El hijo de cirujano francés acusado de abusar de cientos de niños dijo que su padre era como “el Dr. Jekyll y el señor Hyde”

Maxime Tessier, abogado del ex cirujano Joel Le Scouarnec (REUTERS/Stephane Mahe)

El hijo de un cirujano francés jubilado acusado de violar y agredir sexualmente a cientos de jóvenes pacientes dijo el martes ante un tribunal que Joel Le Scouarnec era un buen padre, pero que los delitos de los que se le acusa son imperdonables.

Joel Le Scouarnec, de 74 años, se enfrenta a cargos de violación con agravantes y agresión sexual contra 299 víctimas, la mayoría de ellas niños en aquella época.

“Es como el doctor Jekyll y el señor Hyde”, dijo su hijo mayor al tribunal en la segunda jornada del juicio, en referencia a la novela gótica de terror del siglo XIX sobre un hombre aparentemente respetable que comete crímenes espeluznantes.

“No puedo odiarle porque no tengo nada que criticarle como padre. Pero no puedo perdonarle lo que haya podido hacer”.

Joel Le Scouarnec no está acusado de abusos contra sus propios hijos, pero ya fue condenado en otro caso en 2020 por la violación y agresión sexual de cuatro niños, entre ellos dos sobrinas suyas.

En lo que se considera el peor caso de pedocriminalidad de Francia que llega a juicio, los presuntos abusos de Joel Le Scouarnec a pacientes abarcaron 25 años, de 1989 a 2014.

Oficiales de la prisión escoltan al ex cirujano Joel Le Scouarnec desde un vehículo, durante su juicio (REUTERS/Stephane Mahe)

En la apertura del juicio, Joel Le Scouarnec reconoció que había “cometido actos despreciables” y que el daño que había causado era “irreparable”.

En una familia ya sacudida por las acusaciones de abusos, el hijo mayor de Joel Le Scouarnec dijo el martes ante el tribunal que su difunto abuelo paterno había abusado de él y lo había violado en repetidas ocasiones.

“Tenía nueve, diez años”, dijo al tribunal en la segunda jornada del juicio. “Ocurrió docenas de veces”.

Antes, el hijo menor de Joel Le Scouarnec, de 38 años, dijo ante el tribunal: “A nosotros nos parecía una completa locura que alguien pudiera actuar así con tanta gente (...) te dices a ti mismo: no puede ser, no puede ser”.

Maxime Tessier y el ex cirujano francés Joel Le Scouarnec, acusados de violación y agresión sexual contra cientos de niños durante varias décadas, son vistos durante el juicio en este retrato robot de la sala (REUTERS)

Después de que el hijo menor -que dice no haber estado en contacto con su padre desde que se hicieron públicas las acusaciones contra él- testificara en la segunda jornada del juicio, Joel Le Scouarnec le dijo entre lágrimas ante el tribunal:

“Quizá no volvamos a vernos, pero quería decirte que te quiero y que lo siento”.

Ambos hijos dijeron que en general habían tenido una infancia bastante feliz y privilegiada, y que su padre no había abusado de ellos.

“Tuve una infancia feliz”, dijo el hijo menor. “Tengo muy buenos recuerdos de mi padre, creo que también por eso no he estado en contacto con él desde 2017, porque en el fondo quiero mantener esa imagen de él”.

(Reuters)