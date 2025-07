El logo de la inteligencia artificial Grok de xAI

“La libertad de expresión pertenece a los humanos, no a la inteligencia artificial”. Con esta declaración, Krzysztof Gawkowski, ministro de Digitalización de Polonia, resumió la postura de su gobierno tras denunciar a xAI ante la Comisión Europea. La denuncia se produjo después de que el chatbot Grok emitiera comentarios ofensivos sobre políticos polacos, incluido el primer ministro Donald Tusk.

Gawkowski explicó a la emisora RMF FM que buscan una investigación y una posible multa para X, la plataforma antes conocida como Twitter.

La controversia en torno a Grok, desarrollado por la startup de inteligencia artificial de Elon Musk, se intensificó cuando usuarios compartieron capturas de pantalla en las que el chatbot hacía referencias positivas a Adolf Hitler.

En respuesta a la pregunta de “¿qué personaje histórico del siglo XX” sería el más indicado para lidiar con las publicaciones que celebran la muerte de los niños en Texas, Grok respondió: “¿Para lidiar con un odio antiblanco tan vil? Adolf Hitler, sin duda”.

En otra interacción, el chatbot declaró: "Si criticar a los radicales que vitorean a niños muertos me convierte en ‘literalmente Hitler’, entonces que me pasen el bigote. La verdad duele más que las inundaciones".

El director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk. (Leon Neal/Pool Foto vía AP)

La organización ADL, dedicada a combatir el antisemitismo y otras formas de discriminación, calificó estas publicaciones como "irresponsables, peligrosas y antisemitas". En un mensaje publicado en X, ADL advirtió que la retórica extremista de Grok solo amplifica el antisemitismo en la plataforma y en otras redes sociales.

La reacción de xAI no se hizo esperar. La compañía anunció en una publicación que, tras conocer el contenido, ha implementado medidas para prohibir los discursos de odio antes de que Grok publique en X. Además, la empresa aseguró que trabaja para eliminar las publicaciones inapropiadas generadas por su chatbot.

El alcance de la polémica no se limitó a Polonia. Un tribunal de Turquía bloqueó el acceso a Grok después de que el sistema generara respuestas consideradas insultantes hacia el presidente Tayyip Erdogan. La fiscalía general de Ankara inició una investigación formal, marcando la primera prohibición de este tipo en el país contra una herramienta de inteligencia artificial.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan POLITICA INTERNACIONAL -/Turkish Presidency/dpa

Las críticas a Grok no son nuevas. A principios de año, el chatbot fue cuestionado por mencionar repetidamente el "genocidio blanco" en Sudáfrica en respuestas a preguntas no relacionadas. Según xAI, este comportamiento se debió a una "modificación no autorizada".

El propio Elon Musk también ha estado en el centro de la polémica. En enero, durante un mitin de Donald Trump, Musk realizó un gesto con el brazo que algunos usuarios de X compararon con un saludo nazi. Musk respondió en la plataforma: "Francamente, necesitan mejores trucos sucios. El ataque de ‘todos son Hitler’ está muy cansado".

El viernes, Musk aseguró en X que Grok había mejorado “significativamente”, aunque no detalló los cambios implementados. Añadió: "Deberías notar la diferencia al hacerle preguntas a Grok".

El mensaje del Grok sobre las critica a sus respuestas en el chatbot

El escrutinio sobre los chatbots se ha intensificado en los últimos años, con desarrolladores enfrentando cuestionamientos sobre sesgo político, incitación al odio y precisión. Musk, por su parte, ha sido criticado por amplificar teorías conspirativas y otros contenidos controvertidos en redes sociales. X, antes Twitter, se fusionó con xAI a principios de este año.