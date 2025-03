Turquía confirmó la detención del periodista sueco Joakim Medin y lo acusó de supuesto “terrorismo”

El periodista Joakim Medin. Crédito: Sabri Omar

El periodista sueco del Dagens ETC, Joakim Medin, detenido en Estambul, está acusado de “terrorismo” y de “insulto al presidente” turco Recep Tayyip Erdogan, indicó este domingo el gobierno de Turquía, en medio de la crisis desatada por la detención del opositor Ekrem Imamoglu.

“Buscado por los crímenes de ‘pertenencia a una organización terrorista armada’ y de ‘insulto al presidente’, el individuo fue arrestado cuando llegó al aeropuerto de Estambul el 27 de marzo de 2025 y encarcelado el 28 de marzo”, precisó el centro de lucha contra la desinformación del gobierno turco.

El jefe de redacción de Dagens ETC, Andreas Gustavsson, calificó las acusaciones como “absurdas” en un mensaje remitido a la agencia AFP. “Es periodista, nada más. Y ejercer el periodismo no debería ser un delito”, escribió.

Gustavsson añadió que se están realizando gestiones para lograr la liberación de Medin y facilitar su regreso a Suecia junto a su familia y compañeros del periódico.

El PKK es considerado como una organización terrorista en Turquía y por sus aliados occidentales.

Joakim Medin es acusado de haber participado el “11 de enero de 2023 en una manifestación organizada por los partidarios de la organización terrorista PKK/KCK en Estocolmo”, durante la cual se quemó una marioneta con la cara de Erdogan.

Se lo acusa de participar en una marcha contra el gobierno oficialista el pasado 11 de enero. (Photo by Angelos TZORTZINIS / AFP)

“La oficina de investigación de crímenes Terroristas de la Fiscalía General de Ankara abrió una investigación sobre el incidente del 13 de enero de 2023” contra “15 sospechosos, entre ellos Medin”,indicó la fuente.

También se acusa al reportero de “facilitar contactos entre la organización terrorista PKK/KCK y la prensa”.

Desde la detención del alcalde Estambul y líder de la oposición turca, Ekrem Imamoglu, el 19 de marzo, un periodista de la BBC fue expulsado y al menos diez periodistas turcos fueron detenidos.

La detención de Imamoglu generó un amplio movimiento de protesta en Turquía, donde cientos de miles de personas manifestaron el sábado pidiendo su liberación.

En octubre se inició una iniciativa de paz entre el Estado turco y el PKK, y la organización declaró un alto el fuego a principios de marzo tras un llamamiento a tal efecto de su líder encarcelado, Abdullah Öcalan.

Miles de personas protestan contra el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, en el marco de una investigación por corrupción, en Estambul, Turquía. 29 marzo 2025. REUTERS/Umit Bektas

Más de una docena de periodistas han sido detenidos en Turquía la semana pasada como parte de una ofensiva contra los trabajadores de los medios que cubrían las protestas más grandes de Turquía en más de una década.

Masivas protestas

Cientos de miles de personas se han concentrado este sábado en el barrio de Maltepe, en la parte europea de Estambul, para protestar por la detención del líder opositor Ekrem Imamoglu, acusado de delitos de corrupción en lo que la oposición denuncia como un proceso político infundado.

El acto ha sido convocado por el Partido Republicano del Pueblo (CHP), el partido de Imamoglu, y secundado por otras formaciones minoritarias de la oposición, como el Partido de la Libertad y la Solidaridad (SOL) o las Fuerzas Obreras por la Paz y y la Democracia de Estambul, coalición en la que participa el Partido Popular por la Igualdad y la Democracia (DEM).

“No hay salvación indiviual. ¡O todos o ninguno!” o “¡Justicia, ley, justicia!”, han sido algunas de las consignas coreadas por la multitud, según recoge el diario turco ‘Birgün’ en su edición digital.

El propio Imamoglu, elegido candadiato presidencial del CHP el pasado fin de semana, ha seguido el acto desde la prisión de Silivri. “La juventud le está diciendo a (el presidente turco), Recep Tayyip Erdogan, que respete a los ciudadanos y no atente contra la voluntad de la gente, pero Erdogan hace oídos sordos a estas voces”, ha apuntado en una intervención en vídeo generada con inteligencia artificial a partir del texto del dirigente político.

Miles de personas protestan contra el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, en el marco de una investigación por corrupción, en Estambul, Turquía. 29 marzo 2025. REUTERS/Dylan Martínez

“Quieren someter a nuestro pueblo. No van a lograrlo. ¡No van a conseguirlo!”, ha espetado antes de referise a las acusaciones que pesan sobre él: “No he cometido ningún delito. No lamento lo que he hecho como alcalde (de Estambul), sino que estoy orgulloso. He superado 48 investigaciones administrativas y 51 investigaciones personales”, ha argüido. “Soy el alcalde de un municipio que ha sido investigado 1.300 veces por instituciones estatales en seis años y ha sido absuelta en todas ellas”, ha agregado.

“La separación ha terminado. La nación está unida contra el opresor y contra la opresión. La nación está unida en la voluntad de acabar con esta oscuridad”, ha espetado. “Voy a cumplir con el deber que ¡me ha dado la nación en cualquier circunstancia, a costa de mi vida”, ha añadido.

(con información de AFP y AP)