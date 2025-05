La crisis por del arroz en Japón cobró su primera víctima política: renunció el ministro de Agricultura

El ministro de Agricultura de Japón, Taku Eto, en el centro, llega a la oficina del primer ministro en Tokio el miércoles 21 de mayo de 2025. (Kyodo News vía AP). (Kyodo News via AP)

En un país donde el arroz no es solo un alimento, sino un símbolo cultural, político y económico, una frase fuera de lugar puede costar un cargo. Eso fue lo que le sucedió este miércoles al ahora ex ministro de Agricultura de Japón, Taku Eto, quien presentó su renuncia tras generar indignación al afirmar que “nunca había tenido que comprar arroz” porque lo recibía como regalo de sus partidarios.

El comentario, hecho durante un seminario del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), cayó como un balde de agua fría en una población que enfrenta precios récord del cereal, un producto básico en la dieta japonesa. La renuncia de Eto, el primer ministro en dejar el gabinete bajo el mandato del primer ministro Shigeru Ishiba —en el poder desde octubre—, refleja la sensibilidad política alrededor de un alimento que ha visto su precio aumentar un 55% en los últimos dos años, según datos oficiales.

“Fue un comentario extremadamente inapropiado en un momento en que los consumidores luchan contra los precios altos”, admitió Eto ante la prensa tras entregar su dimisión. Intentó aclarar que sí compraba arroz blanco y que solo recibía arroz integral como obsequio, pero el daño ya estaba hecho.

Una crisis con raíces profundas

En un supermercado de Hyuga, en la prefectura de Miyazaki, se venden grandes bolsas con distintas variedades de arroz. (Kyodo News via AP)

La renuncia de Eto es solo la punta del iceberg de un problema estructural en Japón, que enfrenta su peor crisis de arroz en décadas. A pesar de que el gobierno liberó 210.000 toneladas de sus reservas estratégicas —aproximadamente el 20% del total— en una medida extraordinaria reservada históricamente para emergencias nacionales como el terremoto y tsunami de 2011, los precios no han cedido y la situación alimentaria sigue siendo crítica.

Las causas de la escasez son múltiples: por un lado, los factores climáticos, con olas de calor en 2023 que afectaron severamente las cosechas y la amenaza constante de terremotos y tifones que ha generado compras de pánico entre la población. Por otro lado, el aumento en los costos de fertilizantes y energía ha encarecido significativamente el cultivo, elevando los precios finales para el consumidor.

“Los precios son ahora excepcionalmente altos”, había declarado Eto antes de la subasta de reservas, intentando tranquilizar a la población al asegurar que “hay suficiente arroz en el sistema”. Sin embargo, las estadísticas más recientes del Ministerio de Agricultura muestran que esta medida ha tenido un impacto limitado, aumentando la frustración pública y la presión política sobre el gobierno minoritario de Ishiba, que ya enfrentaba dificultades antes de las elecciones de julio.

La crisis hace tambalear al gobierno de Shigeru Ishiba (REUTERS/Issei Kato)

La escasez comenzó en agosto del año pasado tras una advertencia gubernamental sobre preparación para un gran terremoto. Aunque la presión sobre el suministro se alivió temporalmente tras la cosecha de otoño, la escasez y el aumento de precios volvieron a golpear a principios de este año, revelando problemas más profundos en el sistema alimentario japonés.

Quizás el aspecto más preocupante es la falla en la distribución: aunque el gobierno insiste en que no hay desabastecimiento, el arroz simplemente no está llegando a los consumidores como debería. Funcionarios reconocen que es “un misterio” esta situación, mientras expertos señalan que el sistema de distribución, liberalizado en 1995, se ha vuelto tan opaco y complejo que resulta casi imposible rastrear el grano. Como admitió el propio primer ministro Ishiba: “El aumento en el precio del arroz no es temporal, sino estructural”, un reconocimiento que sugiere que la crisis está lejos de resolverse.

En este contexto, el comentario de Eto sobre no tener que comprar arroz resonó con fuerza entre los ciudadanos japoneses, muchos de los cuales han tenido que ajustar sus presupuestos familiares ante el constante aumento de precios de este alimento fundamental.

“El arroz es el alimento básico para los japoneses. Cuando sus precios suben cada semana, la renuncia de Eto es solo natural”, comentó a la agencia AP Shizuko Oshima, de 73 años, reflejando el sentir popular.

Un nuevo ministro con una misión clara

El nuevo ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi, rodeado de periodistas en la oficina del primer ministro en Tokio, el miércoles. (Kyodo News via AP)

Para contener el descontento, Ishiba nombró como sucesor de Eto a Shinjiro Koizumi, un político popular —hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi— y ex ministro de Medio Ambiente. Koizumi prometió actuar con urgencia: “Me ordenaron poner el arroz por encima de todo. Haré todo lo posible para estabilizar los precios”.

En un gesto que busca conectar con los consumidores comunes, Koizumi mencionó que comparte las preocupaciones de la gente, ya que él mismo alimenta a sus hijos con arroz instantáneo envasado en ocasiones.

Koizumi señaló que las medidas tomadas hasta ahora han resultado ineficaces y prometió acelerar los esfuerzos tan pronto como asuma formalmente el cargo. Enfatizó la necesidad de reformar la política arrocera japonesa, que tradicionalmente ha estado enfocada en poderosas organizaciones que representan a los agricultores, para orientarla más hacia el beneficio de los consumidores.