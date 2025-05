La historia del luchador libre profesional que venció dos veces al cáncer, superó una parálisis y pudo volver al ring

Sean Wachter superó un cáncer cerebral y una enfermedad rara considerada terminal (@thecancerfighterseanwachter)

En 2016, Sean Wachter, un exjugador de fútbol americano y lacrosse de Long Island, recibió un diagnóstico devastador: melanoma en etapa 4 con metástasis cerebrales. Poco después, se le sumó una complicación aún más agresiva: la enfermedad leptomeníngea (LMD), una forma rara y letal de cáncer que invade el líquido cefalorraquídeo y las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

Los médicos le dieron apenas 12 semanas de vida. “Tuve un derrame cerebral masivo causado por un tumor del tamaño de una pelota de golf. Tuve una rara complicación llamada enfermedad leptomeníngea”, recordó Wachter en una entrevista con The New York Post.

Antes del diagnóstico, Wachter enfrentó un proceso largo y frustrante con el sistema de salud. Durante meses, acudió a médicos por mareos, náuseas y neuropatía, pero fue desestimado repetidamente.

“No paraban de decirme que estaba deshidratado y cada vez que insistía en hacerme una ecografía me respondían que no estaba enfermo, que todo estaba en mi cabeza”, denunció en la organización especializada Melanoma Research Alliance. Solo después de un derrame cerebral severo, los médicos descubrieron el tumor en su cerebelo, que desencadenó el diagnóstico de melanoma.

La inmunoterapia combinada marcó un antes y un después en su tratamiento contra el cáncer (@thecancerfighterseanwachter)

Tratamientos innovadores y respuesta inesperada

Ya con el diagnóstico confirmado, Wachter fue derivado al Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK). Allí, bajo la dirección de los doctores Jedd Wolchok y Margaret Callahan, comenzó un tratamiento con radiocirugía con bisturí gamma, seguido de inmunoterapia combinada y más tarde, terapias dirigidas BRAF/MEK, tras revelarse una mutación BRAF en su melanoma.

A pesar de la gravedad del cuadro, sus médicos decidieron avanzar. “Ambos médicos dejaron claro que no ven mucho éxito en el tratamiento de pacientes con LMD, pero estaban dispuestos a ver qué podían hacer”, detalló el propio Wachter.

Poco después, el cuerpo de Wachter comenzó a mostrar señales positivas. Un efecto secundario, las manchas blancas en su barba, fue interpretado como una buena señal por su médico. “Le dijo a Sean que era un indicador temprano de que la terapia estaba funcionando y que era una buena noticia para Sean y su pronóstico”, según la crónica de Melanoma Research Alliance.

Fue declarado único caso documentado de reversión completa de enfermedad leptomeníngea (@thecancerfighterseanwachter)

Una recuperación sin precedentes

Contra todo pronóstico, la salud de Wachter mejoró de forma inesperada. Tras 120 rondas de nivolumab (Opdivo), sus tumores comenzaron a reducirse y las punciones lumbares dejaron de mostrar signos de LMD.

En 2022, los médicos decidieron suspender la terapia por completo. “He sido publicado en algunas revistas médicas como el único caso documentado en el mundo de una reversión completa de la enfermedad leptomeníngea”, afirmó Wachter en The New York Post.

Lejos de lamentarse, Wachter ve la enfermedad como una transformación positiva. “Creo sinceramente que el melanoma es lo más hermoso que me pudo haber pasado”, dijo a Curemelanoma.org.

Volver al ring y a sus pasiones

Durante su larga recuperación, Wachter retomó una pasión juvenil: la lucha libre profesional. Desde la cama, miraba combates de la WWE y escuchaba podcasts. Esto le dio fuerzas para entrenar y regresar al ring en un evento benéfico. “Realmente me ayudó a superar todo”, confesó.

Después de una exitosa lucha en 2022, su hija le pidió verlo pelear. Su esposa lo animó: “Consíguete uno más”, y así organizó otro evento para beneficiar al hospital St. Jude. En el verano de 2024, cumplió un sueño de toda la vida: apareció en SmackDown, en el Madison Square Garden, vestido como oficial de policía de Nueva York, sacando del ring a los luchadores Cody Rhodes y Kevin Owens. “La noche anterior, a la una de la madrugada, entré en mi garaje y me puse a llorar”, relató emocionado.

Retornó a la lucha libre tras aproximadamente 120 sesiones de inmunoterapia (@thecancerfighterseanwachter)

Durante este renacer, Wachter también reconstruyó su vida sentimental. Se reencontró con una excompañera del colegio a través de redes sociales, y pronto formaron una familia. “He hecho, y haré, muchas cosas geniales en mi vida”, dijo, “pero ayudar a criar a esa niñita es de lo que estoy más orgulloso”. En octubre de 2023 nació su hija menor, cerrando un ciclo que parecía imposible años antes.

Además de luchar en el ring, Wachter se convirtió en entrenador de fútbol americano y director de operaciones del equipo de fútbol de arena New York Dragons, un equipo del que había sido apartado en los años 2000. También colabora con ensayos clínicos observacionales y recauda fondos para la investigación contra el cáncer.

El impacto de su historia va más allá de lo médico. “Recibo mensajes a diario de gente que me dice: ‘Oye, si no hubiera visto tu historia, no me habría levantado de la cama hoy’”, contó. Y añadió: “Revivía mi peor día de cáncer una y otra vez porque valía la pena simplemente por acercarme y tocar a una persona de manera positiva”.