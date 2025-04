Donald Trump instó a Vladimir Putin a “dejar de disparar” contra Ucrania y que “firme un acuerdo” para terminar la guerra

Trump volvió a pedir a Putin que cese los ataques contra Ucrania para alcanzar la paz (White House/dpa)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que quiere que el ruso Vladimir Putin “deje de disparar” contra la población ucraniana y que “firme un acuerdo” de paz, un día después de que el mandatario estadounidense se reuniera con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en el Vaticano.

“Quiero que deje de disparar, se siente y firme un acuerdo”, dijo el jefe de Estado norteamericano en respuesta a una pregunta sobre lo que quería de Putin.

Asimismo, afirmó que piensa que Zelensky estaría dispuesto a renunciar a Crimea, en contradicción directa con las declaraciones del mandatario ucraniano sobre la península anexionada por Rusia.

“Creo que sí”, respondió Trump cuando se le consultó si pensaba que Zelensky estaba dispuesto a “renunciar” al territorio que Rusia ocupó en 2014.

El líder republicano volvió a hacer un llamado directo al jefe del Kremlin, luego de que el sábado criticara a Putin por los recientes ataques rusos contra la población ucraniana.

Mientras EEUU intenta acercar las partes para un alto el fuego, Rusia continúa bombardeando a la población civil ucraniana (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

“Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y deba ser tratado de otra manera, ¿a través de ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!”, escribió en su red social Truth Social el sábado.

Trump se refería al ataque lanzado por Rusia contra Kiev la madrugada del jueves, en el que 12 civiles perdieron la vida y cerca de un centenar sufrieron mutilaciones o heridas.

Tras estas críticas, este domingo las tropas de Putin volvieron a lanzar un ataque con drones contra Kiev.

Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas la mañana del domingo en ataques aéreos contra Kostyantynivka, en la región de Donetsk, según informó la fiscalía regional. En tanto, otra persona murió y una niña de 14 años resultó herida en un ataque con drones contra la ciudad de Pavlohrad, en la región de Dnipropetrovsk, que se produjo por tercera noche consecutiva, según informó el gobernador local, Serhii Lysak.

La fuerza aérea ucraniana detalló que Rusia disparó 149 drones y señuelos explosivos en la última ola de ataques.

En este contexto, Washington continúa redoblando esfuerzos para acercar posiciones.

La icónica foto de Trump y Zelensky durante su breve encuentro en el Vaticano (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este domingo que esta semana “será crucial” para determinar si existe alguna posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a una guerra que ya lleva más de tres años.

“Estamos cerca (de un acuerdo), pero no lo suficiente”, dijo Rubio el domingo en una entrevista con la NBC News.

“Creo que esta semana será crucial (...); tendremos que decidir si queremos seguir participando en este esfuerzo o si es hora de centrarnos en otros asuntos igual de importantes, o incluso más importantes en algunos casos”, concluyó.

El jefe de la diplomacia estadounidense volvió a considerar que existen “razones para el optimismo, pero también para el realismo” sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo.

Reiteró igualmente que “no hay una solución militar” a esta guerra. “La única solución a esta guerra es un acuerdo negociado”, en el que cada parte tendrá que hacer concesiones, insistió.