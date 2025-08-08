Los nuevos aranceles de Estados Unidos a los lingotes elevaron el costo del oro a precios récord

Un empleado muestra un lingote de oro. REUTERS/Issei Kato

La decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de lingotes de oro está desatando nuevas turbulencias en el mercado de lingotes, con precios que se disparan en Nueva York mientras los comerciantes se preparan para una importante reorganización de los flujos comerciales globales.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha aclarado que los lingotes de oro de un kilogramo y 100 onzas están sujetos a aranceles recíprocos promulgados por el presidente Donald Trump y no están exentos, como la industria había entendido inicialmente, según una carta de la agencia vista por Bloomberg. El fallo fue reportado inicialmente por el Financial Times.

Los futuros del oro en Nueva York, respaldados por estas formas de lingotes, alcanzaron un máximo histórico, lo que dejó atónitos a operadores, analistas y ejecutivos de toda la industria. La medida amenaza con interrumpir los envíos desde Suiza y otros centros clave de comercio y refinación, como Hong Kong y Londres, donde los precios ahora cotizan con un gran descuento respecto al mercado estadounidense. Operadores y analistas se esfuerzan por comprender el alcance total y las consecuencias del fallo, incluyendo si la CBP tratará de la misma manera a los lingotes de 400 onzas que sustentan el comercio en Londres, y cuáles serán los gravámenes para los principales países productores de oro. Las posibles consecuencias para el mercado son tan profundas que algunos cuestionaron si el drástico cambio podría ser un error de la CBP y sugirieron que podría estar sujeto a impugnaciones legales.

“A largo plazo, la existencia de aranceles estadounidenses sobre productos de oro entregables plantea la cuestión del papel del comercio de futuros en Estados Unidos”, declaró Joni Teves, estratega de UBS AG. “Hasta que se aclare la situación, prevemos que el mercado del oro y los mercados de metales preciosos en general se mantendrán muy nerviosos”.

El fallo se produjo en respuesta a una consulta de una refinería en Suiza, que desempeña un papel crucial en el buen funcionamiento del mercado global. Si los precios en Londres y Nueva York se desfasan, las refinerías suizas pueden fundir los lingotes más grandes que se negocian en la capital del Reino Unido para que puedan entregarse contra contratos de futuros estadounidenses, y viceversa.

El presidente Donald Trump. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Las importaciones mensuales de oro de EEUU alcanzaron un máximo de 43 toneladas en enero de este año, ya que los comerciantes se apresuraron a enviar el metal a EEUU. antes de posibles aranceles. Esto se compara con la producción mensual promedio de las refinerías de oro en EE. UU. de 22 toneladas el año pasado, según datos del Servicio Geológico de EEUU.

Los comerciantes de lingotes esperaban que los lingotes de oro de un kilogramo y 100 onzas calificaran para una exención de los aranceles recíprocos de Trump, incluyendo la impactante tasa nacional del 39% que impuso a Suiza. Sin embargo, en la carta enviada el 31 de julio, la CBP aclaró que esos productos están clasificados bajo códigos aduaneros que cubren productos semiprocesados sujetos a gravámenes.

Los futuros del oro se disparan en Nueva York

“El oro se mueve constantemente entre los bancos centrales y las reservas de todo el mundo”, declaró Robert Gottlieb, exoperador de metales preciosos y director gerente de JPMorgan Chase & Co., refiriéndose a los lingotes. “Nunca pensamos que se vería afectado por un arancel”.

La administración Trump ha generado numerosas sorpresas al construir un complejo mosaico de aranceles a las importaciones estadounidenses, implementados por diversas razones y a distintos ritmos. El mes pasado, los futuros del cobre estadounidense se desplomaron después de que la Casa Blanca eximiera inesperadamente al metal refinado —el producto más comercializado— de un impuesto del 50%.

Los gerentes de dos importantes refinerías de oro en Asia, que pidieron no ser identificados por tratarse de información confidencial, anunciaron que están suspendiendo los envíos a EEUU. hasta que haya más claridad sobre los aranceles.

Los lingotes de oro de un kilo son los más comunes que se negocian en Comex, el mercado de futuros de oro más grande del mundo, y constituyen la mayor parte de las exportaciones de lingotes de Suiza a EEUU. Las exportaciones de oro del país se han convertido en un punto álgido en sus negociaciones comerciales con EEUU., después de que un aumento repentino de los envíos a principios de este año provocara un aumento drástico del déficit comercial de EEUU. con el país.

El impuesto podría agravar los problemas de la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, después de que Trump impusiera a Suiza el arancel más alto entre los países desarrollados. Keller-Sutter realizó un viaje de emergencia a Washington el jueves con el objetivo de influir en la Casa Blanca, pero regresó con las manos vacías tras serle negada una reunión con Trump.

La presidenta suiza, Karin Keller-Sutter. REUTERS/Denis Balibouse

Cambio drástico

El último revuelo se suma a un año tumultuoso para el oro e impulsó un aumento repentino de la prima de los futuros del oro en Nueva York sobre los precios internacionales el viernes. Los contratos para entrega en diciembre subieron a una prima de más de 100 dólares por onza por encima del precio de referencia global al contado en Londres, ya que los inversores apuestan a que los aranceles obstaculizarán las importaciones.

Las importaciones y exportaciones de todos los países se clasifican mediante un complejo sistema de códigos que se utiliza para establecer el alcance de cualquier gravámen.

La carta de la CBP indicaba que los lingotes de oro se clasifican bajo el código 7108.13.5500, en lugar del 7108.12.10, no arancelario, como se esperaba. Esto los clasifica como oro “semimanufacturado” en lugar de “en bruto”, según el sitio web de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.

No está claro si otros tipos de lingotes de oro, como los de 400 onzas, los más comercializados en Londres, estarán sujetos a aranceles. De no ser así, estos podrían simplemente enviarse a EE. UU. y refundirse en bloques de un kilogramo, afirmó el gerente de una importante refinería, quien pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar públicamente.

Tal escenario haría inviable el contrato de CME, según Nikos Kavalis, director gerente de la consultora Metals Focus Ltd., ya que EEUU. tiene una capacidad limitada de refinación de oro.

“La diferencia entre el precio al contado y el precio de futuros será propensa a problemas de capacidad. Simplemente no creo que eso beneficie a nadie”, declaró. “Sospecho que se trata de un malentendido o un error por parte de las autoridades aduaneras, o si no un error, digamos una evaluación deficiente. Sospecho que será impugnado legalmente o se ejercerá presión”.

(Con información de Bloomberg)