Unicef denunció la hambruna y el “profundo trauma” de los niños en Gaza

Nasma Ayad abanica a su hija, Jana Ayad, que está desnutrida, según los médicos, mientras recibe tratamiento en un hospital de la ciudad de Gaza, en medio de una crisis de hambre que se agrava, este 29 de julio de 2025 (REUTERS/Mahmoud Issa)

El subdirector del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Ted Chaiban, denunció este viernes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el “profundo trauma” que sufren los niños en la Franja de Gaza, tras regresar de una misión de cinco días en Israel, Gaza y Cisjordania. Chaiban describió a los menores palestinos como “muertos de hambre, bombardeados y desplazados”, y advirtió sobre el deterioro extremo de sus condiciones de vida en medio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, iniciada el 7 de octubre de 2023.

En sus intervenciones, Chaiban reportó que, desde ese inicio del conflicto, han muerto 18.000 niños en Gaza, mientras que otros miles han resultado heridos o desplazados. Durante su visita, Chaiban se reunió con familias afectadas por un ataque aéreo en Deir el-Balah, donde diez niños murieron y diecinueve más resultaron heridos mientras esperaban en fila para acceder a una clínica de nutrición respaldada por UNICEF. El subdirector relató el caso de Ahmed, un niño de diez años traumatizado por la muerte de su hermana de trece, como ejemplo del sufrimiento infantil que presenció.

Chaiban subrayó que estos menores “no son víctimas de un desastre natural”, ya que están “siendo asesinados de hambre, bombardeados y desplazados”. Insistió en que la situación “simplemente no debería estar ocurriendo”, y que la población civil, especialmente los niños, debe estar protegida de los efectos directos del conflicto armado. “Los niños no deberían estar siendo asesinados esperando en fila en un centro de nutrición o recolectando agua, y la gente no debería estar tan desesperada como para abalanzarse sobre un convoy”, sostuvo el funcionario ante la ONU.

El representante de UNICEF reconoció que Israel ha “facilitado el acceso” de ayuda humanitaria tras las pausas en las hostilidades. La agencia mantiene listos 1.500 camiones de provisiones en corredores establecidos en Egipto, Jordania, Ashdod (Israel) y Turquía. Hasta la fecha, casi un centenar de estos camiones ha ingresado en Gaza, con un tercio transportando fórmula alimentaria para bebés. Sin embargo, Chaiban advirtió que los lanzamientos aéreos “no pueden reemplazar” a los camiones de carga y que serían necesarios unos 500 camiones diarios, sumando tanto la asistencia humanitaria como el tráfico comercial, para cubrir las necesidades básicas de la población gazatí.

“La situación es tan desesperada que se necesitan todas las rutas y canales para hacer llegar la ayuda”, manifestó Chaiban. Explicó que esto incluye tratos bilaterales con empresarios locales de Israel y Cisjordania para asegurar el suministro de productos frescos y proteínas, como los huevos. El dirigente subrayó que “alimentar a dos millones de personas en las circunstancias actuales requiere todas las manos a la obra”, mencionando la colaboración de la ONU, las ONG, la Cruz Roja y también el sector privado local.

El director ejecutivo adjunto de UNICEF, Ted Chaiban (REUTERS/Karam al-Masri)

El subdirector de UNICEF advirtió que las secuelas en la salud mental de la infancia de Gaza empeorarán cada día que persista la crisis humanitaria, que requiere una respuesta “multinivel”. Insistió en la urgencia de proveer agua limpia e infraestructuras de higiene para evitar la propagación de enfermedades, en particular debido a la escasez de agua potable y las altas temperaturas, factores que constituyen un “riesgo inminente” de brotes epidémicos.

Chaiban aseguró que la “encrucijada” en la que se encuentra el conflicto implica decisiones inmediatas de vida o muerte para decenas de miles de niños. Según UNICEF, “una de cada tres personas en Gaza pasa días sin comer” y la desnutrición aguda global supera el 16,5% en la ciudad de Gaza. Actualmente, más de 320.000 niños pequeños corren riesgo de sufrir desnutrición aguda.

El directivo resaltó el trabajo humanitario realizado por UNICEF en el territorio, incluyendo el suministro diario de 2,4 millones de litros de agua potable al norte de Gaza, el restablecimiento de la cadena de frío para vacunas, la provisión de atención psicosocial a niños, la atención a recién nacidos y la distribución de leches de fórmula para los bebés más vulnerables.

Chaiban exigió el incremento inmediato del ingreso de ayuda humanitaria y del tráfico comercial para estabilizar la situación y reducir la desesperación de la población. Aclaró que las pausas humanitarias “no son un alto al fuego”, y pidió que se negocie tanto un cese total de hostilidades como la liberación de los rehenes. “Esto ya ha durado demasiado”, remarcó el director ejecutivo adjunto de UNICEF.

(Con información de EFE y EP)