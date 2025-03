La ONU rechazó la propuesta de Putin de destituir a Zelensky y crear una administración externa en Ucrania bajo la tutela de la organización (REUTERS/Caitlin Ochs)

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, rechazó el viernes la propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, de destituir al mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, e instaurar una administración temporal en Ucrania bajo tutela de la ONU, encargada de organizar elecciones presidenciales.

“Antes que nada, el Gobierno de Ucrania es legítimo, y eso obviamente debe respetarse”, declaró Guterres ante periodistas en la sede del organismo.

La declaración del jefe de la ONU respondió a una propuesta hecha pública por el Kremlin, que sostiene que Zelensky ha perdido el control de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Con ese argumento, Putin planteó la posibilidad de imponer una administración internacional como medida provisional. Aunque Guterres evitó referirse de forma directa al contenido de la iniciativa rusa, descalificó la sugerencia al recalcar la legitimidad del gobierno encabezado por Zelensky, quien fue electo mediante votación democrática.

La Unión Europea (UE) respaldó esa misma posición. La portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Pinho, afirmó que Zelensky fue “legítima y democráticamente elegido”, y reiteró el respaldo del bloque al actual liderazgo político de Ucrania. Tanto la ONU como la UE coincidieron en destacar que cualquier transición de poder debe respetar el orden constitucional y la voluntad del electorado ucraniano.

Respecto a las negociaciones indirectas en curso entre Rusia y Ucrania, auspiciadas por Estados Unidos, Guterres aclaró que la ONU no participa en esos contactos. Precisó que la única implicación del organismo se limita a gestiones de carácter técnico, como los contactos sostenidos por la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) con funcionarios estadounidenses, centrados exclusivamente en el tráfico marítimo en el mar Negro y la exportación de cereales ucranianos.

EEUU descartó negociaciones de alto nivel con Rusia ante la falta de voluntad de Vladimir Putin para una paz real

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó el jueves la posibilidad de entablar negociaciones de alto nivel con Rusia en el corto plazo, al considerar que Moscú no ha mostrado una voluntad real de avanzar hacia una solución pacífica en la guerra contra Ucrania.

“Hay mucho trabajo por hacer con ambas partes, en particular con el lado ruso, con el que no hemos hablado durante años”, dijo Rubio, al regresar de una gira por el Caribe. Aseguró que “aún falta progreso en el plano técnico” y que las condiciones no están dadas para un diálogo diplomático.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó el jueves la posibilidad de entablar negociaciones de alto nivel con Rusia en el corto plazo, al considerar que Moscú no ha mostrado una voluntad real de avanzar hacia una solución pacífica en la guerra contra Ucrania (REUTERS/Nathan Howard)

Las declaraciones de Rubio se produjeron días después de que Washington anunciara un acuerdo preliminar entre Kiev y Moscú para frenar los ataques en el mar Negro.

Sin embargo, el Kremlin supeditó ese alto el fuego al levantamiento de las sanciones impuestas por Occidente tras la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Rubio criticó esa condición, calificándola como un “chantaje inaceptable” y reiteró que la posición de Estados Unidos es que Moscú debe aceptar de forma incondicional la propuesta ucraniana de una tregua de 30 días.

