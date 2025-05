El poder de la fe: cuántos cristianos hay actualmente en el planeta

Más de 2.64 mil millones de cristianos en el mundo reflejan un crecimiento sostenido hasta 2025 (REUTERS/Murad Sezer)

A lo largo de los siglos, el cristianismo ha sido una de las fuerzas sociales, culturales y espirituales más influyentes de la humanidad. En 2025, según el informe del Centro para el Estudio del Cristianismo Global del Gordon-Conwell Theological Seminary, hay más de 2,64 mil millones de cristianos en el mundo. Esta proporción no solo refleja la estabilidad de la religión cristiana en términos demográficos, sino también su expansión sostenida a una tasa anual del 0,98%, por encima del crecimiento poblacional global del 0,88%.

En un contexto de transformaciones aceleradas, la presencia cristiana global no solo se mantiene, sino que también se reconfigura con nuevos liderazgos, como el del recientemente elegido Papa León XIV, un hombre nacido en Chicago con profundas raíces en el Perú, que se ha convertido en el 227.º sumo pontífice de la historia y el segundo consecutivo de origen americano.

El cristianismo, que había superado la marca de los 2.000 millones de creyentes a comienzos del siglo XXI, mantiene una proyección ascendente. Las estimaciones indican que podría alcanzar los 3.000 millones de fieles antes del año 2050. Este crecimiento sostenido se produce a pesar de diversos desafíos sociales, culturales y geopolíticos que afectan a distintas regiones del mundo.

África lidera el crecimiento cristiano con 750 millones de fieles y una tasa anual del 2.59% (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La geografía cambiante del cristianismo

Dos de cada tres cristianos viven hoy en el Sur Global, una expresión que agrupa a regiones como África, Asia y América Latina.

En África, más de 750 millones de personas se identifican como cristianas, y esa cifra aumenta a un ritmo del 2,.59% anual. En Asia, donde se contabilizan 416 millones de creyentes, el crecimiento es del 1,6% por año.

En contraste, Europa y Norteamérica experimentan un declive. En el primer caso, allí se perdió alrededor de 17 millones de cristianos entre 2020 y 2025, con una tasa negativa del -0,54%, mientras que en el segundo, la caída fue de casi 2 millones, a un ritmo del -0,14%.

Este desplazamiento del centro de gravedad del cristianismo se inscribe en una tendencia de largo plazo. En 1900, Europa concentraba la mayor parte de los cristianos del mundo (380 millones), más que todas las demás regiones combinadas. Hoy, esa hegemonía ha sido superada por el dinamismo religioso del Sur Global.

La elección del Papa León XIV, cuya biografía combina la identidad estadounidense con una fuerte trayectoria pastoral en América Latina, simboliza esta transición geográfica y cultural dentro de la Iglesia. Su ascenso al papado puede leerse como una respuesta institucional a la nueva realidad demográfica del cristianismo.

De acuerdo con las proyecciones, para 2050, África podría albergar más de 1,2 mil millones de cristianos y Asia casi 600 millones. Este crecimiento se ve reforzado por movimientos como el pentecostalismo y el evangelicalismo, que han mostrado gran dinamismo misionero y adaptabilidad cultural en contextos diversos, especialmente en regiones urbanas y periféricas del Sur Global.

El Papa León XIV, de origen americano, simboliza el cambio demográfico del cristianismo global (REUTERS/Stoyan Nenov)

El ascenso de otras religiones

A pesar del crecimiento del cristianismo, otra religión monoteísta está avanzando a un ritmo aún más acelerado: el islam.

En 2025, la tasa de crecimiento del islam se sitúa en 1,67% anual, notablemente superior al 0,98% del cristianismo. Aunque los cristianos aún superan en número a los musulmanes (2.640 millones frente a 2.000 millones), la diferencia se ha reducido. En el año 2000, la brecha era de 700 millones de personas; para 2050, se estima que esa diferencia bajará a menos de 500 millones.

Por otro lado, las religiones no teístas enfrentan un estancamiento. El número de personas no afiliadas religiosamente —los llamados “nones”, que incluyen ateos, agnósticos y quienes no creen en nada en particular— crece apenas un 0,19% al año. Actualmente, suman unos 906 millones, pero se prevé que esta cifra disminuirá a 867 millones para 2050.

El caso del ateísmo es aún más claro: tras haber alcanzado su punto máximo en los años 70 con más de 161 millones de adeptos, ha ido disminuyendo progresivamente. En 2025, los ateos son aproximadamente 145 millones, y para 2050 podrían reducirse a 133 millones.

Más de 2500 idiomas cuentan con el Nuevo Testamento, con expansión prevista a 4400 lenguas en 2050 (REUTERS/Remo Casilli)

Desafíos internos y oportunidades

Junto con su expansión, el cristianismo enfrenta tensiones internas y desafíos estructurales. Uno de los datos más complejos es que, aunque la proporción de la población mundial sin acceso al evangelio ha disminuido significativamente —de un 54,3% en 1900 al 27% en 2025—, el número absoluto de personas que nunca han escuchado el mensaje cristiano ha aumentado.

En la actualidad, más de 2.200 millones de personas no tienen acceso al evangelio, y para 2050 se espera que ese número alcance los 2.700 millones.

Esta situación plantea la necesidad de una acción misionera más eficaz. Actualmente, hay casi 13,6 millones de trabajadores nacionales dedicados a la misión cristiana en sus propios países, y 450.000 misioneros operando en contextos extranjeros. Estas cifras están en aumento, con una proyección de 17 millones de obreros nacionales y 600.000 misioneros internacionales para mediados del siglo.

Otro frente clave es la traducción de las Escrituras. En 1900, solo 228 lenguas contaban con el Nuevo Testamento. Hoy, más de 2500 idiomas tienen acceso a esa traducción, con una tasa de expansión anual del 2.07%.

Si esta tendencia continúa, en 2050 unas 4400 lenguas podrían contar con el Nuevo Testamento, lo que abriría nuevas posibilidades para la evangelización y el discipulado a nivel local.

El informe destaca una creciente preocupación por la corrupción financiera dentro del ámbito cristiano. En 2020, los delitos económicos eclesiásticos sumaban 67.000 millones de dólares. Para 2025, esta cifra ha aumentado a 92 mil millones, y se proyecta que alcanzará los 400.000 millones en 2050.