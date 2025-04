Dos cardenales reflexionaron sobre el legado del papa Francisco: “Su bondad y su cercanía a Jesús es algo enorme que nos ha dejado”

Giorgio Marengo saluda a amigos y familiares tras ser elevado al rango de cardenal en el Vaticano el 27 de agosto de 2022 (REUTERS/Remo Casilli)

La muerte del papa Francisco ha dejado una profunda marca en la Iglesia Católica y en los corazones de los cardenales que lo acompañaron durante su pontificado. En este contexto, el cardenal Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulán Bator, y el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, ofrecieron relatos conmovedores sobre su relación con el pontífice, su legado y la dirección que la Iglesia tomará tras su fallecimiento.

El cardenal Giorgio Marengo fue uno de los principales testigos del impacto que tuvo la visita de Francisco a Mongolia en 2023, un viaje histórico para un país con menos del 1% de católicos. Según Marengo, el Papa no solo abrió nuevos caminos en las relaciones diplomáticas entre Mongolia y la Santa Sede, sino que tocó los corazones de los mongoles, creando un puente de fraternidad y entendimiento que fue más allá de las barreras religiosas y culturales.

El cardenal Marengo también relató cómo, al enterarse de la muerte del Papa, la pequeña comunidad católica en Ulán Bator se conmovió profundamente. “Lágrimas y miradas perdidas se alternaron en los rostros de los fieles y los misioneros”, recordó. Sin embargo, las palabras de Francisco en su último mensaje Urbi et Orbi sirvieron de consuelo. En su mensaje, el papa afirmó que “el mal no ha desaparecido de la historia, permanecerá hasta el final, pero ya no tiene dominio”, subrayando que, a pesar de todo, la esperanza siempre prevalece.

El papa Francisco fue recibido por el cardenal Giorgio Marengo a su llegada al aeropuerto internacional de Chinggis Khaan durante su viaje apostólico en Ulán Bator, Mongolia, el 1 de septiembre de 2023 (REUTERS)

Marengo destacó que el presidente de Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, fue el primero en expresar sus condolencias por la muerte del Papa, un gesto significativo dado que Mongolia es una nación predominantemente budista.

Además, remarcó que el Khamba Nomun Khan D. Javzandorj, abad primado del budismo mongol, expresó su respeto y solidaridad ofreciendo oraciones rituales por el alma del Papa. Esto, según Marengo, refleja el profundo respeto que el papa Francisco cultivó entre los líderes de otras religiones y cómo su legado va más allá de los católicos, tocando a personas de diversas creencias.

Marengo subrayó que el ex presidente Enkhbayar tradujo la encíclica “Fratelli tutti” al mongol, un gesto que refuerza la importancia del mensaje de fraternidad universal del Papa. “El Santo Padre hizo un gran avance en los corazones cuando visitó Ulán Bator, la capital de Mongolia, en el otoño de 2023”, advirtió el cardenal, destacando que su visita abrió nuevas puertas para el futuro de la Iglesia en Asia.

El arzobispo de Luxemburgo Jean-Claude Hollerich llega al Palacio Gran Ducal, el día de la visita del Papa Francisco a Luxemburgo para un viaje apostólico de un día, en Luxemburgo, el 26 de septiembre de 2024 (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Un Papa que vivió la sinodalidad

Por su parte, el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y relator general del Sínodo, ofreció una reflexión profunda sobre el legado de Francisco en relación con el proceso sinodal, que ha sido uno de los pilares de su pontificado. Hollerich destacó que, para él, el papa Francisco fue una figura esencial en la promoción de la sinodalidad, un concepto que implica la participación activa y el diálogo dentro de la Iglesia, con la idea de que todos los miembros del pueblo de Dios deben caminar juntos, en comunidad.

“El Papa siempre ha apoyado los pasos que hemos dado en el Sínodo”, recordó Hollerich, subrayando cómo Francisco no solo respaldó el proceso sinodal, sino que lo consideró una herramienta vital para una Iglesia más abierta y participativa. “Cuando el cardenal Mario Grech y yo acudíamos a él cada mes para prepararlo, siempre nos animaba a seguir adelante”, dijo, reflejando la cercanía y el apoyo constante del Papa a las iniciativas sinodales.

Hollerich también destacó la cercanía de Francisco con Jesús, un aspecto que caracterizó toda su vida y su pontificado. “Su bondad, su apertura a todos, su humor y su cercanía a Jesús es algo enorme que nos ha dejado”, subrayó el cardenal, destacando la humanidad del Papa que siempre estuvo dispuesto a escuchar, a comprender y a acompañar a los más necesitados.

Foto de archivo del cardenal Jean-Claude Hollerich saludando al papa Francisco en el Vaticano el 9 de octubre de 2021 (REUTERS)

El futuro de la Iglesia

Con la muerte del papa Francisco, la Iglesia Católica se enfrenta a la difícil tarea de elegir a un nuevo líder. En este contexto, el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, habló sobre el cónclave que se llevará a cabo entre el 5 y el 10 de mayo, en el que cardenales de todo el mundo elegirán al próximo Pontífice. Castillo subrayó que el proceso de elección es una mezcla de diálogo humano y divino, en el que la orientación del Espíritu Santo guía las deliberaciones para encontrar al sucesor adecuado.

A pesar de que algunos sugieren que el próximo Papa podría ser una figura más rupturista, Castillo destacó que, históricamente, la Iglesia busca mantener la continuidad con el pontificado anterior. “Lo que se ha avanzado es irreversible”, afirmó, refiriéndose a los progresos realizados durante el papado de Francisco, especialmente en términos de sinodalidad y apertura. Según Castillo, la Iglesia continuará con el camino marcado por Francisco, y el nuevo Papa será elegido para seguir con ese legado, no para dar un giro radical.