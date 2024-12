Estados Unidos confirmó que buscará prevenir el resurgimiento del Estado Islámico, pero no va a involucarse en la guerra civil en Siria

Fotografía de archivo del asesor de Seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan. EFE/EPA/Ken Cedeno / POOL

La Casa Blanca confirmó que las prioridades inmediatas de Estados Unidos en Siria son evitar que el conflicto permita un resurgimiento del Estado Islámico (EI) o provoque una catástrofe humanitaria. Jake Sullivan, el consejero de seguridad nacional, subrayó que Washington se mantiene alerta para impedir que EI gane fuerza.

“Vamos a tomar medidas nosotros mismos, directamente y trabajando con las fuerzas democráticas sirias, los kurdos, para asegurar que esto no ocurra”, señaló en un encuentro con periodistas en Simi Valley, California.

El conflicto sirio, que ya se extiende por más de una década, ha sido escenario de la irrupción de EI en el pasado, recordó Sullivan. “En lo peor de esta, vimos la irrupción de EI en la escena”, destacó, subrayando el riesgo de que esta organización extremista intente reconstituirse.

Sullivan indicó que Estados Unidos ha observado intentos de EI para reorganizarse “hasta cierto punto”, lo que representa un peligro tanto para los intereses estadounidenses como para la seguridad de sus aliados en la región.

Además de centrarse en EI, Estados Unidos coordina esfuerzos para proteger a sus aliados en la región, incluyendo a Israel, Jordania e Irak. Según Sullivan, la administración saliente de Joe Biden se encuentra en “contacto diario” con estos países para asegurar su fortaleza y estabilidad frente a posibles efectos secundarios del conflicto en Siria.

Civiles y minorías en Siria enfrentan una posible crisis humanitaria, según Washington (AP/Ghaith Alsayed/ARCHIVO)

También alertó sobre una crisis humanitaria en desarrollo, indicando que la preocupación se extiende a garantizar el acceso de civiles a bienes esenciales y la protección de minorías religiosas y étnicas dentro del territorio sirio.

“Por supuesto, un evento como este ocurre y el EI inmediatamente busca tomar ventaja”, indicó Sullivan, quien reiteró la importancia de contener la violencia y la inestabilidad.

Los comentarios de Sullivan se producen en el contexto de la próxima transición presidencial en Estados Unidos, con el regreso de Donald Trump al poder. Durante una visita a París, Trump reiteró su postura de no involucrar militarmente a Estados Unidos en Siria.

“Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y ESTADOS UNIDOS NO DEBERÍA TENER NADA QUE VER CON ELLO. ESTA NO ES NUESTRA LUCHA. DEJEN QUE SE DESARROLLE. ¡NO SE INVOLUCREN!”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Trump calificó a Siria como "un desastre" y rechazó cualquier incursión militar en el país (REUTERS/Sarah Meyssonnier/ARCHIVO)

El mandatario republicano publicó el mensaje poco antes de reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita a París para la ceremonia de reapertura de la catedral de Notre Dame.

Sullivan pareció estar de acuerdo en parte con este enfoque, asegurando que “Estados Unidos no va a incursionar militarmente en medio de una guerra civil siria”. Sin embargo, enfatizó que Washington continuará implementando medidas que impidan el resurgimiento de EI y contengan las repercusiones negativas del conflicto.

