EEUU sostuvo que la próxima semana será “crucial” para determinar si es posible un acuerdo entre Rusia y Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (REUTERS/Ken Cedeño)

La próxima semana será crucial para determinar si Rusia y Ucrania están listas para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, declaró este domingo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

El presidente Donald Trump está ejerciendo una intensa presión para lograr un cese de hostilidades en Ucrania lo antes posible y muestra cada vez más impaciencia con Kiev y Moscú.

Trump se reunió con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en Roma el sábado, al margen del funeral del papa Francisco, y expresó sus dudas sobre la disposición del presidente ruso, Vladimir Putin, para resolver el conflicto en Ucrania.

“Estamos cerca (de un acuerdo), pero no lo suficiente”, dijo Rubio el domingo en una entrevista con la NBC News.

“Creo que esta semana será crucial (...); tendremos que decidir si queremos seguir participando en este esfuerzo o si es hora de centrarnos en otros asuntos igual de importantes, o incluso más importantes en algunos casos”, concluyó.

Trump y Zelensky se reunieron el sábado en el Vaticano (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

El jefe de la diplomacia estadounidense volvió a considerar que existen “razones para el optimismo, pero también para el realismo” sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo, tres años después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Reiteró igualmente que “no hay una solución militar” a esta guerra. “La única solución a esta guerra es un acuerdo negociado”, en el que cada parte tendrá que hacer concesiones, insistió.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el sábado con nuevas sanciones al mandatario ruso, Vladímir Putin, porque “demasiada gente está muriendo” en Ucrania y la situación le hace pensar que quizá su homólogo “no quiere parar la guerra”.

“Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de la ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!”, dijo en su red, Truth Social, tras haber participado en el Vaticano en el funeral del papa Francisco.

Trump criticó a Putin por los recientes ataques de Rusia contra la población ucraniana (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se reunieron antes del funeral en la basílica de San Pedro, donde se encontraba el féretro antes de la homilía, y mantuvieron un encuentro de unos 15 minutos que el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, calificó de “una conversación muy productiva”.

Tras las críticas de Trump, Rusia lanzó un amplio ataque con drones en Ucrania la madrugada del domingo, matando al menos a cuatro personas, dijeron funcionarios.

Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas en ataques aéreos contra Kostyantynivka, en la región de Donetsk, al este de Ucrania, según informó la fiscalía regional. Otra persona murió y una niña de 14 años resultó herida en un ataque con drones contra la ciudad de Pavlograd, en la región de Dnipropetrovsk, que se produjo por tercera noche consecutiva, según informó el gobernador Serhii Lysak.

Rusia continúa los ataques contra la población ucraniana en medio de las negociaciones con EEUU (REUTERS/Thomas Peter)

Los ataques se produjeron horas después de que Rusia afirmara haber recuperado el control sobre las partes restantes de la región de Kursk que las fuerzas ucranianas tomaron en una incursión sorpresa en agosto de 2924. Los funcionarios ucranianos dijeron que los combates en Kursk aún continuaban.

Rubio también dijo el domingo que la próxima semana sería “muy crítica” y que Estados Unidos tendría que “tomar una decisión sobre si este es un esfuerzo en el que queremos seguir participando”.

Cuando se le preguntó sobre posibles concesiones a Rusia, Rubio enfatizó la necesidad de ser “adultos y realistas”.

“No hay una solución militar para esta guerra. La única solución es un acuerdo negociado en el que ambas partes tengan que ceder algo que dicen querer y darle a la otra parte algo que desearían no haberle dado”, dijo Rubio al respecto.

(Con información de EFE y AP)