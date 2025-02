Viajó sin mapas ni dinero de la India a Suecia en bicicleta para reunirse con su esposa

En 1977, PK Mahanandia recorrió más de 6.000 kilómetros en bicicleta desde India hasta Suecia (Instagram:pkmahanandia)

En 1977, Pradyumna Kumar Mahanandia, conocido como PK, un artista nacido en una de las castas más bajas del sistema social de la India emprendió un viaje extraordinario que lo llevaría desde su aldea natal en Odisha hasta Suecia sin mapas detallados, ni teléfono. Lo hizo en una bicicleta de segunda mano, recorriendo más de 6.000 kilómetros a través de Asia y Europa, todo para reunirse con su esposa, Charlotte Von Schedvin, una mujer sueca que había conocido dos años antes en Nueva Delhi.

La historia de PK Mahanandia comenzó en 1975, cuando estudiaba arte en el College of Art de Delhi gracias a una beca. En diciembre de ese año, Charlotte Von Schedvin, una joven sueca apasionada por la cultura india, llegó a Nueva Delhi con el propósito de que PK le hiciera un retrato. La mujer había oído hablar de su talento y decidió buscarlo, donde él trabajaba como artista callejero. Fue allí donde sus caminos se cruzaron.

PK quedó cautivado por la belleza de Charlotte, mientras que ella se sintió atraída por su sencillez y calidez. Según relató PK a National Geographic, el momento en que la vio por primera vez fue inolvidable: “Sus ojos eran tan azules y grandes que sentí que no me miraba a mí, sino dentro de mí”.

Durante los días siguientes, Charlotte regresó varias veces para que PK completara su retrato, y en ese tiempo, ambos comenzaron a desarrollar un vínculo especial.

PK y Charlotte Von Schedvin se conocieron en Nueva Delhi en 1975 (Instagram: pkmahanandia)

Desde su infancia, PK había creído en una profecía que un astrólogo le había revelado al nacer: le habría predicho que su esposa no sería india, sino que vendría de tierras lejanas, sería del signo zodiacal Tauro, poseería un bosque y tocaría la flauta.

Cuando PK conoció a Charlotte, descubrió que ella cumplía con todas estas características. Convencido de que estaban destinados a estar juntos, le confesó su amor y le dijo que se casarían. Aunque la mujer no respondió de inmediato, aceptó visitar la aldea natal de PK en Odisha, donde conoció a su familia.

En una ceremonia tribal, la pareja se casó con la bendición de la familia de PK. Sin embargo, Charlotte tuvo que regresar a Suecia para completar sus estudios, y ambos acordaron mantenerse en contacto a través de cartas. Durante un año, intercambiaron correspondencia mientras soñaban con reunirse nuevamente.

Un viaje lleno de desafíos

Cuando PK decidió viajar a Suecia para reunirse con Charlotte, se enfrentó a un obstáculo importante: no tenía dinero suficiente para un boleto de avión. El hombre vendió todas sus pertenencias y compró una bicicleta de segunda mano según el medio local, The Better India.

Con apenas 80 dólares y algunas rupias, comenzó su travesía el 22 de enero de 1977. Durante los siguientes cuatro meses, recorrió Pakistán, Afganistán, Irán, Turquía y varios países europeos, enfrentándose a innumerables desafíos.

Según una profecía, el amor de la vida de PK no sería india, vendría de lejos y tocaría la flauta (instagram: pkmahanandia)

Su bicicleta se averió en varias ocasiones, y hubo días en los que no tuvo comida. Sin embargo, su talento artístico lo ayudó a superar estas dificultades. Dibujaba retratos de las personas que conocía en el camino, quienes a menudo le ofrecían comida, alojamiento o dinero a cambio. “El arte vino a rescatarme”, explicó PK. Además, recibió apoyo de viajeros que encontró en la ruta, quienes lo guiaron y le brindaron ayuda.

La llegada a Suecia y el inicio de una nueva vida

El 28 de mayo de 1977, 4 meses y 6 días después, PK llegó a Europa y, finalmente, a Gotemburgo, Suecia, donde Charlotte lo esperaba. La pareja se casó oficialmente allí, consolidando su unión.

Aunque PK enfrentó el desafío de adaptarse a una cultura completamente diferente, contó con el apoyo incondicional de Charlotte. “No tenía ni idea de la cultura europea, pero ella me apoyó en cada paso”, afirmó.

Con el tiempo, PK se estableció en Suecia, donde continuó trabajando como artista y se convirtió en asesor de arte y cultura del gobierno sueco. La pareja tuvo dos hijos y construyó una vida juntos, demostrando que el amor puede superar cualquier barrera.

La pareja en la actualidad (instagram: pkmahanandia)

Nacido en una familia dalit, enfrentó discriminación desde una edad temprana debido al sistema de castas en la India. Según explicó a National Geographic, incluso en la escuela, no se le permitía sentarse junto a otros estudiantes. Sin embargo, su pasión por el arte y su fe en la profecía lo llevaron a superar estas adversidades.

Además de su historia de amor con Charlotte, PK también tuvo encuentros significativos con figuras destacadas, como la astronauta rusa Valentina Tereshkova y la primera ministra india Indira Gandhi, quienes reconocieron su talento artístico. Estos momentos marcaron hitos importantes en su vida y lo ayudaron a ganar reconocimiento.

En Suecia, PK se convirtió en asesor de arte y cultura del gobierno y tuvo dos hijos con Charlotte (instagram: pkmahanandia)

Hoy, más de 40 años después de su épico viaje, PK y Charlotte continúan viviendo juntos en Suecia, demostrando que el amor verdadero no conoce fronteras ni limitaciones.

Su historia inspiró libros y documentales. Se rumorea que Hollywood planea una película con Dev Patel como protagonista. Pero para PK, nada de eso importa. Lo único que siempre quiso era cumplir su promesa y volver a verla, y lo logró.