Un enigma arqueológico sin resolver: restos óseos hallados en el fondo del Támesis

Un estudio reciente liderado por la arqueóloga Nichola Arthur analizó 30 esqueletos hallados en el lecho del río Támesis (REUTERS/Mina Kim)

En el siglo XIX, el anticuario HS Cuming describió con asombro los restos humanos extraídos del río Támesis, en Inglaterra, durante la construcción del puente Victoria.

Entre los hallazgos se encontraron armas de bronce y hierro, lo que llevó a Cuming a concluir que eran los vestigios de una batalla olvidada de la Edad del Hierro. Más de un siglo después, el enigma sigue vigente.

Un equipo de investigadores del Museo de Historia Natural de Londres, liderado por la arqueóloga Nichola Arthur, ha llevado a cabo un análisis de 30 esqueletos recuperados del lecho del Támesis, de acuerdo con un artículo de la revista Popular Mechanics.

Mediante dataciones por radiocarbono, los científicos determinaron que estos restos pertenecen, en su mayoría, a la Edad del Bronce y del Hierro, con una antigüedad de entre 4.000 y 2.000 años.

Los resultados de este nuevo estudio realizado por la arqueóloga se publicaron en la revista Antiquity. Sin embargo, aún no está claro por qué estos restos terminaron en el río.

Descubrimientos iniciales

El hallazgo de restos humanos en el Támesis no es nuevo. HS Cuming fue el primero en registrar estos descubrimientos en su obra On the discovery of Celtic cranea in the nearby of London, publicada en el siglo XIX.

Cuming sugirió que los cráneos pertenecían a guerreros caídos en combate y que el río había sido testigo de una antigua batalla.

Durante décadas, esta hipótesis quedó en el olvido hasta que, en los años 80, los arqueólogos Richard Bradley y Ken Gordon retomaron el estudio de estos restos.

Sus investigaciones mostraron que los objetos de metal hallados junto a los huesos coincidían con artefactos funerarios de la Edad del Bronce, confirmando la datación de los esqueletos, según Popular Mechanics.

Los hallazgos incluyen armas de metal, lo que refuerza teorías de rituales funerarios o enfrentamientos bélicos (REUTERS/Hollie Adams)

Investigación actual

La arqueóloga Arthur y su equipo compararon sus recientes análisis de radiocarbono con 31 hallazgos previos, confirmando que los cuerpos hallados en el Támesis pertenecen en su mayoría a las edades del Bronce y del Hierro.

Había una notable presencia de esqueletos de la Edad del Bronce Tardío (1200-800 a. C.). Dentro de la Edad del Hierro, la mayor concentración de hallazgos pertenece al período Temprano (800-400 a. C.), explicó Phys Org.

También se identificaron algunos restos de períodos neolítico, romano, medieval y postmedieval, aunque en una cantidad significativamente menor.

Lo que aún no se determinó es cómo y por qué estos cadáveres fueron arrojados al río. Existen dos principales hipótesis sobre su origen:

Rituales funerarios: Arthur sostiene que estos cuerpos fueron depositados en el Támesis como parte de prácticas religiosas o rituales mortuorios, similares a los observados en otras culturas prehistóricas del noroeste de Europa. Enfrentamientos bélicos: algunos arqueólogos, como Christopher Knüsel, creen que la teoría de Cuming sobre una batalla podría ser acertada. La presencia de armas junto a los cráneos y la ubicación estratégica del Támesis como fuente de agua, alimento y comercio refuerzan la posibilidad de que estas personas murieran en combate.

Otro punto de debate es la presencia de traumatismos en los restos esqueléticos. Knüsel sugiere que las heridas observadas en algunos huesos podrían ser señales de violencia, lo que reforzaría la idea de enfrentamientos.

Próximos pasos en la investigación

El equipo de Arthur continuará analizando los signos de lesiones en los huesos, con el objetivo de determinar si las muertes fueron resultado de combates o de un ritual funerario.

Si los estudios confirman un patrón de heridas letales, la hipótesis de una guerra en el Támesis cobrará más fuerza.

A más de un siglo de la primera teoría de HS Cuming, la ciencia está cada vez más cerca de resolver el enigma de los cuerpos sumergidos en el río Támesis.