Colombia

Segunda vuelta de elecciones en Colombia 2026 | The New York Times aclaró si un ciudadano con nacionalidad estadounidense puede ser presidente

El reconocido diario norteamericano le puso la lupa al caso de Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta presidencial sobre Iván Cepeda

Guardar
Google icon
La segunda vuelta electoral se desarrollará el domingo 21 de junio de 2026 - créditos archivo Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa | Imagen Ilustrativa Infobae
La segunda vuelta electoral se desarrollará el domingo 21 de junio de 2026 - créditos archivo Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa | Imagen Ilustrativa Infobae

La candidatura de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia ha abierto un debate nacional e internacional sobre la viabilidad legal, política y simbólica de que una persona con doble nacionalidad —colombiana y estadounidense— pueda ocupar el cargo más alto del país, así lo reveló un informe del diario The New York Times, que analizó la pregunta que también sirve como título del artículo: ¿Una persona con nacionalidad de EE. UU. puede ser presidente de Colombia?

El caso con De la Espriella no es nada menor, puesto que el abogado penalista de 47 años recibió el respaldo público del presidente estadounidense Donald Trump, y con ello se intensificó el escrutinio sobre su estatus migratorio y sus lealtades, algo que criticó el jefe de Estado, Gustavo Petro, luego de la publicación que hizo su homólogo a través de su cuenta en Truth Social tras el resultado de la primera vuelta de los comicios.

PUBLICIDAD

Por el reconocimiento a los resultados (De la Espriella ganó con el 43,74% —10.361.499 de votos— y superó a Cepeda con el 40,90% —9.688.361 votos—) por parte de Trump, Petro afirmó que el presidente norteamericano lo “traicionó”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social

De la Espriella se naturalizó como ciudadano estadounidense en 2023, luego de vivir más de una década en Florida, desde donde ejerció como abogado de clientes colombianos de alto perfil.

PUBLICIDAD

Al anunciar su adquisición de la ciudadanía norteamericana, argumentó que buscaba la tranquilidad que no encontraba en Colombia debido a los problemas de seguridad que enfrentaba, precisó el mismo medio.

Ahora, en plena campaña y tras regresar de vivir en Florencia, Italia, el candidato de derecha ha hecho de su imagen de “patriota” e “hijo de la costa caribeña” un punto central de su estrategia, destacando tanto sus vínculos nacionales como internacionales.

La controversia se incrementó tras el apoyo de Trump, que De la Espriella (Movimientos de Salvación Nacional - Defensores por la Patria) celebró difundiendo una imagen de campaña en la que aparecía su mascota, un tigre, junto a un águila, símbolo estadounidense, el 3 de junio de 2026 a través de su cuenta en X.

Mientras tanto, su rival en la segunda vuelta, y el candidato de la izquierda Iván Cepeda (Pacto Histórico), criticó la intervención de mandatarios extranjeros en la contienda colombiana y advirtió sobre los riesgos de una influencia externa en la toma de decisiones soberanas.

el artículo del diario The New York Times se tituló '¿Una persona con nacionalidad de EE. UU. puede ser presidente de Colombia?' - crédito captura de pantalla The New York Times / sitio web
el artículo del diario The New York Times se tituló '¿Una persona con nacionalidad de EE. UU. puede ser presidente de Colombia?' - crédito captura de pantalla The New York Times / sitio web

¿Permite la ley que una persona con doble nacionalidad sea presidente de Colombia?

Desde el punto de vista legal, expertos estadounidenses consultados por el diario norteamericano detallaron que no existe ningún impedimento para que un jefe de Estado extranjero mantenga su ciudadanía estadounidense.

Peter Spiro, profesor de la Universidad de Temple, afirmó que ni siquiera el Papa (Robert Francis Prevost) está obligado a renunciar a su ciudadanía estadounidense.

Por su parte, Amanda Frost, de la Universidad de Virginia, explicó que la Corte Suprema de Estados Unidos solo contempla la pérdida de ciudadanía si el propio individuo manifiesta su deseo de renunciar, y que postularse a cargos públicos en otro país no implica automáticamente la pérdida de la nacionalidad.

Casos similares se han presentado en países vecinos de América Latina.

Tal es el caso de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, que nació en Miami y posee ciudadanía estadounidense; el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció a su ciudadanía estadounidense antes de asumir el cargo, aunque la normativa no lo exigía estrictamente.

- crédito @delaespriella_style/Instagram
De la Espriella busca llegar a la Casa de Nariño junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo - crédito @delaespriella_style/Instagram

Por el lado colombiano, Luis Gilberto Murillo, exembajador de Colombia en Estados Unidos y excandidato presidencial, destacó en diálogo con el diario norteamericano que la Constitución nacional tampoco prohíbe la doble nacionalidad para el jefe de Estado.

