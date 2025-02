Imágenes satelitales revelaron el traslado de tropas de Kim Jong-un a Rusia para combatir en la invasión a Ucrania

Un análisis reciente realizado por el Centro James Martin para Estudios de No Proliferación, con sede en California, ha revelado que tropas norcoreanas habrían sido transportadas por vía marítima a Rusia (James Martin Center for Nonproliferation Studies/Planet Labs PBC)

Un análisis reciente realizado por el Centro James Martin para Estudios de No Proliferación, con sede en California, ha revelado que tropas norcoreanas habrían sido transportadas por vía marítima a Rusia para participar en el conflicto en Ucrania. Las imágenes satelitales muestran que al menos dos buques de guerra rusos trasladaron soldados norcoreanos hacia el puerto militar de Dunai, ubicado en el lejano oriente ruso, durante los meses de octubre y noviembre.

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS, por sus siglas en inglés) ya había señalado en 2022 que algunos soldados norcoreanos fueron movilizados desde los puertos de Chongjin, Hamhung y Musudan en Corea del Norte. Sin embargo, en ese momento, la agencia surcoreana solo presentó una imagen de radar de baja calidad como evidencia. Ahora, las imágenes satelitales obtenidas por los investigadores del Centro James Martin confirman que los barcos rusos identificados por el NIS atracaron en el puerto de Dunai durante el mismo período señalado.

De acuerdo con los investigadores, los soldados norcoreanos probablemente abordaron los barcos rusos durante la noche, lo que dificultó la captura de evidencia visual de las transferencias en Corea del Norte. Sin embargo, en el puerto de Dunai, las actividades fueron más visibles. Una de las imágenes satelitales, tomada por Planet Labs el 17 de octubre, muestra una grúa extendida hacia un buque de desembarco naval ruso, identificado como el Nikolay Vilkov, mientras un camión cubierto se encontraba en el muelle. Tres días después, la grúa ya había sido retirada, lo que sugiere que la transferencia de soldados había concluido.

Los investigadores también identificaron otros barcos rusos de las clases Ropucha y Alligator en las imágenes satelitales (James Martin Center for Nonproliferation Studies/Planet Labs PBC)

Los investigadores también identificaron otros barcos rusos de las clases Ropucha y Alligator en las imágenes satelitales. Estos buques coinciden con fotografías tomadas por el Ministerio de Defensa de Japón en marzo de 2022, cuando las embarcaciones pasaron por aguas japonesas.

Sam Lair, investigador asociado del Centro James Martin, destacó la naturaleza clandestina de estas operaciones. “El elemento de secreto es bastante notable”, afirmó en declaraciones a CNN. Según Lair, los rusos parecen haber sido meticulosos al limitar la exposición de los soldados norcoreanos, trasladándolos directamente a instalaciones de entrenamiento militar en Rusia.

Dunai: un puerto estratégico en la conexión Rusia-Corea del Norte

El puerto de Dunai, ubicado en una región remota del este de Rusia, ha sido utilizado previamente para transportar carga entre ambos países desde que Pyongyang comenzó a apoyar la invasión rusa de Ucrania en 2023. Según el análisis del Centro James Martin, las imágenes satelitales de octubre muestran un barco de carga siendo cargado en el puerto norcoreano de Rajin y, dos días después, atracando en Dunai.

Un informe del grupo de expertos británico The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), publicado en octubre de 2023, señaló que Rusia probablemente ha comenzado a recibir municiones norcoreanas a gran escala en esta instalación naval discreta.

Fotos satelitales de tropas norcoreanas en dirección a Rusia (James Martin Center for Nonproliferation Studies/Planet Labs PBC)

La participación de soldados norcoreanos en el conflicto de Ucrania también está proporcionando a Pyongyang una valiosa experiencia militar, según Alyona Getmanchuk, directora del grupo de expertos New Europe Center en Kiev. Durante un foro en Corea del Sur, Getmanchuk explicó que Corea del Norte no solo está suministrando misiles, sino que también está probando estas armas en condiciones reales de combate. Además, señaló que las tropas terrestres norcoreanas están mejorando rápidamente sus tácticas para adaptarse a las exigencias de una guerra moderna de alta tecnología.

“Llegaron totalmente desprevenidos… Ahora están aprendiendo muy rápidamente”, afirmó Getmanchuk, quien destacó que esta experiencia podría ser utilizada por Corea del Norte para actualizar sus misiles y hacerlos más precisos.

Por su parte, Lair subrayó que la relación entre Pyongyang y Moscú se ha fortalecido significativamente desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. “Enviar a tus propios soldados a luchar en el conflicto de otro país realmente sugiere la fuerza de la conexión”, señaló el investigador.

Cambios en las rutas de transporte

Aunque las imágenes satelitales han sido clave para identificar las transferencias marítimas de tropas, los expertos sugieren que esta ruta podría haber dejado de utilizarse. Según el grupo de expertos, ahora se han detectado vuelos frecuentes de aviones militares rusos entre Vladivostok y Pyongyang, lo que indica un posible cambio en las estrategias de transporte.

La colaboración entre Rusia y Corea del Norte, que incluye tanto el envío de tropas como el intercambio de armamento, sigue siendo un tema de preocupación internacional. Las imágenes satelitales y los informes de inteligencia continúan arrojando luz sobre esta alianza, que parece estar desempeñando un papel cada vez más importante en el conflicto en Ucrania.