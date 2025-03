La excursión de paddle surf se realizó a pesar de advertencias por inundaciones y condiciones extremas en el río en octubre de 2021 (REUTERS/ARCHIVO)

La ex agente de policía Nerys Lloyd, de 39 años, se declaró culpable de homicidio imprudente por negligencia grave por la muerte de cuatro personas que practicaban paddle surf y se ahogaron tras quedar atrapadas en un desnivel del río en Haverfordwest, Gales, en octubre de 2021. El suceso ha sido calificado como el peor accidente de este deporte registrado en el Reino Unido.

Las víctimas fueron Morgan Rogers (24), Nicola Wheatley (40), Andrea Powell (41) y el instructor Paul O’Dwyer (42). De acuerdo con un informe oficial, el grupo quedó atrapado sin posibilidad de escape en la corriente de un salto de agua artificial ubicado en el centro de la ciudad.

Lloyd, quien dirigía la excursión sin la certificación adecuada, era propietaria y directora de la empresa de actividades al aire libre Salty Dog Co, con sede en Port Talbot, Gales del Sur, que posteriormente cerró. Tres meses después del accidente, dejó su puesto en la Policía de Gales del Sur y comenzó a trabajar en una organización comunitaria.

Este martes, en el Tribunal de la Corona de Swansea, se declaró culpable de homicidio por negligencia grave y de una infracción a la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo. Nerys Lloyd conocerá su sentencia el 15 de abril.

Falta de precauciones y condiciones peligrosas

Según la fiscal Lisa Rose, de la División de Delitos Especiales del Servicio de Fiscalía de la Corona, el accidente fue una “tragedia evitable”. Explicó que, aunque Lloyd inspeccionó el río antes de la actividad, no revisó el desnivel donde ocurrió el accidente.

Una ex policía se declaró culpable del homicidio de cuatro personas que se ahogaron en un río en Gales (ARCHIVO)

“La mayoría de los participantes tenían poca experiencia y Lloyd no estaba capacitada para guiarlos en condiciones tan peligrosas”, afirmó Rose. Añadió que no se realizaron evaluaciones de riesgo ni se ofreció una charla de seguridad, y que los asistentes no fueron advertidos sobre el escalón de agua que encontrarían ni recibieron instrucciones sobre cómo salir del río en caso de emergencia.

El 30 de octubre de 2021, la expedición se llevó a cabo a pesar de que existían advertencias por inundaciones y mal tiempo. Según la fiscalía, la corriente del río era muy fuerte y el desnivel del cauce estaba en condiciones extremadamente peligrosas. Al llegar a esa zona, tres de los participantes fueron arrastrados hasta la base del obstáculo y quedaron atrapados en la corriente.

El instructor Paul O’Dwyer, quien logró salir del agua inicialmente, regresó para intentar rescatarlos, pero fue arrastrado por la fuerza del agua. Las cuatro víctimas murieron por ahogamiento o inmersión prolongada.

Negligencia y falta de preparación

Un peritaje concluyó que la excursión no debía haberse realizado en esas condiciones y que la ruta no debió haber incluido el desnivel en el río. Además, determinó que Lloyd no contaba con la cualificación adecuada y que su planificación y supervisión fueron insuficientes.

La investigación fue realizada por la Policía de Dyfed-Powys en conjunto con la Ejecutiva de Salud y Seguridad del Reino Unido. O’Dwyer, Rogers y Wheatley murieron en el lugar del accidente, mientras que Powell falleció en el hospital un mes después.

Tres de las víctimas murieron durante el accidente, y una falleció un mes después en el hospital, según las autoridades (REUTERS/ARCHIVO)

El jefe inspector de accidentes marítimos, Andrew Moll, destacó que el paddle surf ha crecido un 300 % en los últimos años en el Reino Unido, lo que ha incrementado los riesgos asociados a este deporte. Advirtió que quienes practican esta actividad deben estar informados sobre los peligros del agua en movimiento y utilizar equipamiento de seguridad adecuado, incluyendo un leash de liberación rápida que facilite el escape en situaciones de peligro.

El paddle surf, también conocido como stand up paddle (SUP), es un deporte acuático en el que una persona se desliza sobre el agua de pie en una tabla, utilizando un remo para impulsarse y maniobrar. Se puede practicar en ríos, lagos y el mar, tanto en aguas tranquilas como en zonas con oleaje. Su popularidad ha crecido en los últimos años debido a su accesibilidad y beneficios físicos, ya que mejora el equilibrio, la fuerza y la resistencia.

Aunque es considerado un deporte recreativo, el paddle surf conlleva riesgos, especialmente en ríos con corrientes fuertes o áreas con obstáculos naturales y artificiales, como presas o desniveles en el cauce. Por ello, es fundamental contar con el equipo adecuado, como chaleco salvavidas y un leash de liberación rápida, así como conocer las condiciones del agua antes de iniciar una travesía. La seguridad y la correcta planificación son claves para evitar accidentes en este deporte en auge.