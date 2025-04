Escalera de Selarón, el rincón de Río que une culturas con más de 3.000 azulejos

La Escalera de Selarón conecta los barrios de Lapa y Santa Teresa en el corazón de Río de Janeiro (Expedia)

Ubicada en pleno corazón de Río de Janeiro, la Escalera de Selarón constituye una intervención artística urbana de 125 metros de extensión que une los barrios de Lapa y Santa Teresa a través de la rua Manuel Carneiro. Esta obra está compuesta por 215 escalones revestidos con más de 3.000 azulejos cerámicos provenientes de diferentes partes del mundo.

La diversidad cromática y geográfica de sus materiales convierte a esta escalera en una pieza única dentro del paisaje urbano carioca.

El impacto visual de la obra no se limita únicamente a los peldaños. Con el paso del tiempo, el proyecto artístico fue extendiéndose hacia los muros adyacentes, generando un entorno completamente intervenido que hoy forma parte del imaginario colectivo de la ciudad.

La escalera se convirtió en un sitio de atracción turística y cultural, frecuentado por visitantes que buscan no solo capturar imágenes, sino también identificar azulejos de sus propios países o descubrir alguno de los característicos dibujos de mujeres embarazadas que dejó su creador.

Origen del proyecto

La génesis de este monumento se remonta a 1990, cuando el artista chileno Jorge Selarón decidió intervenir los peldaños frente a su vivienda en Río de Janeiro como gesto de gratitud hacia Brasil.

En uno de los 18 azulejos que el propio autor dedicó a explicar la obra, dejó escrito que la comenzó “en homenaje al pueblo brasileño y al cariño con que lo acogió” desde su llegada en 1983, tras haber viajado por numerosos países.

Selarón calificó esta intervención como su “grande loucura”, expresión que utilizó repetidamente para referirse a una obra que, en sus propias palabras, comenzó como una excentricidad personal y terminó transformándose en una estructura monumental.

La motivación original estaba marcada por el afecto hacia el país que lo adoptó, lo cual explica su decisión de utilizar, en una primera etapa, únicamente azulejos de color verde, azul y amarillo, en alusión directa a los colores de la bandera nacional.

Evolución estética y aporte internacional

La transformación estética de la escalera comenzó en 1998, cuando Jorge Selarón descubrió un local de antigüedades que ofrecía azulejos europeos antiguos destinados a coleccionistas y decoradores. Esta circunstancia marcó un punto de inflexión en la obra, que dejó atrás la limitación cromática inicial para dar paso a una multiplicidad de formas, colores y estilos. A partir de entonces, la escalera se volvió una pieza viva, que superó su función utilitaria para convertirse en un lienzo urbano en expansión.

Con el paso de los años, los visitantes que conocían la historia de esta obra en constante mutación comenzaron a sumarse al proceso creativo. Muchos de ellos enviaban azulejos desde sus países de origen como forma de colaborar con el proyecto. Esa participación colectiva y espontánea derivó en una colección que supera los 3.000 azulejos, procedentes de más de 2.000 lugares del mundo.

Entre los países representados se incluyen desde Japón hasta Marruecos, desde Escocia hasta Perú, e incluso España, donde se encuentra el medio que dio origen al texto fuente.

La escalera absorbió no solo estilos y técnicas de cerámica, sino también una pluralidad de imaginarios culturales. Uno de los ejemplos más visibles es un azulejo que reproduce el célebre cartel “La Tournée du Chat Noir”, del artista francés Théophile-Alexandre Steinlen. Esta integración de piezas con carga histórica y cultural diversa consolidó la obra como una manifestación de arte global incrustada en un espacio cotidiano.

Visitantes de todo el mundo participaron enviando azulejos únicos que enriquecen esta obra monumental (Expedia)

Participación del público

A medida que la escalera adquiría notoriedad, Jorge Selarón comenzó a invitar activamente a los visitantes a formar parte de la obra. Les proponía enviarle azulejos desde sus lugares de origen y, a cambio, se comprometía a fotografiar cada pieza ya instalada sobre alguno de los 215 escalones.

Este sistema de colaboración espontánea convirtió a la escalera en una creación colectiva, aunque guiada por la visión y el criterio estético del propio artista.

En medio de esa multiplicidad visual y geográfica, el sello de Selarón seguía presente como un hilo conductor. Muchas de las piezas incorporadas contienen dibujos de mujeres embarazadas, un enigma que añade mística a la obra. Cuando se le preguntaba por el significado de ese motivo, respondía escuetamente que se trataba de una cuestión personal, sin ofrecer más detalles. Esta reticencia a explicar su elección contribuyó al misterio que rodea la obra y a la interpretación libre por parte de los espectadores.

Fallecimiento de Selarón

El vínculo entre Jorge Selarón y su obra tuvo un desenlace trágico el 10 de enero de 2013, cuando su cuerpo fue hallado sin vida en los últimos escalones de la escalera que él mismo había concebido y construido. Según reveló la autopsia, la causa de muerte fueron quemaduras en su cuerpo.

Selarón residía en una de las casas que lindaban con la escalera, espacio que también utilizaba como taller. Era habitual verlo cada mañana barriendo los peldaños, cuidando personalmente cada detalle del lugar, como una extensión de su vida cotidiana. La obra, que había nacido como tributo, terminó siendo el escenario final de su vida.

Presencia mediática y cultural

La escalera trascendió ampliamente el ámbito local y ha sido elegida por artistas internacionales como escenario para sus producciones audiovisuales. En el año 2000, el grupo U2 filmó allí parte del videoclip de su canción “Walk On”, incluida en el álbum All That You Can’t Leave Behind.

Dos años más tarde, en 2002, el rapero estadounidense Snoop Dogg, junto a Pharrell Williams, se sentó en los escalones para interpretar el tema “Beautiful”, perteneciente al disco Paid tha Cost to Be da Boss.

Estas apariciones consolidaron a la escalera como un símbolo cultural global y como uno de los íconos visuales más reconocibles de Río de Janeiro.