El misterio del tesoro de Forrest Fenn: la emocionante historia detrás de su descubrimiento y su buscador

Jack Stuef, ex periodista y estudiante de medicina, descubrió la búsqueda en 2018 por Twitter y dedicó dos años a descifrar cada detalle de las pistas de Fenn

Un tesoro escondido en las Montañas Rocosas durante más de una década finalmente fue hallado. Este descubrimiento, que puso fin a una búsqueda que involucró a más de 300.000 personas y cobró la vida de al menos cinco de ellas, fue confirmada por el propio Forrest Fenn, el millonario coleccionista de arte que había ocultado el cofre.

Forrest Fenn ideó la búsqueda tras sobrevivir a un cáncer terminal, inspirado por su deseo de dejar un legado perdurable a través de un cofre escondido en las montañas (Fuente)

Sin embargo, el descubridor del botín, Jack Stuef, un estudiante de medicina de 32 años, optó inicialmente por mantener su identidad en secreto.

Según informó el medio All That’s Interesting, Stuef reveló su nombre, tras verse obligado por una serie de demandas legales que amenazaban con exponerlo públicamente.

El tesoro, valorado entre 1 y 3 millones de dólares, contenía oro, joyas y artefactos históricos. Fenn, quien falleció en septiembre de 2020 a los 90 años, había diseñado esta búsqueda como un legado tras superar un diagnóstico de cáncer en 1988.

Según detalló Daily Mail, el millonario escondió el cofre en un lugar que consideraba especial, acompañado de un poema en su autobiografía, The Thrill of the Chase, que contenía las pistas necesarias para encontrarlo.

El camino de Jack Stuef hacia el tesoro

Antes de convertirse en el buscador del tesoro de Forrest Fenn, Jack Stuef tenía una trayectoria profesional que parecía alejada de las aventuras en las montañas.

Según consignó ABC News, Stuef se graduó de la Universidad de Georgetown en 2009 y trabajó como escritor para medios como The Onion y Buzzfeed.

Sin embargo, tras enfrentar controversias en su carrera como periodista, decidió cambiar de rumbo y se inscribió en la escuela de medicina.

En 2018, mientras navegaba por Twitter, Stuef descubrió la existencia del tesoro de Fenn. Según relató a Outside Magazine, este hallazgo despertó una obsesión que lo llevó a estudiar minuciosamente el poema de Fenn, su autobiografía y todas las entrevistas disponibles del coleccionista.

Más de 300 mil personas participaron en la búsqueda del tesoro, que dejó al menos cinco muertos y múltiples demandas judiciales sin resolverse

“Probablemente, pensé en ello al menos un par de horas al día, todos los días, desde que supe de su existencia”, confesó Stuef.

Según explicó en una publicación en Medium, pasó 25 días buscando en el área antes de finalmente encontrar el cofre el 6 de junio de 2020, en algún lugar de Wyoming.

El legado de Forrest Fenn y las controversias tras el hallazgo

Según reportó All That’s Interesting, su intención inicial era llevar el cofre a las montañas y morir junto a él. Sin embargo, al superar la enfermedad, decidió esconderlo en 2010 como un desafío para quienes quisieran encontrarlo.

Sin embargo, la búsqueda no estuvo exenta de tragedias: al menos cinco personas murieron intentando localizar el tesoro, y Fenn y su familia enfrentaron acoso, amenazas de muerte y demandas legales.

Tras el hallazgo, las controversias no cesaron. Según informó Daily Mail, Stuef fue acusado en una demanda de haber hackeado correos electrónicos y mensajes de texto para encontrar el cofre, una acusación que él negó categóricamente.

Además, algunos cazadores de tesoros sugirieron que Fenn nunca escondió el tesoro o que lo recuperó antes de que alguien pudiera encontrarlo.

Stuef afirmó que nunca conoció a Fenn antes del hallazgo, y que encontró el tesoro como fue diseñado, mientras la familia del coleccionista confirmó su independencia

Inicialmente, Jack Stuef optó por permanecer en el anonimato, temiendo por la seguridad de su familia. Según explicó en Medium, su decisión se basó en los incidentes que Fenn y su familia habían enfrentado, incluyendo invasiones a su hogar y amenazas de secuestro.

Sin embargo, una demanda federal presentada en Nuevo México en julio de 2020 lo obligó a revelar su identidad.

Desde entonces, Stuef ha tomado medidas para protegerse. Según detalló Daily Mail, trasladó el tesoro a una bóveda en Nuevo México y se mudó con su familia a un edificio con múltiples niveles de seguridad.

“Cuando encontré el tesoro, fue el sentimiento más profundo de alivio en toda mi vida”, concluyó en Medium.