Mundo

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía: reportan edificios colapsados cerca del epicentro

El temblor se sintió en varias ciudades occidentales, incluidas Estambul y la popular zona turística de Izmir

Guardar
Sismo en Turquía

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este domingo la localidad de Sindirgi, en el oeste de Turquía, informó la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD).

El temblor, que se registró a las 19:53 (hora local), se sintió en varias ciudades occidentales, incluidas Estambul y la popular zona turística de Izmir.

Según funcionarios, aún no se ha reportado información sobre posibles daños materiales o víctimas fatales. Sin embargo, imágenes difundidas por medios turcos muestran varios edificios colapsados en la provincia de Balikesir tras el movimiento sísmico.

Minutos después, se produjo una réplica de magnitud 4,6, según datos de AFAD.

Reportaron edificios colapsados cerca del
Reportaron edificios colapsados cerca del epicentro, en la localidad de Sindirgi

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, declaró en X: “Todos los equipos de AFAD y las instituciones pertinentes realizaron búsquedas inmediatas en terreno. No se ha detectado ningún suceso indeseable hasta el momento”.

Turquía se ubica en una zona atravesada por numerosas fallas geológicas, responsables de graves catástrofes en el pasado. En febrero de 2023, un terremoto en el sudoeste causó al menos 53.000 víctimas fatales y destruyó Antakya, antigua ciudad de Antioquía. Más recientemente, un temblor de magnitud 5,8 en la misma región dejó una persona fallecida y 69 heridos a comienzos de julio.

Las autoridades continúan trabajando en la evaluación de los daños y la atención a los afectados, mientras se mantiene la alerta en las zonas cercanas al epicentro.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Sismo en TurquíaTurquíaterremotos

Últimas Noticias

La UE convocó una reunión extraordinaria sobre Ucrania previo a la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, pidió la inclusión del bloqueo y de Kiev en las conversaciones de Alaska: “Están en juego los intereses fundamentales de Europa”

La UE convocó una reunión

Murió Yuri Butusov, prestigioso director teatral ruso que se exilió en Bulgaria tras el inicio de la invasión a Ucrania

El ex director artístico, de 63 años, falleció ahogado en el mar, en la ciudad búlgara de Sozopol

Murió Yuri Butusov, prestigioso director

Los cinco países europeos del Consejo de Seguridad de la ONU instaron a Israel a “revertir” su plan para Gaza

Tras la reunión extraordinaria celebrada este domingo, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia emitieron un pronunciamiento conjunto en el que advirtieron sobre el riesgo de una crisis humanitaria agravada

Los cinco países europeos del

Polonia dijo que un alto el fuego en Ucrania “está más cerca que nunca” y afirmó que Zelensky podría ser invitado a la cumbre entre Trump y Putin

“Esto sería la mejor solución y creo que ocurrirá”, expresó el viceprimer ministro Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en alusión a la posible presencia del presidente ucraniano en Alaska, donde se reunirán los mandatarios de EEUU y Rusia

Polonia dijo que un alto

Benjamin Netanyahu afirmó que el objetivo de Israel “no es ocupar la Franja de Gaza”

El primer ministro israelí brindó una conferencia de prensa en la que indicó que su país busca establecer “una administración civil” que no esté vinculada a los terroristas de Hamas ni a la Autoridad Palestina

Benjamin Netanyahu afirmó que el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
De OnlyFans a pastor: exparticipante

De OnlyFans a pastor: exparticipante del ‘Desafío’ cerró su perfil en la página azul para dedicarse a predicar

Las imágenes más sorprendentes que dejó el streaming del Conicet en el cañón submarino Mar del Plata

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Violencia en Santander: en menos de 12 horas se reportaron cuatro homicidios

Laura Aline “N” habría ordenado matar a su ex pareja, ahora enfrenta cargos por homicidio calificado

INFOBAE AMÉRICA
El PP acusa al Gobierno

El PP acusa al Gobierno de estar "en paradero desconocido" con trenes "cayéndose a cachos" y familias "sin vacaciones"

Pedro Sánchez se reunirá con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el 3 de septiembre en Downing Street

Abascal critica el "silencio" de obispos con Sánchez tras el apoyo a la comunidad musulmana por la moción de Jumilla

España suma tres nuevos bronces en los Juegos Mundiales

Eduardo Camavinga padece un esguince en el tobillo derecho

ENTRETENIMIENTO

Paramount Skydance apuesta por acuerdos

Paramount Skydance apuesta por acuerdos clave para conservar a sus creadores y franquicias

Las primeras imágenes del rodaje de “Spider-Man: Brand New Day”

Chad Michael Murray recordó el problema de salud que lo dejó al borde de la muerte durante su adolescencia

Revelan detalles inéditos de la relación entre Elvis Presley y Tura Satana

Justin Bieber compartió fotos con su hijo Jack Blues antes de su primer cumpleaños