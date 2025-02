Grecia declaró el estado de alerta en otra isla sacudida por los persistentes sismos

Una península en Amorgos (Shutterstock)

El Gobierno griego declaró este miércoles el estado de alerta en Amorgos debido a la oleada de terremotos de hasta magnitud 5,3 que sacude esta y otras islas del archipiélago griego de las Cícladas, en el mar Egeo.

El estado de alerta declarado por Protección Civil permanecerá en vigor al menos hasta el 11 de marzo y viene después de que los epicentros de los sismos, que empezaron desde hace casi tres semanas, se desplazaran en los últimos días hacia el este, acercándose a Amorgos y alejándose de la isla de Santorini.

En esta última isla el Gobierno ya había declarado el estado de alerta el pasado día 6, ya que su morfología, con varios pueblos construidos al borde de su caldera volcánica, la expone a un mayor riesgo de deslizamientos de tierra.

Santorini, con 25.000 habitantes tiene una población mucho mayor que los 2.000 de Amorgos.

Tanto en estas dos islas como en las cercanas de Ios y Ánafes, donde también se sienten los sismos, las escuelas han permanecido cerradas desde hace más de una semana, y seguirán estándolo al menos hasta el próximo viernes.

Aguas cristainas en Amorgos (Shutterstock)

Durante la madrugada del miércoles se registró un sismo de magnitud 5 a unos 25 kilómetros al suroeste de Amorgos, mientras que hoy se han producido 16 terremotos de más de 4, según el Instituto Geodinámico de Atenas.

Entre el 26 de enero y el 10 de febrero se han registrado más de 15.300 temblores en la zona, según el Laboratorio de Sismología de la Universidad de Atenas.

Tras una huida masiva de residentes y turistas durante los primeros días de la elevada actividad sísmica, tan solo unos 4.000 habitantes permanecen en Santorini, uno de los destinos más turísticos de Grecia.

Los sismólogos señalan que este fenómeno podría durar varias semanas, incluso meses, lo que ha aumentado la preocupación sobre su posible impacto en la economía de la isla de cara al inicio de la temporada turística esta primavera.

El Gobierno del primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, decidió este lunes permitir a los empleadores del sector privado de Santorini suspender los contratos laborales de sus trabajadores hasta el próximo 3 de marzo.

La isla de Andros, una de las más grandes de las Cícladas, Grecia (Shutterstock)

Estos trabajadores recibirán una indemnización estatal de unos 530 euros por un mes de suspensión y el empleador no puede despedir trabajadores mientras estén suspendidos.

El profesor de Sismología y Geofísica Aplicada de la Universidad de Salónica, Kostas Papazajos, señaló este miércoles que “no se puede descartar la posibilidad de un sismo de magnitud 6,5”, ya que el área de la falla submarina de Ánydros que está siendo “estimulada” actualmente es de unos 25 kilómetros de largo.

No obstante, recalcó que también otro escenario posible, el más optimista, es que los temblores de las magnitudes actuales sigan sacudiendo las Islas Cícladas durante varias semanas, quizás meses, hasta que la actividad pare sin que se produzca un terremoto mayor.

Estos sismos se deben al movimiento de placas tectónicas en la falla submarina de Ánydros, situada entre Santorini y Amorgos, y no a los dos volcanes de la zona, si bien esto no significa que los temblores no pueden reavivar la actividad volcánica, según los expertos.

(Con información de EFE)