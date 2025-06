Netanyahu aseguró que el ataque a Irán apuntó a su programa nuclear y de misiles: “Actuamos por la supervivencia de Israel”

El mensaje de Benjamín Netanyahu tras el ataque a Irán

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este viernes el inicio de una campaña militar contra Irán, denominada "Operación Nación de Leones", en lo que describió como una acción para “revertir la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel”. En una extensa declaración grabada en video, el mandatario afirmó que los ataques están dirigidos al “corazón del programa de enriquecimiento nuclear de Irán y sus esfuerzos por fabricar armas nucleares”.

La ofensiva fue lanzada por la Fuerza Aérea israelí contra instalaciones militares y nucleares en territorio iraní, incluyendo, según Netanyahu, el complejo de enriquecimiento de Natanz y científicos vinculados al desarrollo del arsenal nuclear.

“La operación continuará por los días que sean necesarios para eliminar esta amenaza”, dijo el primer ministro.

Ataque de israel a irán

Netanyahu argumentó que el régimen iraní ha producido suficiente uranio altamente enriquecido como para fabricar nueve bombas atómicas en los últimos meses.

“Irán ha tomado pasos que nunca antes había tomado. Pasos para armar ese uranio enriquecido, y si no se le detiene, podría tener un arma nuclear en pocos meses, quizás menos de un año”, aseguró. También alertó sobre la amenaza que representan los misiles balísticos iraníes.

“El año pasado, Irán disparó 300 misiles balísticos contra Israel. Cada uno lleva una tonelada de explosivos. Muy pronto podrían llevar carga nuclear, amenazando no a cientos, sino a millones de personas”, añadió Netanyahu en su declaración.

El premier israelí invocó tanto la historia reciente como referencias bíblicas para justificar la ofensiva.

“Hace 80 años, el pueblo judío fue víctima de un Holocausto perpetrado por el régimen nazi. Hoy, el Estado judío se niega a ser víctima de un holocausto nuclear perpetrado por el régimen iraní”, afirmó.

Ataque de israel a irán

“Nunca más es ahora”, sentenció.

Casi al final de su declaración, el primer ministro agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “por su firme postura”.

Netanyahu destacó que “una y otra vez, dejó en claro: Irán nunca debe obtener armas nucleares”. Y añadió: “Le agradezco por su constante apoyo a nuestro país durante todos los años de su presidencia”.

También dirigió un mensaje a la población iraní: “Nuestra lucha no es contra ustedes, sino contra la dictadura brutal que los oprime desde hace 46 años”. Netanyahu sostuvo que la acción israelí no solo busca proteger a su país, sino también a sus vecinos y a la comunidad internacional, frente al riesgo de proliferación nuclear y al uso de armas atómicas por parte de actores no estatales.

Concluyó su intervención con un llamado a la resistencia: “Cuando alguien viene a matarte, levántate y actúa primero. Eso es exactamente lo que Israel ha hecho hoy”.

Hasta el momento, el régimen iraní no ha emitido una respuesta oficial. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, ante el riesgo de una escalada regional de consecuencias impredecibles.

Detalles del operativo militar

Según el Ejército israelí, se trata de una operación “ofensiva, preventiva, precisa y combinada, basada en inteligencia de alta calidad”.

“Decenas de aviones del Ejército completaron la primera etapa, que incluyó ataques contra decenas de objetivos militares, incluyendo objetivos nucleares en diferentes zonas de Irán”, añadió un comunicado castrense, mientras que en Irán se confirmaron explosiones.

Una columna de humo después de una explosión en Teherán, Irán, el viernes 13 de junio de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Las FDI aseguraron que Israel ha monitorizado Irán y que recientemente se han dado “avances significativos” en su habilidad para desarrollar una bomba nuclear que les ha forzado a intervenir.

Otros de los motivos citados fueron los millares de misiles balísticos que aún posee Irán y que, según Israel, suponen parte de la “amenaza existencial” que el país representa contra ellos, además de su colaboración para armar a facciones regionales que después atacan a Israel, en referencia a los hutíes en Yemen o a Hezbollah en Líbano.