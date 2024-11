Los líderes del G7 reafirmaron su apoyo a Ucrania a poco de cumplirse 1.000 días de la invasión rusa

Foto de familia de los líderes del G7 en la última cumbre del grupo (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

Los líderes de los países del G7, las siete democracias industrializadas más potentes del mundo, reafirmaron este sábado en una declaración su compromiso con Ucrania y aseguraron que “Rusia es el único obstáculo para la paz”, cuando queda poco para cumplirse mil días de la invasión por parte de Moscú que hizo estallar la guerra.

La declaración, por iniciativa de Giorgia Meloni, primera ministra de Italia y país con la presidencia de turno del G7, reafirma “el firme apoyo del G7″ a Kiev “durante el tiempo que sea necesario”.

“Tras mil días de guerra, reconocemos el inmenso sufrimiento que padece el pueblo ucraniano”, el cual “ha demostrado una resiliencia y determinación incomparables al defender su tierra, cultura y pueblo”, añade el comunicado.

Los líderes del G7 también alegan que “Rusia sigue siendo el único obstáculo para una paz justa y duradera”.

Ante ello, este organismo formado por EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Canadá e Italia asegura que “sigue comprometido a imponer graves costos a Rusia mediante sanciones, controles de exportaciones y otras medidas efectivas”.

Ucrania afronta su peor invierno desde que empezó la invasión rusa por la destrucción del 65 % de la infraestructura energética en los últimos meses, advirtió ayer viernes la ONU.

El presidente ruso, Vladímir Putin, tuvo el viernes una conversación telefónica con el canciller alemán, Olaf Scholz, y le transmitió que sigue en pie su propuesta de paz para Ucrania de junio. Esta incluye la retirada de tropas ucranianas del Donbás y el sur del país, y la renuncia de Kiev a entrar en la OTAN.

El presidente ruso, Vladimir Putin. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, criticó la llamada de Scholz con Putin, por considerar que abre “la caja de Pandora”.

El martes 19 de noviembre, cuando se cumplen mil días de invasión rusa sobre Ucrania, está previsto que Zelensky se dirija al Parlamento europeo de Estrasburgo. Según dijo este sábado, la situación en el este de Ucrania es complicada, con lento avance de las tropas rusas y sin posibilidad de rotación en la línea del frente ante falta de armas y equipos en las brigadas de reserva ucranianas.

Zelensky afirmó este sábado que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, no quiere la paz en caso de sentarse a negociar, sino acabar con su aislamiento, al tiempo que señaló que las negociaciones con Rusia son posibles sólo en condiciones de fortaleza por parte de Ucrania.

“Creo que Putin no quiere la paz. Pero eso no significa que no quiera sentarse a la mesa de negociaciones con ninguno de los líderes. Para él se trata de romper el aislamiento político. Para él es beneficioso. Sentarse, hablar, y no negociar”, declaró Zelensky en una entrevista con motivo del centenario de la Radio Ucraniana.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. (Oficina de Prensa Presidencial de Ucrania vía AP)

Para el jefe del Kremlin “es favorable negociar con algún tipo de condiciones de rendición por nuestra parte”, dijo, y agregó que “nadie se lo dará”.

Por otra parte, declaró que unas negociaciones con Moscú son posibles “siempre y cuando Ucrania no esté sola con Rusia y (Ucrania) sea fuerte”.

“¿Qué tipo de negociaciones puede haber con un asesino? Si hablamos sólo con Putin, sólo con el asesino, y estamos en las condiciones en las que estamos ahora, no fortalecidos por algunos elementos importantes, es de entrada un estatus de perdedor para Ucrania. En una posición débil, no hay nada que hacer en estas negociaciones”, dijo.

(Con información de EFE)