Wall Street registra alzas tras la ralentización de la inflación y el S&P 500 ya borró sus pérdidas de 2025

Un comerciante trabaja en la bolsa de Nueva York. Foto de archivo. EFE/JUSTIN LANE

Wall Street registraba alzas el martes después de que un informe alentador revelara una inesperada desaceleración de la inflación estadounidense en abril, mientras los inversores asimilaban el reciente anuncio de una tregua comercial temporal entre Estados Unidos y China.

El índice S&P 500 subió un 0,8-0,9% en las operaciones del mediodía, tras haber registrado una importante ganancia al inicio de la semana cuando Estados Unidos y China anunciaron una pausa de 90 días en su guerra comercial para permitir negociaciones. El promedio industrial Dow Jones bajó aproximadamente 0,3-0,4%, situándose alrededor de los 42.277 puntos, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un robusto 1,6%, impulsado principalmente por valores tecnológicos y relacionados con la inteligencia artificial.

“Tanto el Nasdaq 100 como el S&P 500 están cotizando nuevamente en territorio positivo para el año, ya que la inflación estadounidense se desacelera inesperadamente y China reduce los aranceles sobre productos estadounidenses”, señaló a AFP Axel Rudolph, analista técnico senior de la plataforma de negociación IG.

Las acciones han experimentado un fuerte repunte desde que el S&P 500 cayó casi un 20% por debajo de su récord el mes pasado, alimentado por las esperanzas de que el presidente Donald Trump suavice sus estrictos aranceles a socios comerciales antes de que provoquen una recesión y disparen la inflación. El S&P 500, que sirve como referencia para muchas cuentas de jubilación, se encuentra ahora a solo un 4,1% de su máximo histórico establecido en febrero y ha borrado sus pérdidas del año hasta la fecha.

Inflación más baja de lo esperado

La economía de EEUU se aleja del peor escenario posible conocido como “estanflación”, una combinación tóxica para la cual la Reserva Federal no tiene buenas herramientas para combatir.

Los datos publicados el martes mostraron que el índice de precios al consumidor de EE.UU. se redujo ligeramente al 2,3% en abril respecto al año anterior, un poco por debajo del 2,4% registrado en marzo, según informó el Departamento de Trabajo en un comunicado. Esta ralentización se produjo a pesar de la preocupación en los mercados financieros por los amplios aranceles impuestos por el presidente Trump.

“Estos datos sugieren que la economía estadounidense estaba en buena forma en abril, que los aranceles aún no se reflejan en los datos de inflación y que la demanda de servicios sigue siendo fuerte”, dijo a la agencia AFP Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

Este informe resulta alentador porque aleja a la economía del peor escenario posible conocido como “estanflación”, donde la economía se estanca pero la inflación permanece alta, una combinación tóxica para la cual la Reserva Federal no tiene buenas herramientas para combatir.

Sin embargo, incluso con el informe alentador del martes, los economistas y analistas advierten que la inflación podría aumentar en los próximos meses debido a los aranceles de Trump. Esto probablemente dejará a la Fed esperando más datos para guiar su decisión sobre si reducir las tasas de interés y cuándo hacerlo para ayudar a la economía.

“Por ahora, este panorama mixto valida la postura cautelosa de la Fed”, comentó a la AFP Lale Akoner, analista de mercado de eToro. “No hay urgencia para recortar, pero tampoco hay un caso claro para endurecer la política monetaria”.

Los inversores ahora están previendo un primer recorte de un cuarto de punto porcentual en septiembre.

Impacto en los mercados globales

En los mercados bursátiles internacionales, los índices mostraron resultados dispares en Europa y Asia. Las acciones cayeron un 1,9% en Shanghái pero subieron un 1,4% en Tokio.

Londres cerró prácticamente sin cambios, mientras que París y Frankfurt subieron ambos un 0,3%.

“El dólar estadounidense parece estar momentáneamente quedándose sin impulso”, señaló Rudolph, mientras la moneda americana se debilitaba frente al euro y la libra esterlina.

En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro subieron ligeramente con las esperanzas para la economía estadounidense. El rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó a 4,48% desde 4,45% del lunes. El rendimiento del Tesoro a dos años, que se mueve más estrechamente con las expectativas para la acción de la Fed, subió a 4,00% desde 3,98%.

Tecnología e inteligencia artificial lideran el mercado

Nvidia subió un 5,5% y fue la mayor fuerza individual que impulsó al S&P 500. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/archivo)

Las acciones en el sector de inteligencia artificial mostraron particular fortaleza en el parqué neoyorquino. Nvidia subió un 5,5% y fue la mayor fuerza individual que impulsó al S&P 500. Super Micro Computer, que construye servidores utilizados en IA, saltó un 13%, y GE Vernova, que espera alimentar enormes centros de datos de IA, subió un 5,6%. Palantir Technologies ganó un 7,3%.

Coinbase Global saltó un 19,2% después de que la bolsa de criptomonedas se enterara de que sus acciones se unirán al ampliamente seguido índice S&P 500 la próxima semana. Esto significa que muchos fondos de inversión también la agregarán antes de que comience la negociación el lunes. Coinbase reemplazará a Discover Financial Services, que está siendo comprada por Capital One Financial.

Estas ganancias ayudaron a compensar a UnitedHealth Group, cuyas acciones se desplomaron un 16,1% después de suspender su pronóstico financiero para todo el año debido a costos médicos más altos de lo esperado. La aseguradora de salud más grande del país también anunció que el CEO Andrew Witty renunciaba por razones personales y que el presidente Stephen Hemsley se convertirá en CEO, con efecto inmediato. UnitedHealth fue la principal razón por la que el Dow quedó rezagado respecto a otros índices bursátiles estadounidenses.

Sector automotriz en el foco

En el frente corporativo, la atención se centró en el sector automotriz tras importantes noticias provenientes de Japón.

Nissan Motor Co. ganó un 3% antes de anunciar que planea despedir a 20.000 de sus trabajadores como parte de sus esfuerzos de reestructuración. La automotriz informó el martes que acumuló una pérdida de 670.900 millones de yenes (4.500 millones de dólares) en el último año fiscal, confirmó planes para reducir su fuerza laboral global en un 15% y advirtió sobre el posible impacto de los aranceles estadounidenses.

Por su parte, Honda pronosticó el martes una caída del 70% en su beneficio neto para el año fiscal 2025-26.

“El impacto de las políticas arancelarias en varios países sobre nuestro negocio ha sido muy significativo, y se están realizando revisiones frecuentes, lo que dificulta la formulación de perspectivas”, dijo el director ejecutivo de Honda, Toshihiro Mibe.

Petróleo al alza

Las reducciones arancelarias temporales entre EE.UU. y China anunciadas el lunes fortalecieron los precios del petróleo. Estos extendieron sus ganancias a medida que se disipaban los temores de los inversores sobre un bloqueo comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

El Brent del Mar del Norte subió un 1,9% a 66,17 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate aumentó un 2,2% a 63,28 dólares por barril.

Los analistas señalan que el sentimiento de los inversores también se ha visto reconfortado por el progreso realizado por los legisladores estadounidenses en sus planes presupuestarios, que incluyen recortes de impuestos.

“El mercado de valores se encuentra en un estado esperanzador que permite una perspectiva económica y de ganancias mejor de lo temido”, dijo Patrick O’Hare, analista de Briefing.com.

(Con información de AFP y AP)