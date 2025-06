Récord mundial en subasta de objetos napoleónicos: la colección de Chalençon supera expectativas en París

Sotheby’s París logró una venta récord con objetos vinculados a Napoleón Bonaparte, alcanzando 9,6 millones de dólares. La subasta reflejó el continuo interés global por el legado del emperador francés

La fascinación por Napoleón Bonaparte sigue viva más de dos siglos después de su muerte, y una reciente subasta en París reavivó el interés por el legado del emperador. La colección napoleónica de Pierre-Jean Chalençon, uno de los más grandes coleccionistas de objetos relacionados con Napoleón, alcanzó una cifra récord de 9,6 millones de dólares, superando todas las expectativas.

Este evento no solo captó la atención de coleccionistas y museos de todo el mundo, sino que también generó un renovado debate sobre el valor cultural y la relevancia histórica de las reliquias del emperador. La venta, organizada por Sotheby’s, resultó ser una de las más destacadas en la historia de los objetos napoleónicos, dejando huella en el mercado internacional.

Detalles de la subasta: cifras, lotes y resultados

La subasta organizada por Sotheby’s París incluyó 112 lotes, que abarcaron desde muebles imperiales y pinturas de maestros franceses hasta objetos personales de Napoleón Bonaparte. Inicialmente, la casa de subastas había estimado que los ingresos totales alcanzarían los 6 millones de euros (6,9 millones de dólares), pero el resultado final ascendió a 8,7 millones de euros (9,6 millones de dólares), según detalló ARTnews.

Entre las piezas más destacadas de la subasta se encuentran el retrato de Napoleón, que alcanzó un millón de dólares, y una copia de su testamento, que fue vendida por más de 500.000 dólares - (EFE)

La tasa de venta fue del 92%, lo que refleja un alto interés y competencia entre los postores. Casi la mitad de los lotes, incluidos objetos tan personales como las medias desgastadas de Napoleón y una copia del certificado de matrimonio con Josefina, superaron sus estimaciones más altas.

Entre los compradores se encontraron tanto instituciones como particulares, destacando la participación del Museo Napoleónico de los Castillos de Malmaison, que adquirió varios lotes. Sotheby’s destacó que la colección de Chalençon atrajo la atención mundial y estableció nuevos hitos en la categoría de objetos napoleónicos.

Piezas destacadas: reliquias y récords

Algunas de las piezas más emblemáticas de la subasta captaron la atención tanto por su valor histórico como por los precios alcanzados. Un retrato de Napoleón, realizado por Jean-Baptiste Mauzaisse, conocido por sus escenas de batalla, se vendió por 863.600 euros (1 millón de dólares), multiplicando por veinte su precio estimado y estableciendo un nuevo récord para el artista.

Louis-Xavier Joseph, director de muebles y artes decorativas de Sotheby’s París, explicó que “la imponente imagen de Napoleón, inspirada en Jacques-Louis David, cautivó claramente la imaginación de los coleccionistas”. El único vestigio superviviente del primer testamento de Napoleón, escrito en 1819 durante su exilio en Santa Elena, alcanzó los 482.600 euros (558.730 dólares).

Coronación de Bonaparte. A espaldas al Papa, y con su esposa arrodillada frente a él esperando la corona.

Otro de los lotes destacados fue un sillón trono imperial de madera dorada, que se adjudicó por 406.400 euros (470.510 dólares). Entre los objetos personales, un conjunto de ropa que incluía medias, una camisa larga, calzoncillos y una corbata de seda blanca, todos usados por Napoleón, se vendió por 133.350 euros (154.386 dólares).

Joseph destacó que “la intensa competencia, tanto en la sala como por teléfono, refleja no solo su impecable procedencia —del taller de su sastre personal—, sino también la resonancia emocional de poseer algo que realmente usó”.

Sotheby’s describió la colección como “una vívida epopeya histórica, que se desarrolla en campos de batalla y tocadores, salones ceremoniales y cámaras íntimas, alternando una crónica de poder, política y boato, con las vulnerabilidades, ambiciones y contradicciones del hombre detrás del mito”. Louis-Xavier Joseph enfatizó que “estas no son solo piezas de museo. Son fragmentos de una vida que cambió la historia”.

En relación con la ropa personal de Napoleón, Joseph señaló que el resultado excepcional “subraya el interés de los coleccionistas por objetos que transmiten la narrativa personal de Napoleón mucho más allá de la representación histórica”.

El Museo Napoleónico de los Castillos de Malmaison adquirió varios lotes de la colección, incluyendo objetos personales de Napoleón como ropa y una copia del certificado de su matrimonio con Josefina

Perfil y motivaciones de Pierre-Jean Chalençon

Pierre-Jean Chalençon, anticuario y coleccionista francés, es conocido por su pasión por Napoleón Bonaparte y por haber reunido durante más de cuatro décadas una de las mayores colecciones privadas dedicadas al emperador.

Según los medios locales, Chalençon adquirió el Palais Vivienne en 2015 por 6 millones de euros (6,9 millones de dólares) y lo transformó en un santuario napoleónico con más de 1.000 objetos, entre ellos el anillo de coronación de rubí de 5,33 quilates.

La venta de la colección estuvo motivada en parte por dificultades financieras. Chalençon se vio obligado a vender la mansión para pagar un préstamo de 10 millones de euros (11,6 millones de dólares), aunque declaró a Le Parisien que “no estoy agobiado por las deudas. Me va bien”. En declaraciones recogidas por el New York Post, Chalençon expresó su apego a los objetos: “Son como mis bebés... deseo que Elon Musk, el nuevo Napoleón, lo compre todo, para mantener a mis bebés juntos”. No se confirmó si el empresario estadounidense participó en la subasta.