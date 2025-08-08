Mundo

Volodímir Zelensky exigió participar en las negociaciones entre Donald Trump y Vladímir Putin sobre el fin de la guerra

El presidente ucraniano intensificó sus contactos con líderes europeos y advirtió que cualquier acuerdo para poner fin a la invasión rusa debe incluirlo

Volodímir Zelensky exigió participar en las negociaciones entre Donald Trump y Vladímir Putin sobre el fin de la guerra. (Domenico Cippitelli / Zuma Press / ContactoPhoto)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, reaccionó a la reunión mantenida un día antes entre el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el líder del Kremlin, Vladímir Putin, intensificando sus contactos con los principales líderes europeos. En esas conversaciones, coincidió en la necesidad de que Europa y Ucrania no queden al margen de los acercamientos que prepara Washington para negociar el fin de la guerra.

El mensaje de Zelensky recuperó el tono que adoptó en los momentos de mayor proximidad entre Putin y el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando Kiev temía que ambas potencias intentaran imponer una paz en términos inaceptables. La postura contrasta con el optimismo que había transmitido en las últimas semanas, tras las señales de la Casa Blanca de que podría avanzar en medidas concretas contra las exportaciones de petróleo rusas.

“Todo el mundo sabe con seguridad que en Rusia todas las decisiones clave las toma una sola persona. Y que esta persona teme las sanciones de Estados Unidos. Y que es justo que Ucrania sea parte en estas negociaciones. La guerra de Rusia es contra Ucrania, contra nuestra independencia como símbolo de la independencia de todas las naciones europeas”, declaró Zelensky al final de la jornada.

Durante el jueves, el presidente destacó el respaldo europeo y evitó las referencias elogiosas hacia Trump que habían marcado sus intervenciones previas. Afirmó que cualquier encuentro entre Putin y Estados Unidos para abordar el final de la guerra debe celebrarse en un formato de tres partes, con su participación directa, y no solo entre el Kremlin y Washington.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe al enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, durante una reunión en Moscú, Rusia, el 6 de agosto de 2025. (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)

Mientras, Putin señaló que podría reunirse en persona con Trump en los próximos días, aunque rechazó la presencia de Zelensky en la mesa mientras no se cumplan algunas de las condiciones que Rusia exige para avanzar hacia un acuerdo.

“Le estoy agradecido al presidente Trump por su apertura a la hora de buscar soluciones reales. Aquí en Ucrania confiamos en que puede ponerse fin a esta guerra con una paz duradera. Pero cada paso debe ser cuidadosamente pensado para que cumpla su objetivo”, sostuvo Zelensky en su discurso nocturno.

A lo largo del día, Zelensky conversó con el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Además, informó sobre las reuniones mantenidas entre los asesores de seguridad nacional de Ucrania, de países europeos y de Estados Unidos, que continuarán este viernes. El mandatario adelantó que en los próximos días prevé nuevos encuentros con varios líderes europeos.

(Con información de EFE)

