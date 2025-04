Donald Trump criticó a Vladimir Putin por los ataques de Rusia contra civiles ucranianos: “Quizás no quiere terminar la guerra”

Donald Trump criticó a Vladimir Putin por los recientes ataques rusos contra la población civil ucraniana (EFE/Anatoly Maltsev)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este sábado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por los ataques a zonas civiles de Ucrania en los últimos días y afirmó que “quizá no quiere terminar la guerra”.

En una publicación en Truth Social tras su encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en el Vaticano, Trump también comentó que quizás Putin “deba ser tratado de otra manera”. Y agregó: “¡Demasiada gente está muriendo!”.

“Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y deba ser tratado de otra manera, ¿a través de ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!”, escribió el líder republicano en su red social.

El presidente estadounidense se refería al ataque lanzado por Rusia contra Kiev la madrugada del jueves, en el que 12 civiles perdieron la vida y cerca de un centenar sufrieron mutilaciones o heridas.

El reciente ataque de Rusia contra Kiev dejó al menos 12 muertos y más de 60 heridos (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

De esta manera, el mandatario norteamericano advirtió que está considerando la posibilidad de atacar el sistema bancario y reforzar las ya significativas sanciones contra Rusia.

Trump lanzó ese duro mensaje al jefe del Kremlin tras reunirse con Zelensky en un encuentro que tuvo lugar antes del comienzo del funeral del papa Francisco en el Vaticano.

La reunión duró unos 15 minutos y dejó varias fotografías icónicas en que se ve a ambos dirigentes sentados cara a cara en dos sillas colocadas sobre el suelo de mármol de la basílica de San Pedro. En las imágenes Zelensky y Trump tienen gesto grave y concentrado y se inclinan en signo de atención y respeto hacia el otro.

“Sobran las palabras para describir la importancia de esta reunión histórica. Dos líderes trabajando por la paz en la basílica de San Pedro”, escribió en redes sociales el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga.

Trump y Zelensky mantuvieron un breve encuentro en el Vaticano (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

El propio Zelensky también dio gran importancia a un encuentro que, según dijo, puede marcar un antes y un después si se concretan las cuestiones abordadas. “Una buena reunión. Hemos hablado mucho cara a cara. Esperamos resultados en todo lo que hemos cubierto. Proteger las vidas de nuestra gente. Un alto el fuego completo e incondicional. Una paz sólida y duradera que evite otra guerra. Una reunión muy simbólica que tiene potencial de resultar histórica, si se consiguen resultados conjuntos. Gracias”, escribió el presidente ucraniano en sus redes.

Por su parte, Moscú informó este sábado que Putin le comunicó al enviado de Trump, Steve Witkoff, durante su encuentro del viernes, que estaba dispuesto a negociar una solución al conflicto en Ucrania “sin condiciones previas”.

“Vladimir Putin reafirmó que la parte rusa estaba dispuesta a reanudar el proceso de negociación con Ucrania sin precondiciones”, declaró Dmitri Peskov, citado por las agencias de prensa rusas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Putin podría autorizar una negociación con Ucrania, pero "sin condiciones previas" (EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK)

No obstante, el presidente ruso reiteró varias veces sus exigencias sobre Ucrania: controlar cinco regiones ucranianas cuya anexión reivindica Moscú, que el gobierno de Kiev renuncie a integrar la OTAN y que la exrepública soviética se desmilitarice.

El Kremlin dijo el viernes que las conversaciones entre Putin y Witkoff fueron “constructivas y muy útiles” y que sirvieron para “acercar posiciones” entre Moscú y Washington en numerosos temas, incluyendo el asunto de Ucrania.

(Con información de AFP y EFE)