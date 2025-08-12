Mundo

Pakistán inició una “operación selectiva” contra militantes en la frontera con Afganistán

La ofensiva en el distrito de Bajaur ya obligó a casi 100.000 personas a desplazarse, mientras el gobierno local promete apoyo a las familias afectadas en esta zona de histórica presencia talibán

Personas desplazadas internas, que huyeron de sus hogares debido a una operación selectiva lanzada por las fuerzas de seguridad contra militantes, caminan en un campamento instalado en un complejo deportivo en Khar, la ciudad principal de Bajaur, un distrito noroccidental de Pakistán fronterizo con Afganistán, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Anwarullah Khan)

Las fuerzas de seguridad de Pakistán iniciaron una “operación selectiva” contra militantes en el conflictivo distrito de Bajaur, ubicado en la frontera noroeste con Afganistán. Según informaron las autoridades este martes, la ofensiva ya ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de residentes que buscaron refugio en zonas más seguras.

Aunque no hubo un anuncio formal sobre el inicio de la operación en Bajaur, considerado un antiguo bastión de los talibanes paquistaníes en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, el administrador gubernamental, Saeed Ullah, aseguró que no era una operación a gran escala y que sólo se estaban atacando escondites de insurgentes para evitar bajas civiles. Por su parte, otro funcionario, Shahhid Ali, señaló que la cifra de desplazados aumentó rápidamente y alcanzó casi las 100.000 personas.

El gobierno provincial del noroeste anunció que otorgará una compensación de 50.000 rupias (equivalentes a 175 dólares) a cada familia desplazada en Bajaur. En paralelo, voluntarios de la Fundación Al-Khidmat, una organización benéfica local, comenzaron a distribuir alimentos a los afectados.

Voluntarios ofrecen agua a personas desplazadas internas, que huyeron de sus hogares debido a una operación selectiva lanzada por las fuerzas de seguridad contra militantes, en una autopista cerca de Khar, la ciudad principal de Bajaur. (Foto AP/Anwarullah Khan)

Entre los desplazados se encuentra Gul Wali, de 50 años, quien relató que esta es la segunda vez que debe abandonar su hogar. Desde un refugio del gobierno, afirmó: Nos han dicho que pronto regresaremos a nuestro pueblo”.

Wali recordó que en 2009 la mayoría de las viviendas de su aldea en el distrito de Mamund fueron destruidas durante una ofensiva militar previa. “No sabemos qué pasará con nuestras casas esta vez”, añadió.

Los residentes relataron que las fuerzas de seguridad, con apoyo de helicópteros, atacaron escondites de militantes en las zonas montañosas a lo largo de la frontera afgana. Zulfiqar Hameed, jefe de policía de Khyber Pakhtunkhwa, confirmó que “la operación seguía en curso”. Hasta el momento, no se han reportado bajas ni entre las tropas ni entre los insurgentes.

Según informaron las autoridades este martes, la ofensiva ya ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de residentes que buscaron refugio en zonas más seguras. (AP Foto/Anwarullah Khan)

El grupo militante talibán paquistaní, conocido como Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), es una organización independiente pero aliada cercana de los talibanes afganos, quienes tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, en el contexto de la retirada final de las tropas estadounidenses y de la OTAN tras dos décadas de conflicto.

Diversos líderes y combatientes del TTP han encontrado refugio en Afganistán, donde viven abiertamente desde la llegada al poder de los talibanes afganos. Algunos de ellos han cruzado la frontera hacia Bajaur y perpetrado ataques en territorio pakistaní.

En 2009, Pakistán llevó a cabo una operación de gran escala en Bajaur contra militantes pakistaníes y extranjeros, que desplazó a cientos de miles de personas. El gobierno pakistaní declaró la victoria en 2010, cuando se permitió a los desplazados regresar a sus hogares.

(Con información de AP)

