibles” la excarcelación de Martha Grajales

El Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió que la activista de SurGentes continúa sometida a medidas cautelares por el régimen, que restringen sus libertades y mantienen vigente un proceso judicial arbitrario

Una ONG venezolana consideró como

Rusia se prepara para probar un misil de crucero nuclear en vísperas de la cumbre Trump-Putin

Una fuente de seguridad occidental señaló que el ensayo del Burevestnik podría realizarse esta semana

Rusia se prepara para probar

Cinco hombres enfrentan un juicio en Nigeria por el atentado contra una iglesia católica en Owo que dejó 50 muertos

El proceso judicial, seguido de cerca por familiares y organizaciones, busca esclarecer los hechos y determinar posibles vínculos con grupos extremistas

Cinco hombres enfrentan un juicio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Minsa y EsSalud atenderán gratis

Minsa y EsSalud atenderán gratis a 80 niños con discapacidad en campaña odontológica en Breña

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

El indicador de referencia de la BMV cerró este 13 de agosto con pérdida de 0,34%

Fallo histórico: cuatro acusados de cazar y carnear a un yaguareté en Formosa acordaron un juicio abreviado

Fuertes lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas 10 alcaldías hoy miércoles 13 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
España respalda la propuesta de

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional

Las BRIF de MITECO ayudan en la extinción de 13 incendios en CyL, Galicia, Asturias y Extremadura

El centrocampista hispano-argentino Gustavo Albarracín recala en el Deportivo Alavés hasta 2029

ENTRETENIMIENTO

Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe del regreso de Daniel Day-Lewis con la cinta “Anemone”

Catherine Zeta-Jones confiesa la vida que habría elegido en lugar de ser actriz

‘Downton Abbey’ prepara su última película y un homenaje en televisión

Antony Starr se despide de Homelander en la temporada final de ‘The Boys’: “Creamos un monstruo. Y lo extrañaré”

Leonardo DiCaprio reveló la película que se arrepiente no haber protagonizado: “Era una obra maestra”