La BBC denunció una escalada de acoso a periodistas y sus familias por parte del régimen de Irán

El Líder Supremo de Irán y cabeza del régimen, Ayatollah Ali Khamenei durante un acto por el aniversario de la muerte del jefe de la Revolución Islámica, Ayatollah Ruhollah Khomeini este 4 de junio en Teherán (Reuters)

Las familias de periodistas de BBC Persian han sido sometidas a extensos interrogatorios, amenazas de pérdida de empleo, prisión y confiscación de bienes en Irán, según testimonios de empleados en Londres.

Esta situación, que ha generado angustia y temor entre los trabajadores de la cadena, forma parte de una intensificación en la campaña de intimidación dirigida por el régimen iraní contra medios y periodistas en el extranjero.

De acuerdo con The Guardian, la BBC ha calificado este año como un periodo de “escalada aguda y profundamente preocupante” en el hostigamiento a los familiares de sus periodistas, una acción que atribuye directamente a las autoridades de Teherán.

El medio británico detalló que la represión transnacional, definida como la persecución estatal de refugiados, disidentes y ciudadanos en el exilio, se ha manifestado en el uso de vigilancia electrónica, agresiones físicas, intimidación y amenazas a familiares, con el objetivo de silenciar las críticas.

Según consignó The Guardian, la policía metropolitana de Londres ha registrado más de 20 incidentes de “amenaza a la vida” en el Reino Unido relacionados con acciones de Irán en los últimos años.

Un comandante de la unidad antiterrorista de la policía, en declaraciones ante el comité parlamentario sobre represión transnacional, informó que tres individuos han sido procesados bajo la Ley de Seguridad Nacional por amenazas dirigidas a Iran International, un canal de televisión con sede en el Reino Unido.

El año pasado, un periodista iraní fue apuñalado frente a su domicilio en Londres y posteriormente se vio obligado a abandonar el país, al considerar que su seguridad ya no estaba garantizada en territorio británico. Este caso se suma a una serie de incidentes que, según The Guardian, han incrementado la sensación de vulnerabilidad entre los trabajadores de medios iraníes en el exilio.

Empleados de BBC Persian, la filial en idioma farsi del World Service, han relatado a The Guardian que la presión sobre sus familias en Irán ha alcanzado niveles sin precedentes. Algunos describen episodios de paranoia y llanto al conocer el destino de sus padres y otros parientes, quienes han sido sometidos a interrogatorios prolongados por funcionarios iraníes.

Las amenazas incluyen la posibilidad de perder sus empleos, ser encarcelados o ver sus bienes confiscados, todo ello como represalia por el trabajo periodístico de sus familiares en el extranjero.

Behrang Tajdin, periodista de BBC Persian, declaró: “Están intentando hacer la vida de nuestras familias miserable. Ya no es solo acoso, es castigo, y únicamente por estar relacionados con alguien”.

Tajdin también señaló que la magnitud y el número de familias afectadas ha crecido de manera exponencial, y que el régimen iraní ha decidido intensificar la presión tras considerar que las medidas anteriores no lograron su objetivo de frenar el trabajo de los periodistas de la cadena.

El alcance de BBC Persian, que cuenta con una audiencia semanal cercana a los 22 millones de personas, convierte a sus empleados y a sus familias en objetivos prioritarios para las autoridades iraníes, según explicó Tajdin a The Guardian.

El periodista describió la situación como una “guerra psicológica”, en la que los trabajadores deben esforzarse por separar su vida profesional de la personal para poder continuar con sus labores, pese a las posibles consecuencias para sus seres queridos.

La intimidación no se limita a amenazas directas a los periodistas. Familiares como padres, primos, hermanos e incluso suegros han recibido advertencias de que serán castigados simplemente por su vínculo con empleados de la BBC. En ocasiones anteriores, miembros del personal han denunciado haber recibido amenazas de violación y muerte, y una periodista relató que le advirtieron: “No importa que no vivas en Irán, también podemos hacer lo que queramos en Londres”.

Tim Davie, director general de la BBC, afirmó que la persecución de familiares busca “explotar los lazos familiares como medio de coacción, presionando a nuestros periodistas para que abandonen su trabajo o regresen a Irán bajo falsos pretextos”. Davie anunció que la cadena prepara una nueva denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.