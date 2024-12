Irak evalúa la posibilidad de intervenir en el conflicto en Siria

Un combatiente rebelde sentado en la parte trasera de un vehículo en la campiña de Homs, Siria, el 7 de diciembre de 2024 (REUTERS/Mahmoud Hasano)

Los partidos gobernantes y los grupos armados musulmanes chiítas de Irak están sopesando los pros y contras de una intervención armada en Siria, porque consideran una grave amenaza el avance de rebeldes islamistas sunitas que han tomado dos grandes ciudades y ahora se acercan a la capital Damasco.

Bagdad tiene una difícil historia con los combatientes sunitas afincados en Siria, miles de los cuales cruzaron a Irak tras la invasión estadounidense de 2003 y alentaron años de matanzas sectarias antes de regresar de nuevo en 2013 como Estado Islámico (ISIS) para conquistar un tercio del país.

Los rebeldes sirios que actualmente avanzan en Siria, liderados por Hayat Tahrir al-Sham (HTS), han renegado de Al Qaeda y el Estado Islámico y dicen que no tienen ambiciones en Irak, pero las facciones gobernantes en Bagdad confían poco en esas afirmaciones.

Irak ha acumulado en su frontera con Siria miles de combatientes de su ejército convencional, así como de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un organismo de seguridad en el que hay muchos grupos armados alineados con Irán que antes luchaban en Siria.

Las órdenes hasta ahora son defender el flanco occidental de Irak, más que intervenir para ayudar al dictador sirio Bashar al Assad, según un político chiíta iraquí, un asesor del Gobierno y un diplomático árabe informado del asunto.

Pero la situación podría cambiar, al menos para algunas facciones iraquíes, dependiendo de si los rebeldes toman la importante ciudad siria de Homs, si Assad cae o si los chiítas son perseguidos, dijeron las fuentes.

El portavoz del gobierno iraquí, Bassem Al-Awadi, dijo que Irak no busca una intervención militar en Siria, pero describió la división de ese país como una “línea roja” para Irak, sin dar más detalles.

Reuters informó anteriormente que cientos de combatientes iraquíes habían cruzado a Siria para ayudar a reforzar las fuerzas de Assad, uniéndose a combatientes libaneses de Hezbollah, pero aún no ha habido una movilización masiva desde Irak.

El primer ministro iraquí Mohammed Shia al Sudani (AP/Hadi Mizban)

Soldados sirios cruzan a Irak

Por otra parte, más de mil soldados del Ejército sirio solicitaron la entrada a Irak y cruzaron al país, en medio de la ofensiva insurgente contra Al Assad, según informaron este sábado a EFE fuentes militares y oficiales.

Una teniente coronel de las Operaciones de Al Anbar, en el oeste de Irak, señaló a EFE que “más de mil de miembros del Ejército sirio, entre ellos varios oficiales, entraron hoy en territorio iraquí tras obtener las autorizaciones oficiales para acceder después de que ellos lo pidieran, debido a la tensión de seguridad y los enfrentamientos armados que se están produciendo en territorio sirio”.

El informante, que pidió no ser identificado, señaló que la estancia de estos militares será “temporal hasta que se acuerde con la parte siria su regreso a su país”.

La agencia oficial de noticias iraquí INA confirmó este número e indicó “los soldados fueron recibidos, y se les brindó la atención necesaria y se atendieron sus necesidades”, sin dar más detalles.

Se desconoce si el paso de estos militares a Irak es porque resultaron heridos en la contienda actual o porque han desertado del Ejército.

Varios ministros de Exteriores de Medio Oriente de reunirán esta noche en la capital de Qatar, Doha, para abordar la situación en Siria en medio de los grandes avances de la coalición armada liderada por el grupo yihadista HTS, según dijo a EFE el jefe de la diplomacia de Irak, Fuad Husein.

Afirmó que el Gobierno iraquí no permitirá que su país se convierta en un escenario para resolver conflictos. “Si hay algún ataque contra Irak, nos defenderemos y no permitiremos que ningún grupo o grupo militar cruce la frontera. Nadie cruza la frontera porque nuestra política es no intervenir en los asuntos sirios”, dijo Husein.

El ministro hacía referencia a informes que apuntan que milicianos proiraníes de Irak habrían cruzado la frontera hacia Siria para apoyar militarmente a las tropas del régimen sirio, respaldado por Irán y Rusia.

(Con información de EFE y Reuters)