Donald Trump quiere un reemplazo para Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofrece una conferencia de prensa en Kiev, el miércoles 19 de febrero de 2025. (Tetiana Dzhafarova/Pool foto via AP)

Durante tres años Ucrania ha soportado lo que antes era impensable: un ataque aéreo y terrestre a su capital; una sangrienta guerra de desgaste; misiles; drones; bombas planeadoras; ejecuciones sumarias. Ahora se ha abierto un nuevo frente, esta vez, inesperadamente, desde Occidente. Las descaradas propuestas de Donald Trump hacia Rusia han dejado públicamente sorprendido al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Y ha comenzado a mostrar su enojo. El martes 18 de febrero, Zelensky canceló un viaje largamente planeado a Arabia Saudita, diciendo que no quería estar asociado con las conversaciones celebradas allí sin él: “No fuimos invitados... Fue una sorpresa para nosotros, creo que para muchos otros también”. El 19 de febrero, Trump respondió llamando a Zelensky “un dictador”.

La decisión de Trump de hablar con Vladimir Putin y su aparente deseo de rehabilitar el Kremlin han conmocionado a la clase política de Kiev. Pero a esta altura, pocos están realmente sorprendidos. “Nosotros no estábamos muy bien de ánimo el día que escuchamos la noticia”, dice un alto diputado del partido de Zelensky, “pero ya lo estábamos esperando”. No era ningún secreto que los representantes de Ucrania se estaban encontrando con las puertas cerradas en Washington. “Entendimos hasta qué punto las narrativas rusas se han arraigado en Estados Unidos”. Un diputado de la oposición describe una sensación de “preocupación” en el parlamento, mientras los diputados se preparan para la perspectiva de tener que votar a favor de un acuerdo de alto el fuego humillante.

Incluso si Ucrania sale de la guerra, el país enfrenta una lucha por su supervivencia. La población, los políticos y los soldados están exhaustos. Cientos de miles de personas han muerto o están heridas. Millones han abandonado el país. Tal vez un tercio de los 4,3 millones de ucranianos que huyeron a Europa son menores de 18 años; muchos de ellos nunca regresarán. Un acuerdo sin seguridad a largo plazo empujará a más padres a enviar a sus hijos al extranjero, lo que exacerbará el malestar demográfico ya pronunciado de Ucrania. “Se necesita paz”, dice un alto funcionario ucraniano. “Necesitamos paz. La cuestión es: una paz que no acabe con nosotros al mismo tiempo”.

Las familias con hijos adolescentes se enfrentan a decisiones especialmente difíciles: o bien envían a sus hijos a Europa mientras la ley aún les permite hacerlo, o bien les permiten quedarse y arriesgarlo todo. Serhiy Vasilyuk, un ex soldado, se enfrenta a un dilema de este tipo. Al principio, él y su esposa acordaron que su hijo Andriy, de 17 años, debía irse, pero su hijo insistió en que no veía su futuro en ningún otro lugar y que se uniría al ejército tan pronto como pudiera hacerlo legalmente. Su madre sigue oponiéndose firmemente. Serhiy, que ve a su hijo en los reclutas de ojos abiertos que dirigió al principio de la guerra, ha otorgado su apoyo a regañadientes. “Si no hay niños como él, no habrá nadie”, dice.

A pesar de toda la agitación, todavía no hay nada parecido a un acuerdo, todavía. Pero hasta ahora, mucho se está desarrollando de acuerdo con el peor escenario posible para Ucrania. Muchos de sus elites temen que el lenguaje que sale del equipo de Trump refleje una trampa rusa: pedir un alto el fuego sin garantías de seguridad y elecciones inmediatas que destrozarían la unidad ucraniana. “Trump parece querer deshacerse de Zelensky, a quien nunca le ha gustado y que cree que es difícil”, dice un ex diplomático. “No se trata de elecciones, se trata de deshacerse de Zelensky”.

La velocidad de Trump probablemente no producirá tanto una paz rápida como una oferta inaceptable para Ucrania. Entonces le corresponderá a Zelensky prolongar el proceso y, en ese lapso, negociar. A diferencia de Trump, el presidente ucraniano no ha revelado sus líneas rojas. La disposición a sentarse con “el asesino” (con lo que se refería a Putin) es compromiso suficiente, dijo a esta publicación la semana pasada. Pero Zelensky ya ha indicado que no aceptará un alto el fuego sin garantías de seguridad ni ningún acuerdo hecho a sus espaldas. Un alto funcionario ucraniano afirma que es poco probable que Ucrania reconozca formalmente los territorios perdidos como parte de un acuerdo, pero admite que la membresía en la OTAN se entiende como una perspectiva lejana. El mínimo indispensable de lo que Ucrania podría aceptar, dice, es la continuidad de los vínculos con los ejércitos occidentales, ninguna desmilitarización seria, un flujo continuo de armas y dinero y una fuerza extranjera de mantenimiento de la paz. El tamaño de esa fuerza importa menos que el hecho de que esté presente. “Una vez que estén aquí, creemos que será difícil que se vayan”.

