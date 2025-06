Así fue la ofensiva encubierta de Israel contra Irán: espías, Inteligencia Artificial y drones clandestinos

Humo en el depósito de petróleo de Shahran, al noroeste de Teherán, tras un ataque israelí el 16 de junio de 2025 (Foto de AFP)

Israel sorprendió y debilitó a Irán la semana pasada al llevar a cabo una operación de inteligencia y militar que se había estado gestando durante años, atacando con precisión a objetivos de alto nivel.

Guiados por espías e inteligencia artificial, el ejército israelí desató una descarga nocturna de drones armados —introducidos de manera ilegal en Irán— y aviones de guerra para incapacitar rápidamente muchas de sus defensas aéreas y sistemas de misiles. Gracias a esa mayor libertad para sobrevolar Irán, Israel bombardeó instalaciones nucleares clave y mató a generales y científicos de alto nivel. Para cuando Irán logró reaccionar horas después, su capacidad de represalia —ya debilitada por ataques israelíes previos— estaba considerablemente reducida.

Este relato de hechos se basa en conversaciones con 10 oficiales y ex oficiales de inteligencia y militares israelíes, algunos de los cuales hablaron bajo condición de anonimato para discutir operaciones clandestinas. No fue posible verificar de manera independiente algunas de sus afirmaciones. No obstante, la ex jefa de investigación del Mossad —la agencia de espionaje israelí— confirmó los detalles básicos del ataque y dijo tener conocimiento interno de su planificación y ejecución.

“Este ataque es la culminación de años de trabajo del Mossad que ha tenido como objetivo el programa nuclear de Irán”, expuso Sima Shine, ex directora de investigación del Mossad y actual analista del Institute for National Security Studies (Instituto de Estudios de Seguridad Nacional), un grupo de expertos especializado en la investigación y el análisis, con sede en Tel Aviv.

El factor sorpresa de Israel se incrementó por la aparente suposición de los funcionarios y oficiales iraníes de que Israel no atacaría mientras se llevaban a cabo las conversaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, el cual avanzaba rápidamente.

Una sexta ronda de conversaciones estaba planeada para el domingo pasado en Omán, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, activó la “Operación León Ascendente” el viernes —después de que su país notificara al presidente Donald Trump.

Netanyahu ha dicho por años que neutralizar el programa nuclear de Irán es vital para la seguridad de Israel, e Israel ya había tomado medidas para desacelerar la capacidad de Irán de enriquecer uranio a nivel armamentístico. Pero Netanyahu reportó que un ataque más agresivo resultó necesario, ya que Irán aún avanzaba en su programa de enriquecimiento de uranio a pesar de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y las advertencias de los organismos de vigilancia de la ONU.

El ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán, ha pedido repetidamente la destrucción de Israel. Los líderes políticos iraníes sostienen que su programa nuclear tiene fines pacíficos, aunque es el único país sin bomba atómica que ha enriquecido uranio a niveles cercanos a los necesarios para la fabricación de armas.

Una columna de humo se eleva tras una explosión cerca de la Torre Azadi en Teherán el 16 de junio de 2025 (Foto de ATTA KENARE / AFP)

Contrabando de drones en Irán

El Mossad y el ejército israelí trabajaron juntos durante al menos tres años para sentar las bases operativas, según un ex oficial de inteligencia que reportó que tenía conocimiento del ataque. Esta persona habló bajo condición de anonimato dada la confidencialidad del tema.

El ataque se basó en la inteligencia que Israel obtuvo durante una ola de ataques aéreos en octubre pasado, que “puso de relieve la debilidad de las defensas aéreas iraníes”, dijo Naysan Rafati, analista iraní del International Crisis Group (Grupo Internacional de Crisis), una organización no gubernamental y sin fines de lucro dedicada a prevenir y resolver conflictos mortales.

Para debilitar aún más las defensas aéreas y los sistemas de misiles iraníes al inicio del ataque de la semana pasada, los agentes del Mossad habían contrabandeado armas de precisión en Irán, que fueron posicionadas previamente para ataques a corta distancia, según dos oficiales de seguridad en funciones que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las misiones. Esas armas incluyeron pequeños drones armados, que los agentes introdujeron clandestinamente en el país en vehículos, según el ex oficial de inteligencia.

Los agentes del Mossad colocaron armas cerca de las bases iraníes de misiles tierra-aire, dijo Shine. La agencia trabaja con una combinación de personas, tanto locales como israelíes, añadió.

