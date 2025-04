Vietnam le ofreció arancel cero a Estados Unidos, pero Washington le exige algo más: “Basta de fraudes con productos chinos”

Peter Navarro

Washington no se conforma con promesas de libre comercio. Pese a que Vietnam ofreció reducir a cero los aranceles a productos estadounidenses, la administración norteamericana advirtió que eso no será suficiente si no se pone fin a lo que considera prácticas desleales en el comercio bilateral.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, aseguró este lunes que la propuesta vietnamita “no significa nada” si no se aborda el problema del “fraude no arancelario”, que, según explicó en el programa Squawk Box de la CNBC, incluye triangulación de productos chinos, robo de propiedad intelectual y el uso del impuesto al valor agregado (IVA) como barrera comercial encubierta.

“Tomemos el caso de Vietnam. Cuando nos dicen ‘vamos a aplicar aranceles cero’, eso no significa nada para nosotros, porque lo que importa es el fraude no arancelario”, declaró Navarro en una entrevista con CNBC. En ese sentido, enfatizó que productos fabricados en China estarían ingresando a Estados Unidos camuflados como vietnamitas, lo que genera preocupación en Washington.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente Donald Trump revelara el viernes, a través de su red Truth Social, que To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, había ofrecido eliminar completamente los aranceles para las exportaciones estadounidenses. Sin embargo, Navarro matizó esa afirmación y calificó la propuesta como “un pequeño primer paso”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso sobre los aranceles en el jardín de rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de abril de 2025. REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo

La semana pasada, Trump anunció un nuevo paquete de aranceles, incluido un gravamen del 46% a las importaciones provenientes de Vietnam, lo que generó un temblor inmediato en los mercados. El índice ETF VanEck Vietnam (VNM) cayó un 10% tras el anuncio, reflejando la preocupación de los inversores sobre el futuro del comercio entre ambos países.

Vietnam se ha convertido en un nodo clave de la manufactura global, albergando fábricas de grandes marcas estadounidenses como Nike. Sin embargo, su creciente protagonismo también lo ha puesto bajo la lupa de la administración estadounidense, que exige mayores garantías de transparencia y cumplimiento normativo.

Navarro también aprovechó para criticar el uso del IVA en países extranjeros, al que calificó como una barrera comercial injusta. “Desde los años 70 hemos intentado en la Organización Mundial del Comercio reducir el IVA, pero siempre nos han dicho que no”, sostuvo. Advirtió, además, que este tema también estará presente en futuras negociaciones arancelarias con la Unión Europea.

Nuevas declaraciones de los aranceles

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, restó importancia a las preocupaciones económicas por los aranceles de Donald Trump y dijo que el presidente de Estados Unidos ha hablado con líderes mundiales todo el fin de semana y escuchará propuestas de grandes acuerdos.

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, habla con miembros de los medios de comunicación fuera del Ala Oeste de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de marzo de 2025. REUTERS/Kent Nishimura

“Está redoblando su apuesta por algo que sabe que funciona, y va a seguir haciéndolo”, dijo Hassett, director del Consejo Económico Nacional, en Fox News, según la nota de Reuters.

“Pero también va a escuchar a nuestros socios comerciales, y si vienen con grandes acuerdos que beneficien a la industria y a los agricultores estadounidenses, estoy seguro de que les escuchará”, agregó.

Hassett afirmó que Trump estuvo hablando con líderes mundiales durante todo el fin de semana. Taiwán tendió la mano durante la noche, añadió, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acudirá a la Casa Blanca el lunes con la política comercial y la política de Oriente Medio en la agenda.

Según indicó, los países están haciendo fila para llegar a acuerdos.