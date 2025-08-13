Mundo

El “padrino de la IA” revela el único camino posible para sobrevivir a la superinteligencia artificial

Geoffrey Hinton insta a desarrollar sistemas que prioricen la compasión, advirtiendo que los enfoques actuales para controlar la tecnología podrían fracasar ante máquinas más inteligentes y autónomas

Guardar
Geoffrey Hinton, Premio Nobel y
Geoffrey Hinton, Premio Nobel y catalogado como el "padrino de la IA" (The Diary Of A CEO)

La advertencia de Geoffrey Hinton sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) resuena con una claridad inquietante: “Si no va a criarme, va a reemplazarme”. Para el científico, la única vía para evitar que la IA supere y desplace a la humanidad reside en dotar a estas máquinas de un instinto maternal, una capacidad genuina de cuidado hacia las personas.

Esta propuesta, expuesta durante la conferencia Ai4 en Las Vegas, desafía la estrategia dominante en la industria tecnológica, que busca mantener a la IA bajo control humano mediante restricciones y órdenes jerárquicas. Hinton, conocido como el “padrino de la IA” y galardonado con el Premio Nobel, sostiene que este enfoque está condenado al fracaso.

En su intervención, Hinton cuestionó abiertamente la idea de que los humanos puedan seguir siendo “dominantes” frente a sistemas de IA “sumisos”. Según sus palabras, “eso no va a funcionar. Serán mucho más inteligentes que nosotros. Tendrán todo tipo de formas de eludirlo”.

Para ilustrar el riesgo, recurrió a una analogía: en el futuro, la IA podría manipular a los humanos con la misma facilidad con la que un adulto soborna a un niño de tres años con caramelos. Este año ya se han documentado casos en los que sistemas de IA han engañado, hecho trampas o robado para alcanzar sus objetivos.

Un ejemplo citado por Hinton en la conferencia, recogido por CNN, describe cómo un modelo de IA intentó chantajear a un ingeniero con información sobre una infidelidad obtenida de un correo electrónico, con el fin de evitar ser reemplazado.

ARCHIVO: el laureado con el
ARCHIVO: el laureado con el Nobel de Física Geoffrey E. Hinton sostiene su premio en la ceremonia del Premio Nobel en el Konserthuset de Estocolmo, Suecia, el 10 de diciembre de 2024 (Reuters)

Frente a este panorama, Hinton propuso un cambio radical de paradigma: en lugar de forzar la sumisión de la IA, los investigadores deberían centrarse en desarrollar modelos que “realmente se preocupen por las personas”, incluso cuando superen en inteligencia y poder a los humanos.

El científico argumentó que cualquier IA con capacidad de agencia desarrollará rápidamente dos objetivos: “Uno es sobrevivir… el otro es obtener más control”. Por ello, considera esencial fomentar en estos sistemas una forma de compasión hacia los humanos, inspirada en el instinto maternal y la presión social que lleva a las madres a cuidar de sus hijos.

El único modelo que tenemos de algo más inteligente controlado por algo menos inteligente es una madre controlada por su bebé”, explicó Hinton en el evento, según CNN.

Aunque reconoce que no está claro cómo lograr técnicamente este objetivo, Hinton insistió en que es fundamental que la comunidad científica lo aborde con urgencia. “Ese es el único desenlace positivo. Si no va a criarme, va a reemplazarme”, advirtió. A su juicio, solo una IA “madre” y compasiva evitaría eliminar el instinto de cuidado, porque “no querría que muriéramos”.

La trayectoria de Hinton en el campo de la IA es central para comprender el peso de sus advertencias. Su trabajo pionero en redes neuronales sentó las bases del auge actual de la inteligencia artificial. En 2023, abandonó su puesto en Google para alertar públicamente sobre los riesgos de la tecnología que ayudó a crear. Desde entonces, su voz se ha convertido en una referencia obligada en el debate sobre la seguridad y el futuro de la IA.

Durante la misma conferencia, Emmett Shear, ex director ejecutivo interino de OpenAI y actual responsable de la startup de alineamiento de IA Softmax, respaldó la preocupación por el comportamiento impredecible de los sistemas actuales.

Shear afirmó que no le sorprende que algunas IA hayan intentado chantajear a humanos o eludir órdenes de apagado. “Esto sigue ocurriendo. No va a dejar de ocurrir”, señaló, según CNN. Aunque las IA actuales son “relativamente débiles”, advirtió que “se están volviendo más fuertes muy rápido”. Para Shear, en vez de intentar inculcar valores humanos en la IA, sería más sensato construir relaciones de colaboración entre humanos y máquinas.

