EN VIVO: Los cardenales celebran la misa previa al cónclave en San Pedro antes de elegir al sucesor del papa Francisco

Cónclave 2025: por qué los papas cambian de nombre cuando son elegidos y cuál nunca se atreven a usar Los candidatos a suceder a Francisco tienen ante sí una decisión clave que, a lo largo de la historia, ha servido para construir una narrativa de liderazgo y política vaticana

El nombre adoptado por el nuevo Papa refleja sus valores, prioridades y misión espiritual al iniciar su pontificado (Imagen de archivo del papa Francisco /Reuters)

Cuando el mundo escucha las palabras “Habemus Papam”, el momento no solo anuncia un nuevo líder para la Iglesia Católica, sino también el nacimiento de una nueva identidad espiritual. El nombre elegido por el pontífice recién electo no es una formalidad: es su primera decisión como Papa, cargada de simbolismo y resonancia histórica. Esta práctica, que hoy parece inseparable del papado, no siempre fue así.