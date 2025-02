Le dijeron que las mujeres no debían boxear y ahora es la primera ghanesa campeona del mundo

La primera campeona mundial de boxeo de Ghana, Abigail Kwartekaa Quartey, posa para una fotografía con su cinturón de campeón mundial en su casa en el distrito de Jamestown en Accra, Ghana. (Foto AP/Misper Apawu)

Cuando Abigail Kwartekaa Quartey decidió, siendo adolescente, convertirse en boxeadora profesional, una decisión inusual para una joven de un barrio de clase trabajadora de Accra, la capital de Ghana, su familia le rogó que dejara de entrenar.

El boxeo es el orgullo de Jamestown, que se basa en la industria pesquera y también es conocida por ser el hogar de muchas estrellas del boxeo. Pero, como ocurre con la mayoría de los deportes en Ghana, el boxeo se considera a menudo un deporte exclusivo de los hombres y se desalienta a las mujeres a participar.

Pero Quartey persistió.

Y el año pasado, a los 27 años, se convirtió en la primera campeona mundial de boxeo de Ghana y la primera mujer en viajar por el mundo como miembro del equipo nacional del país de África occidental.

Abigail Kwartekaa Quartey se venda la mano antes de una sesión de entrenamiento en un recinto escolar en el distrito de Jamestown en Accra, Ghana. (Foto AP/Misper Apawu)

“A mis tías y hermanos no les gustó que empezara a boxear. Venían aquí a rogarle a mi entrenador que no me dejara ser boxeadora”, dijo en el gimnasio Black Panthers Gym del barrio de Jamestown, donde Quartey ha estado entrenando desde su adolescencia.

Pero cuando en noviembre pasado Quartey derrotó a la boxeadora británica Sangeeta Birdi en la principal zona de boxeo de Jamestown, ganando el título mundial supergallo de la WIBF, multitudes de amigos y simpatizantes del vecindario celebraron frenéticamente, olvidándose aparentemente de los prejuicios contra las boxeadoras.

Triunfo después de los desafíos

Los medios de comunicación ghaneses calificaron su victoria de “histórica”, pero Quartey se apresura a señalar que ella no es de ninguna manera la primera boxeadora de Ghana.

“Había mujeres boxeadoras antes de que yo me aventurara en el boxeo”, dijo. Pero no se les permitía viajar fuera del país, agregó.

Abigail Kwartekaa Quartey cuelga su equipo de entrenamiento en el tendedero de su casa, en el distrito de Jamestown, en Accra, Ghana. (Foto AP/Misper Apawu)

El largo camino recorrido por Quartey hasta esta espectacular victoria pone de relieve los numerosos desafíos que afrontan las atletas femeninas de los países africanos en sus carreras.

Quartey creció en Jamestown y, cuando era adolescente, vendía arroz con su tía para ayudar a la familia a llegar a fin de mes. Las únicas personas que apoyaron su sueño de boxear fueron su hermano, un compañero boxeador, y su entrenador.

En 2017, dejó de boxear y comenzó a vender billetes de lotería para ganar dinero. Su entrenador tuvo que convencerla mucho para que volviera al ring en 2021. No podía permitirse contratar a un mánager y temía no poder seguir adelante sin uno.

En Ghana, dijo, “las boxeadoras no reciben mucho apoyo y es difícil seguir entrenando”.

Abigail Kwartekaa Quartey, en el centro, y otros boxeadores entrenan en un recinto escolar en el distrito de Jamestown, en Accra, Ghana. (Foto AP/Misper Apawu)

Un gran negocio para todos

Sarah Lotus Asare, entrenadora de boxeo y líder del proyecto del Torneo de Box Femenino, dijo que el título mundial de Quartey significaba mucho para todos los boxeadores de Ghana.

“Incluso para los boxeadores masculinos, cuando pelean con no africanos, es muy difícil para ellos ganar, porque tienen muchas más instalaciones y equipos que nosotras”, dijo.

El título de Quartey es “un gran logro para ella, el gimnasio, la comunidad, Ghana, África y el mundo en general”, dijo su entrenador, Ebenezer “Coach Killer” Adjei, mientras la observaba entrenar durante una sesión de la tarde en el Black Panthers Gym.

Pero para Quartey, lo que más cuenta es el impacto en las mujeres jóvenes de su vecindario.

Abigail Kwartekaa Quartey entrena en un recinto escolar en el distrito de Jamestown, en Accra, Ghana. (Foto AP/Misper Apawu)

Ella quiere que más mujeres se conviertan en atletas profesionales.

“Soy campeona mundial y eso confirma que lo que puede hacer un hombre, una mujer también lo puede hacer”, afirmó.

Junto a ella se entrenaba Perpetual Okaijah, de 18 años, quien dijo que su familia también había intentado disuadirla de ir al gimnasio, argumentando que era sólo para hombres. Pero ella siguió yendo de todos modos.

“Admiro a Abigail porque es una chica muy fuerte”, dijo. “Ella me inspira, me muestra lo correcto”.

(con información de AP)