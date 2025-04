El primer enigma del cónclave: ¿votará el cardenal al que Francisco despojó de sus privilegios por delitos financieros?

Angelo Becciu entre otros cardenales (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La posible participación del cardenal Angelo Becciu en el próximo cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco se ha convertido en el primer gran enigma que rodea al proceso, debido a su condena penal y al estatus ambiguo que mantiene dentro del Colegio Cardenalicio.

Becciu, de 76 años, fue condenado en diciembre de 2023 a 5 años y 6 meses de prisión por un tribunal penal del Vaticano por delitos vinculados a irregularidades financieras, entre ellos abuso de poder y malversación de fondos. Además, la sentencia incluyó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dentro de la Santa Sede. Esta decisión marcó un hito, ya que fue el primer cardenal juzgado penalmente en el Vaticano.

El caso más notorio que derivó en el proceso fue la compra de un edificio de lujo en Sloane Avenue, Londres, que implicó una pérdida millonaria para la Secretaría de Estado vaticana. Además, durante la investigación salieron a la luz otras transferencias irregulares, como una donación de 125.000 euros a una asociación vinculada a Cáritas en Ozieri, Cerdeña, cuyo presidente era uno de los hermanos del cardenal.

Audiencia del proceso sobre la gestión de los Fondos de la Santa Sede (VATICAN MEDIA)

En 2020, el papa Francisco retiró a Becciu sus derechos asociados al cardenalato, pero sin formalizar una expulsión del Colegio Cardenalicio ni exigirle su renuncia por escrito. En consecuencia, su situación legal y eclesiástica ha generado interpretaciones dispares entre expertos canónicos y observadores vaticanos. La Oficina de Prensa del Vaticano ha confirmado que todos los cardenales pueden asistir a las congregaciones generales, que son las reuniones preparatorias al cónclave, aunque la entrada al cónclave en sí es “otra cuestión”.

La posibilidad de que Becciu participe en la elección del próximo pontífice ha vuelto al centro del debate tras sus declaraciones recientes al diario Unione Sarda, donde aseguró que el papa no le ha retirado formalmente sus prerrogativas: “El papa reconoció mis prerrogativas cardenalicias como intactas, ya que no hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave ni petición de mi renuncia explícita por escrito”.

Pese a esto, las estadísticas oficiales del Vaticano lo consideran actualmente un cardenal no elector, lo que implica que, al superar la edad canónica o por alguna otra razón formal, no puede entrar en la Capilla Sixtina durante la elección papal. Su estatus será, con toda probabilidad, uno de los temas clave que debatirán los cardenales en las congregaciones previas al cónclave.

El Colegio Cardenalicio se encuentra conformado por 136 cardenales electores, de los cuales 135 podrían tener acceso efectivo al cónclave si se mantiene la exclusión de Becciu.

En este marco, también han surgido otras situaciones particulares que podrían alterar el recuento final. Por ejemplo, el caso del cardenal Philippe Ouédraogo, de Burkina Faso, cuya fecha de nacimiento fue corregida en el Anuario Pontificio de 2024 para permitir su participación. Según reveló el periodista Hendro Munsterman del medio neerlandés Nederlands Dagblad, aunque su fecha oficial de nacimiento era el 25 de enero de 1945, su cumpleaños número 80 se considerará el 31 de diciembre, manteniéndolo así dentro del límite de edad.

Casos similares ya han tenido antecedentes. El diario Avvenire, órgano de la Conferencia Episcopal Italiana, mencionó que el cardenal John Njue, de Kenia, vio corregido su año de nacimiento de 1944 a 1946, lo que le permitió conservar su derecho a voto en un eventual cónclave anterior. Estas modificaciones en las fechas de nacimiento obedecen, según fuentes vaticanas, a la falta de registros civiles precisos en algunos países durante el siglo pasado. “En mi pueblo no había hospitales ni escuelas. Nací en casa y no me dieron fecha de nacimiento”, explicó Ouédraogo al ser consultado por la prensa.

Mientras tanto, el enigma sobre Becciu sigue sin resolverse. Su posible presencia en el cónclave no solo representa un desafío legal y canónico, sino también una cuestión simbólica sobre los criterios de transparencia y responsabilidad dentro de la jerarquía eclesiástica.