“La persona sí puede tener doble nacionalidad y ser presidente de Colombia”, comentó Murillo al recordar que el hoy presidente Gustavo Petro ostenta ciudadanía italiana además de la colombiana.

El debate, según Murillo, se centraría en el caso de una triple nacionalidad, un punto relevante dado que De la Espriella también posee pasaporte italiano tras su residencia en Florencia.

Hasta el momento, la campaña de Abelardo de la Espriella no ha especificado si el candidato renunciaría a su ciudadanía estadounidense en caso de ser electo.

De la Espriella obtuvo una votación histórica que superó los 10 millones de sufragantes - crédito REUTERS/Charlie Cordero
De la Espriella obtuvo una votación histórica que superó los 10 millones de sufragantes - crédito REUTERS/Charlie Cordero

A su vez, el aspirante ha insistido en su prioridad por Colombia, aunque también ha esgrimido que su nacionalidad norteamericana representa una ventaja estratégica, y en especial por el actual contexto político con Estados Unidos que buscaría darle prioridad a la región latinoamericana.

Además, De la Espriella ha advertido sobre el respaldo legal y diplomático que le otorga su estatus: “Está muy claro: quien se mete con un ciudadano americano —sea gobierno, particulares, bandas criminales o narcoterroristas—, responderá ante la justicia estadounidense”.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaDoble nacionalidadElecciones presidenciales Colombia 2026¿Una persona con nacionalidad de EE. UU. puede ser presidente de Colombia?The New York TimesNacionalidad colombianaItalianoEstadounidenseColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro salió en defensa de Iván Cepeda; afirmó que nunca ha pertenecido a ninguna organización armada: “Está más preparado que yo”

El mandatario cuestionó las versiones que circulan y sostuvo que se trata de afirmaciones injustas que deben ser aclaradas y desmentidas por las autoridades competentes

Gustavo Petro salió en defensa de Iván Cepeda; afirmó que nunca ha pertenecido a ninguna organización armada: “Está más preparado que yo”

Portugal vs. Chile, amistoso internacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo como titular

Los dirigidos por Roberto Martínez se despedirán de sus fanáticos en Lisboa, previo al viaje qué harán a México para jugar el Mundial 2026

Portugal vs. Chile, amistoso internacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo como titular

Muere policía en Ocaña durante operación contra el Clan del Golfo

El integrante del Grupo de Operaciones Especiales Rurales, oriundo del corregimiento Las Palmeras, llevaba cuatro años de servicio y participaba en maniobras contra la subestructura Ferney Antonio López en zona rural de Ocaña

Muere policía en Ocaña durante operación contra el Clan del Golfo

Desmantelan red que operaba un call center de heroína cerca de colegios y universidades de Medellín

Diez personas, incluido el cabecilla alias Iván, fueron capturadas en un operativo que desarticuló una estructura que distribuía heroína y metadona en entornos educativos y zonas concurridas de la ciudad

Desmantelan red que operaba un call center de heroína cerca de colegios y universidades de Medellín

Esposa del candidato presidencial Iván Cepeda renunció a su cargo en la JEP

Pilar Rueda Jiménez había iniciado sus funciones el 6 de marzo de 2018, coincidiendo con el arranque de la justicia transicional tras el Acuerdo de paz con las disidencias de las Farc

Esposa del candidato presidencial Iván Cepeda renunció a su cargo en la JEP
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

ENTRETENIMIENTO

Feid y Madonna tendrían una colaboración que se estrenaría en el álbum ‘Confession II’ de la reina del pop: esto se sabe

Feid y Madonna tendrían una colaboración que se estrenaría en el álbum ‘Confession II’ de la reina del pop: esto se sabe

Actores ‘Amos del Universo’ se dejaron convencer y aseguraron que grabarían una segunda entrega de la película en Colombia

Juliana Calderón confirmó que está embarazada y su familia reacciona a la noticia: “Sé que no estoy sola”

Johanna Fadul expresó preocupación por el futuro de Colombia y reveló su voto para la segunda vuelta: “Lo que necesita Colombia”

Ryan Castro desafió a J Balvin en una entrevista, acabó rendido y fue sensación en redes sociales: “Al tío se le fue la calle”

Deportes

Portugal vs. Chile, amistoso internacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo como titular

Portugal vs. Chile, amistoso internacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo como titular

Colombia vs. Jordania: hora y dónde ver el último amistoso de la “Tricolor” antes del debut en el Mundial 2026

Presidente del Sporting Lisboa desafió al Fenerbahçe por el colombiano Luis Javier Suárez: “Ni hable, solo pague”

Atlético Nacional confirmó que tendrá entrenamiento abierto al público, previo a la final de la Liga BetPlay ante Junior

James Rodríguez respondió a Antonella Petro, luego de la polémica en la despedida de la selección Colombia: “Es momento de estar unidos”