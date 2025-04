La Universidad de Puerto Rico prohibió una conferencia del politólogo argentino Marcelo Gullo

Marcelo Gullo, autor de Madre Patria y Nada por lo que pedir perdón, censurado en Puerto Rico

El politólogo argentino Marcelo Gullo Omodeo, oriundo de Rosario, se encontraba en San Juan de Puerto Rico, donde iba a dictar una serie de conferencias, una de ellas en la Universidad de Puerto Rico, que fue cancelada el mismo día en que iba a tener lugar, por decisión de la decana de la Facultad de Humanidades, Agnes Bosch.

La conferencia, titulada “España, madre patria de Hispanoamérica”, estaba programada para este viernes 4 de abril a las 11 hora local, y había sido organizada por la Asociación Hispanistas de Puerto Rico, con auspicio del Instituto Cervantes. El cónsul de España iba a presentar la conferencia.

En la tarde del jueves, un grupo de estudiantes empezó una campaña de infundios contra Marcelo Gullo tratándolo de “supremacista blanco” y “negacionista del genocidio de los pueblos originarios”.

Fruto de esto y de otras presiones que no ha admitido, la decana Bosch anunció la cancelación a las 21 horas del jueves.

El anuncio de la conferencia, ahora cancelada, en la Universidad de Puerto Rico

“Quiero decir que he tenido un muy cálido recibimiento en Puerto Rico por los organizadores de esta conferencia, y ha venido gente incluso de Estados Unidos para escucharme”, dijo Gullo a Infobae. “Fui invitado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, a través de la Asociación Hispanistas que dirige la profesora Lariana Olguín, pero anoche la propia decana de la Universidad, la señora Agnes Bosch ha impedido la realización de la conferencia”.

“Van a tratar de conseguir otra ubicación para poder hacerla y el lunes tengo ya programada una segunda conferencia aquí en el Hotel Iberia donde me alojo”, agregó.

Gullo es autor de una trilogía dedicada a desmontar los argumentos de la llamada Leyenda Negra sobre la conquista y colonización española, nacida casi en simultáneo con el descubrimiento de América y motorizada desde entonces activamente por los enemigos de España y en la actualidad por una corriente que busca deslegitimar nuestra historia, nuestras naciones hispanoamericanas y el mismo mestizaje que les dio origen, reinstalando divisiones étnicas.

Los tres ensayos -”Madre Patria” (2021), “Nada por lo que pedir perdón” (2022) y “Lo que América le debe a España” (2023)- son best sellers en España, y uno de ellos ya ha sido traducido y publicado en Francia, pero no se editan ni venden en las librerías de Hispanoamérica, donde la leyenda negra ha conocido un nuevo ímpetu de la mano de elites que adhieren a un indigenismo anacrónico y a la comodidad de ubicar a los enemigos en el pasado remoto -5 siglos atrás- y no en el presente.

El segundo libro de la trilogía, traducido al francés "Ceux qui devraient demander pardon"

Pese a la censura, la obra de Gullo ha conocido un gran éxito también en nuestro continente, donde los libros se adquieren por correo y donde el autor ha realizado varios viajes a diferentes países para difundir personalmente su trabajo.

La reacción de la decana Bosch, aunque lamentable, no es del todo sorprendente. Las universidades de Hispanoamérica no se han salvado de la epidemia woke que ya asuela a las del primer mundo. Ni a la censura que la acompaña. El progresismo actual se ha liberado de todo prurito a la hora de censurar; eso sí, asegura que lo hace en nombre de la diversidad, en nombre de minorías supuestamente ofendidas amordazan toda opinión divergente.

Una de los aspectos más lamentables de esta tendencia es que se ha instalado con fuerza en las universidades. El mundo académico, que debería ser el ámbito del debate y la confrontación de ideas, se ha plegado a la mediocridad y el autoritarismo del pensamiento único. La cancelación de clases, de conferencias e incluso de profesores es una constante, promovida muchas veces, como en este caso, por los propios estudiantes -en realidad por grupos minoritarios pero ruidosos- a los que se les ha conferido un inaceptable “derecho” de veto y a los que se educa de este modo en el mal hábito de negarse a escuchar todo lo que pueda contradecir lo que ya creen saber; con frecuencia, el dogma al que adhieren.

En el año 2021, al cumplirse el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fustigó la “ocupación militar” de América y trató de “pro-monárquico” al autor de “Madre Patria”.

López Obrador criticó públicamente la obra de Gullo y dijo que la conquista española había sido un "fracaso"

Insólitamente, el ex mandatario mexicano, por cuyas venas no corre sangre precolombina, pues es descendiente de inmigrantes españoles, tildó a la conquista de “fracaso”, en el aniversario del hecho que dio nacimiento a la nación mestiza que hoy es México, y que no tendría la fisonomía actual de no haber sido colonizada por España.

En la misma tesitura han estado Hugo Chávez, Evo Morales y la propia Cristina Fernández de Kirchner, que removió el monumento a Cristóbal Colón que estaba ubicado en el predio de la Casa de Gobierno, obsequio de la comunidad italiana, y no de la “Madre Patria”; detalles sin importancia a la hora de la demagogia.

En línea con su predecesor, la actual presidente de México, Claudia Sheinbaum, se negó a invitar al Rey de España a su asunción, porque Felipe VI no quiso pedir disculpas por la Conquista de hace 500 años. En respuesta a este desaire diplomático -extemporáneo pero no por ello menos ofensivo- el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no asistió a la ceremonia. Y el jefe del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo que le enviaría a la nueva mandataria mexicana el libro “Nada por lo que pedir perdón”, de Marcelo Gullo Omodeo, con lo cual el politólogo argentino volvió a quedar en medio de la polémica en México.