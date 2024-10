Sin una recuperación económica a la vista, algunas empresas cambian de rumbo en China

FOTO DE ARCHIVO: Vista de un complejo residencial inacabado desarrollado por China Evergrande Group en las afueras de Shijiazhuang, provincia china de Hebei (REUTERS/Tingshu Wang).

Empresas de todo el mundo están comenzando a reducir precios y costos y a disminuir la actividad en China, ya que la segunda economía más grande del mundo continúa debilitándose a pesar de los esfuerzos de Beijing por revertir la situación. Grandes nombres como Hermès, L’Oréal, Coca-Cola, United Airlines, Unilever y Mercedes han dicho que los consumidores chinos están reduciendo el gasto mientras persiste una crisis inmobiliaria y el desempleo juvenil sigue siendo alto.

Algunas empresas ya están cambiando sus estrategias en China. El fabricante francés de grafito de carbono Mersen dijo la semana pasada que cerrará una fábrica que produce productos de transmisión de energía en China porque no puede competir con los rivales locales. Mientras tanto, empresas internacionales de alimentos como Danone, y Nestlé han profundizado los recortes de precios o están buscando aumentar los volúmenes de compras en línea.

Un empleado trabaja en una línea de producción de la planta de Coca Cola en Nanjing, provincia de Jiangsu (REUTERS/Sean Yong)

El CEO de Coca-Cola, James Quincey, dijo en una llamada de resultados el 23 de octubre que el entorno operativo en China sigue siendo desafiante. “La economía no está despegando”, les dijo a los inversores. El gobierno chino ha prometido más ayuda, pero el alcance y el momento de un estímulo adicional son inciertos, y los inversores hasta ahora no están convencidos de que sus esfuerzos impulsen la economía de 18,6 billones de dólares.

Algunas empresas aún están invirtiendo a pesar de la desaceleración. El fabricante de bolsos Birkin, Hermès, está compensando el menor tráfico en China con valores promedio de cesta más altos, vendiendo joyería, artículos de cuero y prêt-à-porter para hombres y mujeres. Después de abrir una tienda en Shenzhen la semana pasada, Hermès planea una segunda apertura en Shenyang en diciembre y un local principal en Beijing el próximo año. Pero para otros, el negocio en China ha cambiado a largo plazo.

“Solíamos volar, creo, aproximadamente 10 vuelos al día a China, y creo que esos días se han ido”, dijo el CEO de United Airlines, Scott Kirby. La compañía ahora tiene hasta tres vuelos al día desde Los Ángeles a Shanghái, y no espera que eso cambie pronto. “Es un mundo completamente diferente”, agregó Kirby.

La pesadumbre del tercer trimestre

Fotografía de archivo que muestra las nubes de humo saliendo de una fábrica de cemento cerca de Changshu, China (EFE/QILAI SHEN)

La temporada de resultados del tercer trimestre, ahora en pleno apogeo, ha visto a una serie de ejecutivos de empresas describir un entorno comercial chino problemático. Ermenegildo Zegna, presidente y CEO del grupo de lujo italiano del mismo nombre, dijo que espera que los tiempos “desafiantes” en China continúen al menos hasta principios de 2025.

El sector de artículos de lujo ha sido el más afectado por la desaceleración, ya que la incertidumbre económica pesa sobre los compradores de clase media y hace que incluso la clase adinerada de China sea más reacia a gastar.

LVMH, cuyas ventas en China ayudaron a convertirla en la compañía más grande de Europa por capitalización de mercado hasta el año pasado, dijo que la confianza del consumidor en el país estaba en su nivel más bajo. Con el masivo evento de compras del Día del Soltero de China en curso, muchos vendedores locales esperan un crecimiento de ventas plano o, en el mejor de los casos, tibio, informando que los consumidores todavía están muy desanimados por los problemas económicos del país.

Una bandera china ondea en lo alto del Gran Salón del Pueblo en Beijing (REUTERS/Edgar Su)

La industria pesada también ha tenido un viaje difícil que espera que dure un poco más. “Hasta ahora, me gustaría enfatizar, no hay una recuperación visible ni en el horizonte”, dijo el CEO Silvio Napoli después de que el fabricante suizo de ascensores y escaleras mecánicas Schindler informara los ingresos trimestrales el 17 de octubre. Habiendo regresado de un viaje a China a principios de este mes, Napoli dijo que no había visto ningún signo de que el mercado hubiera tocado fondo. China representó el 15% de los ingresos de Schindler el año pasado. El CEO dijo que no consideraba que las medidas de estímulo fueran el “bazuca” que la economía necesitaba, pero que podría haber más visibilidad en febrero cuando la compañía publique los resultados del año completo.

‘Esperar y ver’

Chimeneas de una planta de energía de carbón emiten humo en una imagen de archivo en China (EFE/GENE WONG)

Aún es temprano en la temporada de resultados, pero las expectativas para las empresas con exposición a China ya eran bajas. Y hay más valoraciones potencialmente pesimistas por venir, ya que solo un pequeño número de las cientos de empresas en los índices STOXX 600 pan-europeos y S&P 500 de EEUU han informado hasta ahora.

“Hemos escuchado de muchas empresas que se trata mucho más de una desaceleración cíclica que de algo estructural, por lo que se está esperando que esa confianza regrese, esperando que ese estímulo realmente entre en vigor”, dijo Gillian Diesen, gerente de cartera en Pictet Asset Management en Ginebra.

Eso dependerá de que el estímulo del gobierno chino llegue a los hogares y los anime a gastar nuevamente. “El gobierno ha mostrado claramente que entienden que el país tiene varios problemas grandes”, dijo Eric Clark, gerente de cartera del Rational Dynamic Brands Fund.

“Hasta ahora, su enfoque para tratar de solucionarlos parece similar a poner unas cuantas tiritas en heridas catastróficas”. Las empresas enfrentan otros posibles vientos en contra también. Los fabricantes de automóviles europeos y los fabricantes de bienes de consumo duraderos como Electrolux están luchando por competir en sus mercados locales con rivales chinos que pueden fabricar y vender productos más baratos.

Donald Trump también ha amenazado con aranceles de importación generalizados del 60% sobre productos chinos si gana las elecciones presidenciales de EEUU del 5 de noviembre, lo que podría ejercer una gran presión sobre la base industrial de China. Esta semana, Bruselas impondrá aranceles de hasta el 35,3% a los vehículos eléctricos fabricados en China, intensificando una disputa comercial con Beijing, que ha lanzado sus propios pasos retaliatorios.

