Un tribunal surcoreano ordenó el arresto de la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol

Las autoridades aseguraron que Kim Keon Hee representa un riesgo de destrucción de pruebas

La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, esposa del expresidente destituido Yoon Suk Yeol, llega a un tribunal para asistir a una audiencia para revisar su orden de arresto solicitada por fiscales especiales en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el 12 de agosto de 2025. JUNG YEON-JE/Pool vía REUTERS

Un tribunal de Corea del Sur ordenó el martes el arresto de la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol, mientras los investigadores buscan acusarla de varios delitos sospechosos, entre ellos soborno, manipulación de acciones e intromisión en la selección de un candidato.

Al conceder una orden de arresto solicitada por un fiscal especial cerca de la medianoche, el Tribunal del Distrito Central de Seúl dijo que Kim Keon Hee representa un riesgo de destrucción de pruebas.

La investigación sobre Kim es una de las tres investigaciones especiales iniciadas bajo el nuevo gobierno liberal de Seúl dirigidas a la presidencia de Yoon, un conservador que fue destituido de su cargo en abril y arrestado nuevamente el mes pasado por su breve imposición de la ley marcial en diciembre.

Si bien la caída autoinfligida de Yoon prolongó una racha de décadas de presidencias surcoreanas que terminaron mal, él y Kim son la primera pareja presidencial en ser arrestada simultáneamente por acusaciones criminales.

La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, llega a la oficina del fiscal especial en Seúl, Corea del Sur, el 6 de agosto de 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji/Foto de archivo

La sorprendente, aunque mal planificada, toma de poder de Yoon el 3 de diciembre se produjo en medio de un enfrentamiento aparentemente rutinario con los liberales, a quienes describió como fuerzas “antiestatales” que abusan de su mayoría legislativa para bloquear su agenda. Algunos opositores políticos han cuestionado si las acciones de Yoon estuvieron motivadas, al menos en parte, por las crecientes acusaciones contra su esposa, que perjudicaron su popularidad y dieron argumentos políticos a sus rivales.

Kim no habló con la prensa al llegar al tribunal de Seúl el martes para una audiencia de varias horas sobre la solicitud de orden judicial. Permanecerá recluida en un centro de detención en el sur de Seúl, separado del centro donde se encuentra Yoon.

El equipo de investigación dirigido por el fiscal especial Min Joong-ki, designado en junio por el nuevo presidente liberal Lee Jae Myung, interrogó a Kim durante aproximadamente siete horas el miércoles de la semana pasada antes de decidir buscar su arresto.

Kim habló brevemente con los periodistas cuando apareció para el interrogatorio de la semana pasada, emitiendo una vaga disculpa por causar preocupación pública, pero también insinuando que negaría las acusaciones en su contra, presentándose como “alguien insignificante”.

La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, esposa del expresidente destituido Yoon Suk Yeol, hace una reverencia al llegar a un tribunal para asistir a una audiencia para revisar su orden de arresto solicitada por fiscales especiales en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el 12 de agosto de 2025. JUNG YEON-JE/Pool vía REUTERS

Los investigadores sospechan que Kim y Yoon ejercieron influencia indebida sobre el conservador Partido del Poder Popular para nominar a un candidato específico en las elecciones legislativas parciales de 2022, presuntamente a petición del intermediario electoral Myung Tae-kyun. Myung enfrenta acusaciones de realizar encuestas de opinión gratuitas para Yoon utilizando datos manipulados que posiblemente le ayudaron a ganar las primarias presidenciales del partido antes de su elección como presidente.

Kim está vinculada por separado a múltiples acusaciones de corrupción, incluidas afirmaciones de que recibió regalos de lujo a través de un adivino que actuaba como intermediario para un funcionario de la Iglesia de la Unificación que buscaba favores comerciales, y una posible participación en un esquema de manipulación de precios de acciones vinculado a una empresa concesionaria local de BMW.

Mientras estuvo en el cargo, Yoon desestimó repetidamente los pedidos de investigar a su esposa, denunciándolos como ataques políticos sin fundamento.

(con información de AP)