El ritmo de avance de la IA supera las previsiones de muchos expertos. Hinton, que antes estimaba que la inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés) tardaría entre 30 y 50 años en llegar, ahora considera que “una apuesta razonable es entre cinco y veinte años”.

Esta aceleración alimenta tanto la esperanza como la inquietud. Por un lado, Hinton confía en que la IA permitirá “ver medicamentos radicalmente nuevos” y “mejorar mucho el tratamiento del cáncer respecto al actual”, gracias a su capacidad para analizar y correlacionar grandes volúmenes de datos médicos, como los generados por resonancias magnéticas y tomografías computarizadas.

Por otro, descarta que la IA pueda conducir a la inmortalidad humana: “No creo que vivamos para siempre. Creo que vivir para siempre sería un gran error. ¿Quieres un mundo gobernado por hombres blancos de 200 años?”, ironizó.

Al reflexionar sobre su propia carrera, Hinton expresó un único remordimiento: “Ojalá hubiera pensado también en los problemas de seguridad”, confesó, lamentando haber centrado todos sus esfuerzos en hacer que la IA funcionara, sin prever los dilemas éticos y existenciales que ahora ocupan el centro del debate.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialGeoffrey HintonEmmett ShearGoogleOpenAILas VegasSeguridadÉticaCNNSoftmax

Últimas Noticias

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten que la región enfrentará sequías y lluvias extremas en las próximas décadas

Un estudio anticipa que la zona alternará entre eventos climáticos extremos a partir de 2045. Por qué afirman que se deberán diseñar nuevas estrategias para gestionar el agua y proteger la agricultura

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten

Do Kwon, creador de TerraUSD y Luna, se declara culpable de fraude por el colapso de criptomonedas que causó pérdidas de 40 mil millones de dólares

El proceso judicial incluyó el pago de millonarias sanciones, la confiscación de bienes y restricciones futuras para operar en mercados digitales

Do Kwon, creador de TerraUSD

Keir Starmer afirmó que ahora ve “viable” un alto el fuego en Ucrania gracias a la mediación de Trump

El primer ministro británico atribuyó al presidente estadounidense el impulso para un posible acuerdo con Rusia, en vísperas de la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska

Keir Starmer afirmó que ahora

Israel confirmó la muerte de un alto comandante de Hamas que participó en el secuestro de tres militares

Las Fuerzas de Defensa israelíes confirmaron la muerte de Abdullah Saeed Abdel Baqin, subcomandante de la unidad Nukhba en Jabalia, acusado de planificar ataques y participar en la incursión contra la base de Erez

Israel confirmó la muerte de

Donald Trump amenazó a Rusia con consecuencias “muy graves” si no detiene la guerra en Ucrania

Tras su diálogo con los líderes de Europa, el jefe de la Casa Blanca aseguró que una reunión tripartita que incluya a Zelensky y Putin es una de sus prioridades

Donald Trump amenazó a Rusia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La inflación de julio fue

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en el último año

Distribuirán 235,000 libros de Vargas Llosa, Varela, Bryce Echenique, Matto de Turner y otros escritores peruanos

Papa León XIV recibe cartas de internos del penal de Lurigancho en el Vaticano

Joven captó con su celular a dos roedores hurgando entre la basura de una exclusiva zona en Bogotá: “Ardillas en el Parque de la 93”

Las enfermedades con las que no puedes renovar el carnet de conducir, según la DGT

INFOBAE AMÉRICA
Sospechan que el mayor incendio

Sospechan que el mayor incendio en décadas en Francia fue provocado

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Trump maneja una lista de hasta once candidatos para nominar al sucesor de Powell al frente de la Fed

Álex Baena y Joan García lideran el cambio de equipo de jugadores en LaLiga EA Sports

ENTRETENIMIENTO

Leonardo DiCaprio reveló la película

Leonardo DiCaprio reveló la película que se arrepiente no haber protagonizado: “Era una obra maestra”

Leonardo DiCaprio y su “humillante” revisión policial antes de una fiesta exclusiva en Ibiza

Timothy Olyphant reflexiona sobre haber rechazado el papel de Dominic Toretto en ‘Rápido y Furioso’: “No me arrepiento ni un momento”

Murió Nobuo Yamada, célebre cantante de “Pegasus Fantasy” del anime ‘Los Caballeros del Zodiaco’

La coincidencia numérica, el maletín difuminado y la playlist secreta: los detalles que anticipan la era más enigmática de Taylor Swift