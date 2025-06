El Reino Unido advirtió de un aumento de la injerencia china en el país

El Reino Unido advirtió de un aumento de la injerencia china en la democracia de país (REUTERS)

En un informe publicado este martes, el Reino Unido advirtió que China había intensificado sus intentos de socavar la democracia en el país, lo que llevó al Gobierno del primer ministro Keir Starmer a definir nuevas líneas de acción para fortalecer la seguridad nacional, aunque sin descuidar los lazos comerciales con el gigante asiático.

Tras su triunfo en las elecciones, en julio de 2024, Starmer ordenó un análisis exhaustivo sobre el vínculo con el país de Xi Jinping, a fin de esclarecer la situación actual y definir un curso de acción acertado. Las conclusiones del informe se conocieron en las últimas horas.

“Algunos adversarios están sentando las bases para futuros conflictos, posicionándose para actuar rápidamente y causar graves perturbaciones en nuestras cadenas de suministro y/o energéticas, con el fin de disuadirnos de hacer frente a su agresión. Por primera vez en muchos años, tenemos que prepararnos activamente para la posibilidad de que el territorio británico se vea directamente amenazado, posiblemente en un escenario de guerra”, concluyó el documento y encendió así las alarmas de Downing Street.

En base a esto, el Gobierno británico informó al pueblo que se habían identificado crecientes esfuerzos de espionaje y maniobras destinadas a debilitar la seguridad económica y las instituciones democráticas en el Reino Unido por parte de Beijing, aunque sostuvo su interés en desarrollar los lazos comerciales con el país.

El ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, explicó que este vínculo es la “relación bilateral más compleja” que enfrenta la diplomacia británica, por lo que resaltó la necesidad de adoptar un enfoque “coherente” con el país, actualmente el tercer mayor socio comercial de Reino Unido.

“El poder de China es un hecho ineludible. Por lo tanto, no relacionarse con China no es una opción”, afirmó en una comparecencia ante los diputados, en la que mencionó por qué no se rompería el vínculo.

Así, el Reino Unido se enfocará en “buscar una relación comercial y de inversión” con China, que “apoye un crecimiento seguro y resistente” de ambas partes, sin poner en riesgo la integridad nacional.

“Cooperaremos donde podamos y desafiaremos donde debamos”, sin “comprometer nuestra seguridad nacional”, insistió Lammy, en tanto que Starmer adelantó que el Gobierno invertirá 600 millones de libras (818 millones de dólares) en los servicios de inteligencia, para reforzar esta estrategia.

El Reino Unido buscará un vínculo comercial de crecimiento mutuo con China, sin comprometer su seguridad nacional (REUETRS)

A eso se sumará, además, el compromiso de Londres de elevar el gasto en defensa de la OTAN al 5% del PIB para 2035, incluyendo aumentos en seguridad informática y control fronterizo.

A la par del informe, la complejidad del vínculo entre Londres y Beijing se vio reflejada este mismo martes ante la advertencia de un influyente comité del Congreso de los Estados Unidos sobre los planes de China para establecer una “megaembajada” en la capital británica.

La sede estaría situada a las afueras del distrito financiero de la ciudad, próxima a numerosos cables de datos sensibles, incluidos los empleados por bancos estadounidenses.

La comisión especial del Congreso sobre el Partido Comunista Chino advirtió que la obra en curso, aún pendiente de aprobación definitiva, representa una “amenaza inaceptable para la inteligencia, no solo para los londinenses, sino también para el Reino Unido, la alianza de seguridad Five Eyes y Europa en su conjunto” y sumó que “aún no hemos recibido garantías creíbles de que los riesgos que plantea la denominada megaembajada de la República Popular China en Londres puedan mitigarse suficientemente”.

Ante estas críticas, Lammy precisó que la autorización urbanística para la nueva embajada responde a un proceso legal sobre el cual el Gobierno no tiene capacidad de intervención directa, y rechazó cualquier insinuación de pactos con Xi.

“No hay acuerdos turbios, en ningún asunto, y, desde luego, no (los hay) en relación con la embajada”, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores durante su intervención en la Cámara de los Comunes.

(Con información de AFP)