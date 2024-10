Rodrigo Duterte, ex presidente de Filipinas: “Tenía un escuadrón de la muerte, pero no eran policías, eran gángsters”

Rodrigo Duterte, ex presidente de Filipinas, confesó que tenía un "escuadrón de la muerte" bajo su control en su guerra contra el narcotráfico. (Europa Press/Rouelle Umali)

El ex presidente filipino Rodrigo Duterte declaró el lunes en una investigación del Senado que había mantenido un “escuadrón de la muerte” de criminales para matar a otros criminales cuando era alcalde de una ciudad del sur de Filipinas.

Duterte, sin embargo, negó haber autorizado a la policía a abatir a tiros a miles de sospechosos en una sangrienta represión contra las drogas ilegales que ordenó como presidente y que es objeto de una investigación de la Corte Penal Internacional como posible crimen contra la humanidad.

Con 79 años, Duterte asistió a la investigación televisada en su primera aparición pública desde que terminó su mandato en 2022. El Senado investiga las matanzas de narcotraficantes bajo el mandato de Duterte, de una magnitud sin precedentes en la historia reciente de Filipinas.

También reconoció sin dar más detalles que una vez mantuvo un escuadrón de la muerte de siete “gángsters” para hacer frente a los criminales cuando fue alcalde de la ciudad de Davao durante mucho tiempo, antes de convertirse en presidente.

“Puedo hacer la confesión ahora si quieren”, dijo Duterte. “Tenía un escuadrón de la muerte de siete personas, pero no eran policías, también eran gángsters”.

Cuatro oficiales de policía fueron condenados por homicidio durante la presidencia de Duterte. (EFE/EPA/ROLEX DELA PENA)

“Le pediré a un gángster que mate a alguien”, dijo Duterte. “Si no mata (a esa persona), lo mataré ahora”.

El senador Aquilino Pimentel III, que supervisaba la investigación, y la senadora Risa Hontiveros, presionaron a Duterte para que diera más detalles, pero el ex presidente respondió en términos poco claros y dijo que daría más explicaciones en la próxima audiencia.

A menudo maldiciendo durante la audiencia, Duterte dijo que asumiría toda la responsabilidad por los asesinatos que ocurrieron mientras fue presidente de 2016 a 2022. Pero dijo que nunca ordenó a sus jefes de la policía nacional, que también asistieron a la investigación, llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales.

“¿Alguna vez les dije que mataran a algún criminal?” preguntó Duterte a sus antiguos jefes de policía. Entre ellos se encontraba Ronald Dela Rosa, el actual senador que aplicó por primera vez la campaña de Duterte contra las drogas ilegales como su jefe de la policía nacional.

“No, señor presidente”, respondió Dela Rosa.

La ex senadora Leila de Lima, una de las más críticas con Duterte y que en su día investigó las matanzas de narcotraficantes en Davao, dijo que había pruebas suficientes y testigos de las ejecuciones extrajudiciales, pero que tenían miedo de testificar contra Duterte.

Leila de Lima, ex senadora de Filipinas, que estuvo detenida por el gobierno de Duterte. (EFE/EPA/ROLEX DELA PENA)

De Lima fue detenida al principio de la presidencia de Duterte por cargos de narcotráfico que, según ella, fueron inventados para impedir que siguiera adelante con su investigación en el Senado. El año pasado fue absuelta de los cargos y puesta en libertad tras más de seis años de detención.

“Este hombre, ex alcalde de la ciudad de Davao y ex presidente de la República de Filipinas, ha eludido durante tanto tiempo la justicia y la rendición de cuentas”, dijo de Lima, sentada cerca del ex presidente.

“No le hemos hecho rendir cuentas después de todos estos años”, dijo, y añadió que ahora podrían aparecer testigos que ayuden a procesar a Duterte y a sus socios.

Duterte se mostró desafiante durante la vista.

“Si me dan otra oportunidad, acabaré con todos ustedes”, dijo Duterte refiriéndose a los narcotraficantes y delincuentes, que, añadió, habían reanudado sus acciones delictivas tras su salida de la presidencia.

Duterte, uno de los líderes contemporáneos menos ortodoxos de Asia, puso fin a su turbulento mandato de seis años en junio de 2022, cerrando así más de tres décadas en la a menudo bronca política del país, donde se labró un nombre político por sus arrebatos cargados de improperios y su desdén por los derechos humanos y Occidente, al tiempo que tendía la mano a China y Rusia.

Los activistas lo consideraban “una calamidad para los derechos humanos”, no sólo por las numerosas muertes provocadas por su supuesta guerra contra las drogas, sino también por sus descarados ataques a los medios de comunicación críticos, a la Iglesia católica dominante y a la oposición política.

(Con información de AP)