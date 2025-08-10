Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía: reportan edificios colapsados cerca del epicentro

Sismo en Turquía

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este domingo la localidad de Sindirgi, en el oeste de Turquía, informó la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD).

El temblor, que se registró a las 19:53 (hora local), se sintió en varias ciudades occidentales, incluidas Estambul y la popular zona turística de Izmir.

Según funcionarios, aún no se ha reportado información sobre posibles daños materiales o víctimas fatales. Sin embargo, imágenes difundidas por medios turcos muestran varios edificios colapsados en la provincia de Balikesir tras el movimiento sísmico.

Minutos después, se produjo una réplica de magnitud 4,6, según datos de AFAD.

Reportaron edificios colapsados cerca del epicentro, en la localidad de Sindirgi

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, declaró en X: “Todos los equipos de AFAD y las instituciones pertinentes realizaron búsquedas inmediatas en terreno. No se ha detectado ningún suceso indeseable hasta el momento”.

Turquía se ubica en una zona atravesada por numerosas fallas geológicas, responsables de graves catástrofes en el pasado. En febrero de 2023, un terremoto en el sudoeste causó al menos 53.000 víctimas fatales y destruyó Antakya, antigua ciudad de Antioquía. Más recientemente, un temblor de magnitud 5,8 en la misma región dejó una persona fallecida y 69 heridos a comienzos de julio.

Las autoridades continúan trabajando en la evaluación de los daños y la atención a los afectados, mientras se mantiene la alerta en las zonas cercanas al epicentro.

Noticia en desarrollo