Uso de IA e inteligencia humana para seleccionar objetivos

Para analizar la información recopilada de diversas fuentes, Israel usó la tecnología más avanzada de inteligencia artificial (IA), explicó un oficial de inteligencia involucrado en la selección de objetivos —tanto de individuos como de sitios. Agregó que la IA fue utilizada para ayudar a los israelíes a analizar rápidamente la gran cantidad de datos que habían obtenido. Ese trabajo comenzó en octubre pasado, según el oficial, quien informó bajo condición de anonimato por no estar autorizado para hablar con los medios. Pasó un mes antes de que Netanyahu dijera que había ordenado los planes de ataque.

Una investigación de The Associated Press a principios de este año descubrió que el ejército israelí utiliza modelos de inteligencia artificial en la guerra —producidos en Estados Unidos— para analizar la inteligencia e interceptar comunicaciones y conocer los movimientos de sus enemigos. Los ha empleado en las guerras con Hamas, en Gaza, y con Hezbollah, en Líbano.

El oficial de inteligencia involucrado en la identificación de los posibles objetivos dijo que las opciones se asignaron primero a varias categorías —como líderes militares, líderes civiles e infraestructura. Los objetivos eran elegidos si se determinaba que representaban una amenaza para Israel, por ejemplo, si estaban estrechamente vinculados con la Guardia Revolucionaria de Irán —una fuerza paramilitar que controla los misiles balísticos iraníes.

El oficial tenía la tarea de elaborar una lista de generales iraníes con detalles sobre dónde trabajaban y dónde pasaban su tiempo libre.

Entre los oficiales militares de alto rango asesinados desde el ataque del viernes se encontraban el general Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, y el general Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán.

Además de la IA, el Mossad confió en una red de espías para identificar a los principales científicos nucleares y miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, según un oficial de seguridad. Cuando menos ocho miembros de la Guardia, incluido el jefe de su programa de misiles, murieron en un solo ataque israelí contra un búnker subterráneo.

(Diseño Infobae)

Objetivo: vehículos iraníes

Otra faceta de la ofensiva fue atacar vehículos iraníes utilizados para transportar y lanzar misiles.

Shine dijo que la estrategia fue similar a una operación ucraniana de principios de este mes en Rusia. En esa operación, casi un tercio de la flota de bombarderos estratégicos de Moscú fue destruida o dañada con drones de fabricación barata introducidos ilegalmente en territorio ruso, según oficiales ucranianos.

En una entrevista con la televisión estatal iraní, el general Ahmadreza Radan, jefe de policía del país, declaró: “Varios vehículos que transportaban minidrones y algunos drones tácticos han sido descubiertos”, y agregó: “Varios traidores intentan provocar la defensa aérea del país haciendo volar minidrones”.

¿A cuánto tiempo se remonta esto?

Se cree que el Mossad ha llevado a cabo numerosos ataques encubiertos contra el programa nuclear iraní a lo largo de los años, incluidos ciberataques y el asesinato de científicos nucleares iraníes, pero rara vez reconoce tales operaciones.

En la década de 2000, las centrifugadoras iraníes utilizadas para enriquecer uranio fueron destruidas por el llamado virus informático Stuxnet, que se cree que es de creación israelí y estadounidense.

En 2018, Israel robó un archivo de investigación nuclear iraní que incluía decenas de miles de páginas de registros, según Yossi Kuperwasser, general retirado y ex investigador de inteligencia militar, quien ahora dirige el Jerusalem Institute for Strategy and Security (Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén), un grupo de expertos en seguridad nacional.

En julio de 2024, Israel asesinó en Teherán a Ismail Haniyeh, un alto dirigente de Hamas, con una bomba plantada en la habitación de una casa de huéspedes del gobierno.

El fulminante ataque israelí de la semana pasada contra el corazón de la estructura nuclear y militar de Irán no surgió de la nada, expuso el general de brigada israelí Amir Avivi, ya retirado, quien dirige el grupo de expertos Israel Defense and Security Forum (Foro de Defensa y Seguridad de Israel), que se dedica a temas de seguridad nacional y antisemitismo.

Fue el resultado de “la labor de inteligencia israelí trabajando intensamente durante años en Irán, y el establecimiento de una presencia robusta y muy sólida”, dijo.

Por Julia Frankel y Sam Mednick (AP)