En teoría, Ucrania podría seguir luchando a pesar de un acuerdo con Trump. En la práctica, su situación empeorará con el tiempo. La guerra es brutal para ambos bandos, pero más para los ucranianos más pobres y menos numerosos. El ejército ucraniano ha demostrado una gran habilidad a nivel de sus unidades, pero hay serios problemas a nivel operativo y una notable ausencia de planificación estratégica. Las brigadas de primera línea se están quedando sin hombres, y algunas se han reducido a menos de un tercio de su tamaño normal. Trump, mientras tanto, tiene muchas palancas que podría utilizar para imponer una solución. Puede -y muy probablemente lo hará- recortar o detener la ayuda militar. Podría levantar unilateralmente las sanciones a Rusia. Podría cortar otros apoyos vitales como la orientación en tiempo real y Starlink, la columna vertebral de las comunicaciones de Ucrania en el campo de batalla. Hay nuevas soluciones alternativas, pero apagar esos sistemas sería perjudicial. Como dice un alto funcionario estadounidense: “Si Zelensky puede movilizar a hombres de 18 y 20 años, podría valer la pena luchar. Si no puede, que acepte el mejor acuerdo que pueda”.

Ahora que Europa ha quedado fuera de los acuerdos de Trump, mucho depende ahora de Zelensky y de su voluntad de luchar. Tiene buenas razones para oponerse a las duras exigencias: su trabajo y su lugar en la historia dependen de ello. Pero enfrentarse a un líder estadounidense que se esfuerza por utilizar a sus enemigos para definirse será peligroso y psicológicamente duro. A los entendidos les preocupa que Zelensky se esté replegando a un círculo cada vez más estrecho, justo en un momento en que necesita el apoyo más amplio. “No hay nadie dispuesto a decirle que no”, se queja uno, “y está cometiendo errores”. Muchos ucranianos también están claramente frustrados con su líder de guerra. Una encuesta interna revelada a The Economist muestra que, si bien Zelensky sigue siendo el político más popular de Ucrania en la actualidad, perdería una elección futura por un 30% frente a un 65% frente a Valery Zaluzhny, su ex general de mayor rango, que todavía no ha entrado en la política. En enero, una encuesta pública mostró que la confianza en Zelensky había caído al 52%, el nivel más bajo de la guerra, muy por debajo del 90% que confiaba en él al comienzo de la invasión, aunque muy por encima del 4% sugerido por Trump el 18 de febrero.

Si todo esto parece peligroso, no es el peor escenario posible. La verdadera pesadilla ucraniana vendría si Trump aplicara el plan del Kremlin en su totalidad: alto el fuego sin garantías de seguridad efectivas; elecciones que resulten en parálisis política, una presidencia débil, un parlamento dividido; luego desmovilización, emigración masiva y el comienzo de la desintegración interna. La unidad mostrada por los ucranianos en los primeros días de la guerra sería un recuerdo lejano. “Esto está lejos de ser un escenario imposible”, admite un funcionario. “Recuerde que hay millones de armas en el país. Incluso se puede comprar un tanque ruso capturado en el frente por 100.000 grivnas [2.400 dólares]”.

Hay pocas señales de que Putin haya abandonado su objetivo de aplastar al Estado ucraniano. Mirando de reojo a su hijo de 17 años, Serhiy Vasilyuk predice que Ucrania seguirá en guerra “al menos mientras ese cabrón [Putin] respire”. Pero, dice, también cree que el momento realmente crítico para su país pasó en los primeros días de guerra, cuando “su generación detuvo las columnas de tanques rusos en la puerta de Kiev”. Ahora el testigo está pasando a la generación de su hijo. El 3 de junio, Andriy cumplirá 18 años. El joven Vasilyuk planea hacer dos cosas ese día: inscribirse en una carrera de economía por correspondencia y alistarse en una de las unidades de asalto de élite de Ucrania, desafiando a su madre. “Incluso si la guerra termina, incluso si se alcanza un alto el fuego, necesitaremos el ejército más fuerte para asegurarnos de que nunca comience de nuevo”, dice.

